Baobab albero: caratteristiche e frutti

Non tutti sanno che il baobab è una specie preistorica che precede l’uomo e la divisione dei continenti, con i primi esemplari che risalgono a oltre 200 milioni di anni fa. Originario della savana africana, dove il clima è estremamente secco e arido, è simbolo di vita e positività in un paesaggio dove poco altro può prosperare. Nel tempo il Baobab si è adattato al suo ambiente: durante la stagione delle piogge assorbe e immagazzina l’acqua nel suo vasto tronco, consentendogli di produrre un frutto nutriente e denso nella stagione secca, quando tutto intorno a sè è secco e arido. È così che è diventato noto anche come “albero della vita”.

Gli alberi di baobab crescono in 32 Paesi africani, abbracciando così gran parte del continente. Possono vivere fino a 5.000 anni, raggiungere un’altezza di 30 metri e un’enorme circonferenza di 50 metri. Gli alberi di baobab possono fornire riparo, cibo e acqua per gli animali e per gli esseri umani. Ed è proprio per questo motivo che molte comunità della savana hanno costruito le loro case vicino agli alberi di baobab.

Insomma, l’impressionante silhouette di un albero di baobab al tramonto è certamente una cartolina familiare in tutto il mondo. Ma solamente chi ha avuto la fortuna di trascorrere del tempo sotto le sue maestose forme, può capire cosa si prova ad avere a che fare con questo gigante.

Frutta dell’albero baobab

Tutti conoscono l’albero del baobab, ma non molte persone sanno che ha un frutto – e ancor meno sanno che questo frutto è uno degli alimenti più ricchi di sostanze nutritive del mondo!

Infatti, ogni parte dell’albero del baobab è preziosa: la corteccia può essere trasformata in corda e abbigliamento, i semi possono essere utilizzati per produrre oli cosmetici, le foglie sono commestibili, i tronchi possono immagazzinare acqua e il frutto è straordinariamente ricco di sostanze nutritive e antiossidanti. Le donne in Africa hanno usato il frutto del baobab come fonte naturale di salute e bellezza per secoli.

Ricordiamo anche che il baobab è l’unico frutto al mondo che si secca naturalmente sul suo ramo. Invece di cadere e rovinare, il baobab rimane sul ramo, esposto al sole per 6 mesi, trasformando il suo rivestimento verde vellutato in un guscio duro simile al cocco. La polpa del frutto finisce così per asciugarsi completamente: questo significa, in fondo, che la frutta deve essere semplicemente raccolta e setacciata per produrre una deliziosa polvere pura.

A differenza di molti altri integratori, il baobab in polvere non deve essere essiccato a spruzzo, liofilizzato o trasformato. Si tratta di frutta pura al 100% nella sua forma naturale. Incredibilmente, la frutta del baobab ha una durata di conservazione naturale di 3 anni, e quindi non ci sono conservanti o additivi di sorta.

Vantaggi frutta baobab

La frutta del baobab, come abbiamo già in parte rammentato, costituisce un elemento fondamentale per il proprio benessere. È infatti una fonte estremamente ricca di vitamina C e di fibre, ed ha il più alto contenuto antiossidante di qualsiasi altro frutto intero.

I benefici del baobab includono:

energia – riduzione della stanchezza e della fatica;

funzione immunitaria – protezione contro malattie e infezioni;

salute digestiva – il baobab è un prebiotico naturale, che sostiene la salute intestinale;

una pelle sana e più giovane – il baobab produce collagene che porta ad una carnagione luminosa e aiuta a combattere i segni dell’invecchiamento.

Albero baobab, l’importanza per la comunità

Oltre ai suoi abbondanti benefici per la salute e la bellezza, il baobab è in grado di generare fondamentali vantaggi per la comunità di riferimento.

Ricordiamo infatti che gli alberi di baobab crescono in alcune delle zone più secche, remote e povere dell’Africa rurale, e che non esiste una piantagione di baobab: ogni albero è di proprietà della comunità o della famiglia e viene usato in piena libertà.

Proprio per questo motivo esistono alcune interessanti campagne che mirano alla diffusione del baobab in Africa, permettendo così un ampliamento dei suoi benefici anche in quelle zone in cui questo esemplare non è ben diffuso.

Polvere di baobab

Chi vuole beneficiare dei tanti vantaggi che il baobab può garantire, non deve certo recarsi per forza in Africa per raccogliere il frutto.

Da diverso tempo in commercio esistono delle polveri di baobab, ottenute proprio dalla macinazione di questo frutto. Questo prodotto può essere utilizzato come ingrediente per realizzare yogurt o macedonie, oppure può essere mescolato in frullati, succhi di frutta o acqua. A volte il baobab è disponibile sotto forma di barrette energetiche, perfette cercare di soddisfare il proprio fabbisogno di nutrienti.

Se questa è la tua intenzione, prima di consumare con troppa facilità tali prodotti, assicurati di poterne comprendere opportunamente la provenienza e le qualità effettive, evitando di acquistare invece dei prodotti alimentari e degli integratori di cui non conosci le origini, e senza averne preventivamente parlato con il tuo medico, al fine di porti al riparo da qualsiasi eventuale pregiudizio.

Chiarito quanto sopra, non possiamo non consigliare tutti coloro i quali desiderassero saperne di più su questo albero, di dare uno sguardo ai tanti siti dedicati a questo gigante della savana. Un vero e proprio “mito”, che ha svolto un ruolo decisivo per poter supportare la sopravvivenza di molte comunità in Africa, e che continuerà a svolgere la stessa funzione anche nel prossimo futuro.

Pubblicato da Anna De Simone il 20 Novembre 2019