Oltre 250 volontari McDonald’s ripuliscono Roma

Il 27 settembre 2024, McDonald’s ha lanciato un’azione collettiva a Roma coinvolgendo 250 volontari per ripulire e riqualificare cinque spazi pubblici. Questo gesto testimonia il profondo legame dell’azienda con la Capitale, maturato in 38 anni di presenza in Italia. L’iniziativa fa parte del progetto “Insieme a te per l’ambiente”, nato per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare la vivibilità delle aree urbane.

I luoghi e gli interventi

I volontari si sono riuniti in cinque zone di Roma: Villa Borghese, Parco Schuster, Parco Villa Gordiani, Parco Pineta Sacchetti e Via Appia Antica. L’obiettivo era non solo ripulire le aree dai rifiuti, ma anche riqualificare aree giochi e arredi urbani, contribuendo a migliorare l’aspetto e la fruibilità di spazi importanti per la comunità. Sono stati raccolti oltre 100 sacchi di rifiuti, dimostrando un impegno concreto verso un ambiente più pulito.

Il supporto delle istituzioni e delle associazioni

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, il supporto tecnico di Retake e il sostegno operativo di AMA. Alle attività hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio 8, e Maura Lostia, Vice Presidente del Municipio 5. Entrambi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra privati, associazioni e cittadini nella cura degli spazi pubblici.

Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, ha commentato: “La collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini è essenziale per costruire un futuro sostenibile per Roma. L’iniziativa di McDonald’s rappresenta un esempio virtuoso di come il settore privato possa contribuire attivamente alla riqualificazione urbana”.

Il legame di McDonald’s con Roma

Per Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, questa giornata rappresenta un momento importante per l’azienda. “Roma ha un significato speciale per noi, essendo stata la sede del nostro primo ristorante in Italia 38 anni fa. Oggi, con 700 ristoranti in tutto il Paese, continuiamo a dimostrare il nostro impegno per il territorio attraverso azioni concrete come questa”, ha dichiarato.





“Insieme a te per l’ambiente”: un progetto di successo

L’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è stata lanciata nel 2021 in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia. Il progetto ha l’obiettivo di contrastare il littering (l’abbandono dei rifiuti) nei parchi, nelle strade e in altri luoghi pubblici di diverse città italiane. Fino ad oggi ha coinvolto oltre 15.000 persone, raccolto più di 10.000 sacchi di rifiuti e realizzato 350 tappe in tutta Italia, di cui la metà con patrocinio ufficiale.

I numeri delle giornate di volontariato a Roma

Nell’ultima edizione di “Insieme a te per l’ambiente” a Roma, sono stati raccolti più di 400 sacchi di rifiuti per un totale di 2 tonnellate, grazie all’impegno di oltre 570 persone. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno del littering e restituire spazi pubblici puliti e fruibili a tutta la comunità.

La collaborazione con Retake e il progetto SPoC

Giovanni Stifano, referente aziendale della Fondazione Retake, ha sottolineato l’importanza della partnership con McDonald’s: “Quella di oggi a Roma è la seconda grande tappa di un percorso itinerante che mira a diffondere buone pratiche per la cura dei luoghi pubblici”. Retake ETS ha inoltre creato un SPoC (Single Point of Contact) per supportare McDonald’s con piani formativi per i ristoranti, contribuendo a diffondere i valori della sostenibilità.

Il percorso di transizione ecologica di McDonald’s

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso da McDonald’s. L’azienda ha eliminato la plastica monouso, sostituendola con materiali sostenibili come la carta, e ha installato nuovi contenitori per la raccolta differenziata nei ristoranti. Inoltre, la collaborazione con Comieco mira a garantire la riciclabilità del packaging e a sensibilizzare i consumatori sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti.

Conclusione

L’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” dimostra il forte impegno di McDonald’s per la sostenibilità e la cura del territorio. Con il coinvolgimento di dipendenti, volontari e partner istituzionali, l’azienda contribuisce a creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità in cui opera, rendendo i luoghi pubblici più puliti e vivibili per tutti.

Foto ufficio stampa Mc Donald’s – Fonte Italpress.com