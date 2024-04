Parte da Salerno la Paper Week 2024 di Comieco

La Paper Week 2024, organizzata da Comieco in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica, Unirima, e sotto il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Utilitalia, si terrà dall’8 al 14 aprile. Questa campagna nazionale è dedicata all’informazione e alla formazione sul riciclo di carta e cartone. L’evento punta a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico sull’importanza del riciclo attraverso una serie di appuntamenti gratuiti, sia virtuali che in presenza, rivolti a scuole, cittadini, professionisti ed opinion maker​​.

Una delle iniziative principali della Paper Week è la “Paper Week Challenge 2024”, un quiz a premi dove i partecipanti possono mostrare le loro conoscenze sulla raccolta differenziata e il riciclo di carta e cartone. Dal 8 al 12 aprile, ci sarà un gioco a quiz in diretta streaming ogni sera, dove i partecipanti potranno gareggiare per il titolo di “esperto in cartologia” e vincere un buono acquisto Amazon del valore di 100€​​.

Quest’anno, la città di Salerno è stata eletta “Capitale” della Paper Week, una scelta che evidenzia l’impegno della città nel promuovere pratiche sostenibili e il riciclo di carta e cartone. La settimana è iniziata con due eventi anteprima dedicati all’arte del camminare e alla fotografia, dimostrando l’approccio creativo dell’evento verso la sensibilizzazione ambientale​​.





La Paper Week cerca attivamente nuovi protagonisti per la sua quarta edizione, invitando scuole, aziende, associazioni, designer, artisti, e chiunque sia interessato a diventare un PaperWeeker, contribuendo al calendario dell’evento con iniziative legate al tema del riciclo di carta e cartone. Nel 2023, l’evento ha coinvolto circa 50.000 persone e ha visto la realizzazione di oltre 80 iniziative collaterali, tra cui laboratori, progetti didattici, mostre, e visite guidate​​.

L’obiettivo della Paper Week è quello di dimostrare come la raccolta differenziata di carta e cartone possa innescare un ciclo virtuoso, producendo grandi risultati per l’ambiente, la comunità e l’economia, attraverso un coinvolgimento che va oltre la semplice informazione, diventando un’azione quotidiana concreta di tutti​​.

Foto agenzia di stampa Comieco