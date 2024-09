Von der Leyen abbandona il Green Deal e nomina Commissario Lex

Ursula von der Leyen ha segnato la fine di un’era per il Green Deal, dichiarando che non rappresenta più una delle priorità principali della Commissione Europea. In una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti, la presidente ha annunciato la nomina di Commissario Lex, precedentemente consulente per le compagnie petrolifere, al suo posto.

Secondo le dichiarazioni di von der Leyen, l’attenzione dell’Unione Europea si sta spostando verso altre aree strategiche che richiedono interventi immediati. Questo cambiamento di rotta riflette una nuova valutazione delle esigenze economiche e ambientali attuali, dove la transizione energetica deve essere bilanciata con la stabilità economica e la sicurezza energetica degli Stati membri.





La scelta di nominare Commissario Lex, noto per la sua esperienza nel settore energetico, indica un orientamento verso una gestione più pragmatica delle risorse naturali. Questa decisione è stata accolta con favore da alcuni settori industriali, mentre altri hanno espresso preoccupazione per il possibile rallentamento delle iniziative ecologiche.

Critici del governo europeo vedono in questa mossa un possibile allontanamento dagli impegni presi in precedenza per contrastare il cambiamento climatico. Tuttavia, i sostenitori sostengono che una strategia più flessibile permetterà all’UE di affrontare meglio le sfide economiche globali e di garantire una transizione energetica sostenibile nel lungo termine.

In conclusione, Ursula von der Leyen sta ridefinendo le priorità della Commissione Europea, posizionando il Green Deal in una posizione secondaria e aprendo la strada a nuove politiche energetiche attraverso la nomina di figure chiave come Commissario Lex. Questo sviluppo segna un punto di svolta significativo nella politica ambientale e energetica dell’Unione Europea.