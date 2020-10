Camelia Bianca: cura, esposizione e prezzo

La camelia bianca è una delle camelie più amate, per il suo aspetto candido e per il suo significato interessante, ma anche perché è una splendida pianta adatta ad adornare i nostri giardini, le nostre aiuole e anche i balconi o i terrazzi se hanno la corretta esposizione, quella che la crescere vigorosa e generosa nella sua fioritura. Andiamo a comprendere meglio le sue caratteristiche e le sue esigenze.







Camelia Bianca: significato del fiore

In generale la Camelia è ritenuta simbolo di bellezza e un po’ anche di superiorità, come se un po’ se ne vantasse e per questo di sentisse superiore. Poi ogni colore ha il suo proprio significato proprio come accade per le rose e per altre specie. Con il bianco, soprattutto, la camelia si trasforma da icona un po’ VIP e vanitosa a simbolo di stima, gratitudine e ammirazione.

Un messaggio bellissimo che fa subito venire voglia di regalate camelie bianche a chi nella nostra vita se le merita. Le camelie di altri colori hanno differenti significati come ad esempio quella rosa che rappresenta il desiderio di vicinanza e quella rossa che è sinonimo di amore e di speranza.

Camelia Bianca: caratteristiche

Appartenente alla famiglia delle Theaceae, la camelia proviene dall’Oriente, dalla Cina e dal Giappone, ed è considerata un arbusto legnoso perenne. Il suo tronco è di un colore grigio tendente al verde su cui spuntano delle foglie in modo alterno e dalla consistenza spessa, con una forma ovale e la cima appuntita. Sono foglie lucide e di un verde molto intenso che hanno un aspetto molto bello anche se non riescono a rubare la scena al fiore, meraviglioso. Si tratta di un fiore dalla forma tondeggiante che può assumere un aspetto diverso a seconda della varietà di camelia che stiamo osservando.

Dura al massimo quattro giorni se non scende acqua dal cielo a catinelle, e poi diventa marrone e abbandona il proprio ramo. Il ciclo colturale della camelia bianca è quello classico della camelia quindi fiorisce alla fine dell’inverno appena fa capolino la primavera tranne per alcune varietà per cui la fioritura già durante l’inverno. I fiori hanno un aspetto molto florido e possono essere così abbondanti da nascondere addirittura quasi tutto il fogliame. Poi dipende molto dalle varietà perché alcune hanno più petali e quindi più volume di altre.

Camelia Bianca: cura

Essendo una pianta acidofila, la camelia in generale si trova a proprio agio in un terreno boschivo, ricco di sostanze organiche e chimiche come il fosforo e il potassio. Se vogliamo piantarla nel nostro giardino dobbiamo preparare con un buon anticipo la terra in modo che sia adatta ad ospitarla. Smuoviamo quindi il terreno e spezziamo le zolle andando ad aggiungere del terriccio di bosco e un po’ di letame.

Al termine dell’operazione possiamo aggiungere uno strato di pacciamatura di paglia o di corteccia e poi innaffiate con generosità. Per piantare questo fiore in vaso, dobbiamo ricordarci di mettere della sabbia in fondo al vaso per evitare che si creino dei ristagni di acqua che fanno marcire le radici.

Camelia Bianca: potatura

La camelia ha un modo di crescere piuttosto disordinato e si rischia di vedere soffocati dei fiori che non prendono abbastanza luce, proprio per questo ogni tanto si ha bisogno di una potatura che metta ordine e crei spazio. Di solito si procede dopo la fioritura, togliendo i rami secchi oppure storti, o quelli che compromettono una corretta circolazione della luce. Vanno tolti cimati gli apici vegetativi per fare in modo che la chioma diventi più folta.

Camelia Bianca: parassiti e malattie

Numerose sono le malattie che possono attaccare questa meravigliosa pianta e spesso arrivano per causa nostra, perché non siamo stati in grado di nutrirla abbastanza, oppure perché anche con tanta buona volontà, ma abbiamo esagerato.

Può capitare che le foglie comincino a diventare di un colore meno splendente e di una consistenza fragile. In questo caso nel terreno manca l’azoto ed è necessario integrarlo subito. Non va però nemmeno bene metterne troppo perché può nuocere alla camelia bianca impedendo ai suoi fiori di svilupparsi correttamente.

Un altro problema che potrebbe ripresentarsi è quello delle foglie che si staccano troppo facilmente dai rami. In questo caso l’azoto non centra nulla perché è un problema di fosforo mentre se a mancare è il potassio, la camelia comincia a soffrire il freddo in modo anomalo. In presenza di un terreno calcareo, la pianta tende ad ingiallirsi e va sostituito subito con un terreno più acido.

Camelia Bianca: prezzo e dove acquistarla

Possiamo tranquillamente trovare un esemplare di camelia bianca da accogliere nel nostro giardino oppure da esporre sul balcone anche in un centro giardinaggio della nostra zona ma se volete provare l’emozione di vederla crescere sotto i vostri occhi potete acquistare subito, su Amazon, dei semi. Ad un prezzo minimo, una bustina di semi che racchiude in sé l’ammirazione e la bellezza che il fiore che ne crescerà simboleggia.

Pubblicato da Marta Abbà il 25 Ottobre 2020