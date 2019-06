Cani in spiaggia nel 2019: le migliori località

Ogni anno i padroni di cani che non vogliono lasciare il proprio fidato amico a casa, passano in rassegna le località marine di tutta la penisola, e non solo, alla ricerca delle spiagge che li accolgano al meglio. Potremmo parlare quasi di una competizione, “Cani in spiaggia”, che ogni anno si svolge. E’ sempre più ambito un posto in classifica perché sono tanti gli italiani che desiderano non separarsi dal proprio animale. Essere una meta di vacanze considerata inospitale per i quattro zampe non conviene affatto.







Andiamo a vedere come in questo 2019 le spiagge italiane sono state valutate. Ci sono delle belle novità e tante mete da consultare se ancora non avete prenotato la vostra settimana al mare.

Cani in spiaggia nel 2019: la novità di Ravenna

La meta top quest’anno è nel Comune di Ravenna dove troviamo ben sei tratti di spiaggia libera in cui è consentito l’accesso ai cani. La new entry è la parte di Marina di Ravenna, 80 metri tutti da godere assieme al nostro amico a quattro zampe. Per chi è pratico del posto, questo nuovo tratto di sabbia dog friendly è situato vicino allo stabilimento balneare Ruvido di Punta Marina.

Questa zona era già molto accogliente per tutti coloro che amano andare in spiaggia con il proprio cane perché anche nel 2018 risultava essere tra le mete consigliate in Italia con i suoi altri 5 tratti di spiaggia liberi. Vediamo dove sono situati. Uno a Casal Borsetti, a 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach, uno a Marina Romea tra i campeggi Reno e Romea; uno a Lido di Classe a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio, uno a Lido Adriano, a nord dello stabilimento balneare Oasi, e infine uno a Lido di Savio a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio. Non immaginatevi chilometri e chilometri di sabbia in cui correre con il vostro cane ma dei tratti di massimo 100 metri, minimo 40, in cui però è possibile le persone che, come noi, sono amanti dei cani quanto della vita da spiaggia.

Cani in spiaggia net 2019: regole

E’ chiaro che ci sono delle limitazioni all’utilizzo di questi spazi ma non è una particolarità di Ravenna, è normale che non sia possibile frequentarli h24 e senza alcun controllo sulle presenze animali. Questi tratti sono accessibili infatti dall’alba al tramonto, fin da ora e fino al secondo fine settimana di settembre.

Naturalmente nessuno si sogna di fare preferenze tra cani, né secondo la razza, né secondo l’età, e neppure secondo le dimensioni, ma è essenziale un requisito. Il nostro animale per poter godersi la spiaggia deve essere regolarmente iscritto all’anagrafe canina. C’è anche una etichetta da rispettare, quando si è sul posto, per non far diventare invivibile questo spazio, anche quando fittamente popolato. Innanzitutto i cani devono restare al guinzaglio, lungo massimo un metro e mezzo, e non devono disturbare le persone presenti, e nemmeno i loro simili. Niente annusate impertinenti, nessun ringhio o gesto di aggressività verso gli altri.

Essenziale anche l’igiene, ed è per questo che nessun cane con pulci, zecche o altri parassiti può accedere al tratto di spiaggia libero, ogni proprietario inoltre deve raccogliere i bisogni prodotti dal proprio animale, puntualmente. Paletta e sacchetti alla mano, quindi, e muniamoci anche di museruola in caso di bisogno.

Cani in spiaggia: Sardegna

Dopo questa bella novità, andiamo a vedere cosa accade nel resto d’Italia dove non mancano ottime mete per cani e padroni vacanzieri, anzi! Ci saranno sempre delle norme da rispettare ed è un ben, altrimenti in poco tempo queste belle spiagge free si trasformerebbero in spazi degradati, inaffrontabili e in parte anche pericolosi.

Partiamo da una delle Regioni che tanti ci invidiano nel mondo per lo splendido mare e per la natura che ci si tuffa.

La Sardegna. Qui, su tutto il territorio, via libera ai cani in spiaggia prima delle 8 di mattina e dopo le 20. Una pacchia per chi arriva con il proprio amico al guinzaglio. Basta essere civili ed educati, e possiamo goderci uno dei migliori mari del mondo con tanta libertà.

Cani in spiaggia: Toscana

Anche la Toscana è una regione tra le più gettonate tra i turisti da spiaggia e può vantare tanti spazi per i cani, che siano diverse spiagge libere o stabilimenti balneari pet-friendly. In tutto si contano 397 chilometri accoglienti, in particolare vi consiglio di stare dalle parti di Castiglione della pescaia, Follonica, Orbetello ed Viareggio.

Cani in spiaggia: Italia

In ogni Regione munita di spiagge, possiamo trovare quelle che accolgono con benevolenza i nostri amici e noi, di conseguenza. Non scoraggiamoci, quindi, e cerchiamo. Ce ne sono in Liguria, a Imperia, Genova e Savona, ma anche nelle Marche, nelle zone di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno, e poi in Abruzzo, vicino a Teramo o a Chieti. In Lazio è stata addirittura dichiarato illegittima la decisione di vietare i cani in spiaggia e sono in atto diverse iniziative per rendere sempre meglio la situazione in modo che le spiagge di questa regione possano essere tra le prime in classifica per i padroni di cani. Andando verso Sud c’è tanto nel mare e spazi adeguati. Non mancano spazi adibiti ai 4 zampe, neppure nel Sud Italia.

