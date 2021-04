Piante da siepe: quale scegliere

Piante da siepe: elenco e caratteristiche delle varie piante da siepe. Siepe bassa o alta. Siepe fiorita, siepe rampicante, resistente al freddo o all’ombra. Esigenze e cure.





Le piante da siepe rappresentano una soluzione valida per delimitare i confini dei nostri giardini, per nascondere zone particolare o antiestetiche, come muri o reti metalliche. Le piante che si prestano alla realizzazione delle siepi sono varie, alcune sono sempreverdi, alcune sono arbustive, altre rampicanti, talune possiedono fioriture spettacolari.

Prima di acquistare le piante bisogna fare delle valutazioni: ho lo spazio utile? Il clima e l’esposizione sono giuste? Avrò tempo per prendermene cura? Ecco non limitiamoci al gusto personale ma anche alle esigenze della pianta in questione. Ma vediamo nel dettaglio quali piante da siepe scegliere per il nostro giardino.

Nell’elenco vi forniremo alcune indicazioni per favorire una scelta razionale. Per esempio, il cipresso è perfetto per giardini di grandi dimensioni, mentre per i giardini di medie dimensione sono consigliabili il pittosporo, il ligustro e l’evonimo.

Siepe di cipresso

Una delle piante a rapida crescita è il cipresso, si adattano bene a grandi spazi, ma attenzione alle crescita. Con il tempo, una siepe di cipresso può diventare enorme. I cipressi diventano alberi giganteschi, tendono a crescere molto in altezza e ad allargare tronco e rami, spogliandosi alla base.

Siepe di pittosporo

Adatta a giardini di medie dimensioni. E’ facile da coltivare, resiste bene al caldo e al sole. Produce fiori profumati e presenta foglie lucenti.

Siepe di lauroceraso

Il lauroceraso (Prunus laurocerasus) è una delle specie sempreverdi più apprezzate. E’ caratterizzato da una crescita molto rapida che può arrivare a 50 cm all’anno. Specie come il Prunus Rotundifolia hanno in aggiunta il vantaggio di crescere anche il larghezza riempendo in modo gradevole ampi spazi.

Per le stesse ragioni il lauroceraso è solitamente utilizzato per giardini di medie e grandi dimensioni, salvo adottare specie particolari selezionate per offrire una crescita più lenta, essendo così adatte anche per spazi di dimensioni più contenute.

Le foglie del lauroceraso sono anche aromatiche e sprigionano un profumo gradevole.

Potete vedere come appare il lauroceraso in vaso nella foto qui sopra.

Siepe di evonimo

Si adatta bene a creare siepi basse o di media altezza. Si possono realizzare ciuffi isolati o che costeggiano un perimetro. Adatta anche alla coltivazione della siepe in vaso.

Siepe Acuba

L’Acuba japonica (acuba giapponese) è la pianta ideale per chi intende coltivare una siepe all’ombra. Ne esistono diverse varietà, con fogliame uniforme o screziato.

Siepe di ligustro

Il ligustrum è una pianta di origine giapponese, un arbusto sempreverde adatto alla coltivazione di siepe in vaso o in pieno campo. Vi sono varietà molto resistenti al freddo. Potete vedere una foto del ligustro qui sopra.

Siepe Griselinia littoralis

La griselinia cresce bene a mezz’ombra o in pieno sole. Presenta una crescita di circa 30 cm all’anno e si adatta benissimo alla siepe di un giardino fronte mare (resiste al vento e alla salsedine, proprio come l’oleandro). Produce piccoli fiori giallo-verdi.

Siepe di alloro

Se volete realizzare una siepe profumata dalle foglie aromatiche, l’alloro e il lauroceraso, già citato in precedenza, fanno al caso vostro.

Siepe di bosso

Se intendete realizzare una siepe non troppo alta, è indicato il bosso, si tratta di una delle poche pianta che si presta ottimamente alla potatura e alla realizzazione di sculture topiarie.

Siepe di bambù

Una siepe di bambù è ottima per schermare l’ambiente circostante. Attenzione a limitarne la crescita perché si tratta di piante molto resistenti che possono diventare invasive.

Siepe di oleandro

Se disponete di grandi spazi grandi e amate le fioriture policromatiche potete optare per esemplari di diverso colore di oleandri. Gli oleandri consentono la realizzazione di graziose siepi fiorite. Per schermare a basse altezze (1,5 2 metri) vanno bene quelle a cespuglio, per schermare a 3 metri circa sono indicate quelle ad alberello.

Siepe di fotinia o photinia

La fotinia o photinia è una pianta aromatica dal forte impatto ornamentale. E’ conosciuta come la siepe rossa per il suo fogliame dal tipico colore scarlatto (qui sopra una foto). Parliamo di una siepe molto resistente che può adattarsi a diversi ambienti. Resiste alle potature quindi è semplice impartire una forma ordinata. Per la siepe mostra crescita vigorosa anche quando mantenuta molto compatta.

Siepe di crespino o barberis

Parliamo di una siepe arbustiva con fitte ramificazioni. In genere la siepe di crespino viene scelta per le sue foglie ornamentali e per le bacche colorate.

Siepe di piracanta

La piracanta è una pianta molto forte. Perfetta per chi cerca una siepe fiorita dall’elevato valore ornamentale. Dai fiori, poi, si sviluppano bacche colorate. La piracanta è una pianta da siepe sempreverde resistente a diverse avversità. Nella parte bassa presenta molte spine così terrà lontani cani e gatti che generalmente tendono a rifugiarsi ai piedi delle siepi.

Siepe rampicante sempreverde

Se poi avete l’esigenza di occupare pochissimo spazio, giusto lo spazio per la copertura di una rete divisoria, potete optare per le piante rampicanti. Potete ottenere splendide siepi fiorite.

Tra i sempreverdi sono consigliabili il falso gelsomino e il caprifoglio o anche l’edera bianca, gialla o verde. La buganvillea è una pianta rampicante che ci regala belle fioriture per tutta l’estate, ma in situazioni climatiche avverse tende a spogliare, anche se per brevi periodi. Per ovviare, potete realizzare delle siepi alternando piante di trachelospermum (falso gelsomino) a piante di buganvillea.

Siepi basse con piante aromatiche

Perché non creare la vostra siepe con piante aromatiche come la salvia, la lavanda o il rosmarino? Si tratta di esemplari che si prestano molto bene a questo scopo regalandoci siepi profumate.

Potrebbe interessarti il nostro articolo dedicato ai tipi di siepe fiorita.

Valore ecologico delle siepi

Le siepi offrono un elevato valore ecologico perché possono essere utilizzate in sostituzione di muri o palizzate, per delimitare confini e proprietà. Inoltre la siepe può essere l’habitat naturale ideale per ospitare diverse specie di organismi viventi, favorendo la biodiversità.

Manutenzione delle siepi

Se sceglierai le piante con attenzione avrai già effettuato un primo importante passo ma è importante prevedere un’adeguata manutenzione per evitare che la siepe cresca fuori controllo e “si trasformi in un’area boscata” senza più avere la geometria desiderata. L’intervento più importante da programmare periodicamente è ovviamente la potatura.

Pubblicato da Anna De Simone il 12 Aprile 2021