Vacanze Green in barca a vela

La piacevole brezza del vento, il contatto ravvicinato col profumo e il fascino del mare e la possibilità di ammirare scorci di costa praticamente invisibili da terra sono gli ingredienti per le vacanze green in barca a vela.

Il mondo della barca a vela è di pochi fronzoli: piace o non piace e per coloro a cui piace è senza dubbio l’unico modo di vivere il mare e di fare vacanza. Oltretutto, il tema dell’ecologia e della sostenibilità, ormai molto attuale, sta incentivando molte persone a scoprire le vacanze in barca a vela e a valutare la possibilità di provare anche per coloro che si ritengono neofiti. Optare per una vacanza in barca a vela vuol dire abbracciare un turismo rispettoso dell’ambiente che ci circonda e avere l’opportunità di apprezzare luoghi che magari abbiamo già visitato sulla terra ferma da un’altra ammaliante prospettiva.

I vantaggi green di una vacanza in barca a vela

Perché la vacanza in barca a vela è l’emblema della vacanza green? I motivi sono diversi ma, in primis, è normale che, navigando a motore spento ed utilizzando solo la vela, è possibile muoversi a zero emissioni. Il vantaggio della navigazione a vela e non a motore sta, oltre che nel rispetto dell’ambiente, anche in un minore esborso economico ovviamente. Vi sono poi diversi modelli di barca a vela che utilizzano solo luci a LED che permettono di ridurre ulteriormente i consumi energetici.

Dal punto di vista paesaggistico poi, è possibile visitare luoghi della terra ferma, che di solito raggiungiamo in aereo o in treno, in modo diverso, sotto una prospettiva visiva differente e, soprattutto, è possibile scoprire anfratti e baie incontaminate che non potrebbero lasciarsi ammirare in altro modo.

Non per ultimo, il contatto diretto con la natura che permette una vacanza in barca a vela è assolutamente esclusivo: si è da soli con il mare, si sente il vento tra i capelli e il calore del sole che scalda la pelle. Una vacanza in barca a vela si connota per l’enorme senso di libertà che riesce a dare e abbraccia il desiderio di coloro che agognano delle ferie lontano dal caos della città, in totale immersione con la natura.

Come noleggiare una vacanza in barca a vela

Oggi esistono diverse piattaforme online che offrono il noleggio di una barca a vela e che magari consentono di dividere la spesa con più persone dal momento che non tutti possono permettersi i costi di manutenzione, i costi di uno skipper o del noleggio esclusivo di una barca a vela. Oltretutto, noleggiare una barca a vela su queste piattaforme di sharing online consente di conoscere persone provenienti da ogni parte del mondo, persone con la stessa passione per il mare e per la vela, persone che potranno condividere con noi la stessa esperienza green alla scoperta di luoghi affascinanti sullo sfondo di romantici tramonti e albe suggestive.





Le località previste come meta della vacanza variano e comprendono il Mar Atlantico, il Mar Mediterraneo, la Corsica, lo stretto della Manica e addirittura anche i Caraibi ed è possibile prenotare il noleggio della barca a vela per una o più settimane a seconda della propria disponibilità di tempo.

Noleggiare una vacanza in barca a vela attraverso dei siti web specializzati permette inoltre di non andare incontro a truffe di vario genere, di avere delle determinate garanzie sia sul soggiorno in barca che sulle modalità di pagamento e di non dover immancabilmente pensare a coincidenze di volo, pernottamenti in hotel, noleggio auto e a tutte le fastidiose e poco green incombenze di una vacanza tradizionale.

Turismo green anche in mare: perché scegliere la barca a vela

Oggi il tema del turismo green è molto sentito. Le continue immagini di mari sommersi dalla plastica, della diminuzione esponenziale della fauna e della flora marina a causa dei repentini cambiamenti climatici e la triste prospettiva che si intravede in un orizzonte temporale piuttosto ravvicinato continuano a sensibilizzarci per cambiare il nostro stile di vita, non solo nella quotidianità ma anche in vacanza.

Scegliere la barca a vela per abbracciare uno stile di vita green anche nel turismo vuol dire fare la nostra piccola parte per la salvaguardia dell’ambiente, nella speranza che molti altri seguano il nostro esempio.

Infine, c’è un aspetto importante da considerare nel noleggio di una vacanza in barca a vela, specialmente se avviene in modalità sharing: il fatto di dover condividere uno spazio ristretto con persone spesso mai viste per un periodo di tempo più o meno lungo permette di creare una sorta di solidarietà e di affiatamento che difficilmente si riesce a trovare in una vacanza classica. Le remore, le paure, gli antagonismi, le ipocrisie e le differenze che sovrastano i rapporti della quotidianità sembrano sparire su questi natanti dove tutti diventano uguali di fronte alla vastità e alla potenza del mare. Per il mare tutti siamo uguali, sia nella burrasca che nella bonaccia.

E allora sciogliete gli ormeggi e issate la randa: pronti a partire? Scegliete il noleggio della barca a vela che preferite e issate l’ancora: il mare e la natura incontaminata vi aspettano.