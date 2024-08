Saipem, RINA rilascia certificazioni per condotte sottomarine destinate al trasporto di idrogeno

Saipem ha ricevuto da RINA, gruppo multinazionale specializzato in ispezioni, certificazioni e consulenze ingegneristiche, due rilevanti attestazioni riguardanti la metodologia di qualifica dei materiali impiegati nella costruzione di condotte sottomarine per il trasporto di idrogeno gassoso.

Uno dei principali problemi legati al trasporto di idrogeno tramite gasdotti, siano essi riconvertiti o di nuova costruzione, è il rischio di indebolimento dei materiali. Per affrontare questa sfida, Saipem ha sviluppato un protocollo specifico per valutare le prestazioni dei materiali metallici e delle saldature durante il passaggio dell’idrogeno, permettendo così di verificare la compatibilità delle condotte sia in fase di progettazione che durante il loro utilizzo operativo.





In particolare, RINA ha conferito a Saipem due attestazioni di grande rilievo: l’Approval in Principle (AiP) e la Technology Qualification. Questi riconoscimenti sono fondamentali per lo sviluppo di nuove tecnologie e rappresentano un passo cruciale verso ulteriori processi di qualifica e l’applicazione della metodologia su larga scala.

Le certificazioni ottenute da RINA si aggiungono ai 65 anni di esperienza di Saipem nel settore offshore, rafforzando ulteriormente la capacità dell’azienda di progettare, costruire e installare condotte destinate non solo al trasporto di idrocarburi, ma anche di idrogeno.

Fonte Italpress.com – Foto ufficio stampa RINA