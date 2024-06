Presentato il bilancio di sostenibilità 2023 di Sisal

Sisal ha presentato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2023, evidenziando il suo impegno per un futuro più responsabile. Il documento è stato condiviso durante il Sisal Talk “Unlocking Sustainable Transformation”, un evento dedicato alla discussione sui temi chiave della strategia di crescita sostenibile e di innovazione a lungo termine.

Hanno sottolineato l’importanza della trasformazione sostenibile nei modelli di business aziendali e nelle aspettative degli stakeholder. Inoltre, Patrizia Rutigliano, Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane e Acea, e Francesco Durante, CEO di Sisal, hanno discusso gli impatti delle strategie di sostenibilità sull’azienda e sulla capacità di creare valore a lungo termine.

“La sostenibilità è un’opportunità per garantire la crescita dell’azienda nel lungo periodo e creare un impatto positivo sulla società e sulle generazioni future. In Sisal crediamo fermamente nel ruolo dell’innovazione per accelerare e consolidare la trasformazione sostenibile: oggi la grande sfida per le aziende digitali è l’utilizzo etico delle tecnologie per mettere le persone al centro di un futuro più responsabile.”