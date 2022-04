Jacobinia: caratteristiche e coltivazione



La jacobinia è un arbusto sempreverde, perenne, appartenente alla famiglia delle Acanthacee, originario del continente americano, particolarmente apprezzato per la bellezza della fioritura.

Nei prossimi paragrafi scopriremo le principali caratteristiche di questa pianta insieme ad alcuni accorgimenti pratici per poterla coltivare senza problemi anche nelle nostre case.

Caratteristiche della jacobinia

La jacobinia è una pianta autoctona delle regioni a clima tropicale o subtropicale, dalla crescita vigorosa che le permette di raggiunge in breve tempo il metro di altezza; le sue foglie appuntite, dai margini ondulati sono di colore verde scuro, talvolta screziate di rosso sulla pagina inferiore. Il genere comprende circa quattrocento specie di piante delicate, sempreverdi, a ceppo suffruticoso.

Gli esemplari di jacobinia sono caratterizzati da foglie intere, opposte, glabre o pubescenti e fiori tubulari e con l’estremità bilabiata, riuniti in spighe coniche terminali, pannocchie o piccoli mazzi all’ascella delle foglie. Sono piante adatte alla coltivazione in serra o in ambienti al chiuso.

Da luglio a settembre, gli esemplari di jacobinia sviluppano magnifiche infiorescenze tubolari dal colore rosa e corolle verdi. Il periodo della fioritura è variabile a seconda della specie. Dopo la fioritura, le piante andrebbero recise alla base.

Varietà di jacobinia

Tra le varietà di jacobinia maggiormente diffuse vale la pena citare:

La jacobinia aurea. Originaria dei Paesi dell’America Centrale; questa specie caratterizzata dai bei fiori giallo acceso, riuniti in folte spighe, si sviluppa fino a due metri di altezza.

Originaria dei Paesi dell’America Centrale; questa specie caratterizzata dai bei fiori giallo acceso, riuniti in folte spighe, si sviluppa fino a due metri di altezza. La jacobinia carnea o justicia carnea o justicia magnifica. Originaria del Brasile. Questa specie semi-arbustiva presenta fusti quadrangolari e rossastri con foglie picciolate, opposte, di forma ovato-lanceolata con apice acuminato e margini ondulati. Alla fine dell’estate produce fiori carminio chiaro che compaiono in spighe terminali compatte e bratteate. Gli esemplari appartenenti a questa tipologia hanno il calice formato da cinque segmenti lineari ed una lunga corolla tubulare, bilabiata all’estremità con uno dei lobi bipartito e l’altro tripartito. Questa pianta può fiorire anche in inverno, ma tende a perdere le foglie basali e necessita di regolari potature.

Originaria del Brasile. Questa specie semi-arbustiva presenta fusti quadrangolari e rossastri con foglie picciolate, opposte, di forma ovato-lanceolata con apice acuminato e margini ondulati. Alla fine dell’estate produce fiori carminio chiaro che compaiono in spighe terminali compatte e bratteate. Gli esemplari appartenenti a questa tipologia hanno il calice formato da cinque segmenti lineari ed una lunga corolla tubulare, bilabiata all’estremità con uno dei lobi bipartito e l’altro tripartito. Questa pianta può fiorire anche in inverno, ma tende a perdere le foglie basali e necessita di regolari potature. La jacobinia chrysostephana. Proveniente dal Messico, presenta foglie ovali di colore verde brillante con nervature rosse sulla pagina inferiore e fiori gialli che si mostrano in inverno riuniti in spighe terminali.

Proveniente dal Messico, presenta foglie ovali di colore verde brillante con nervature rosse sulla pagina inferiore e fiori gialli che si mostrano in inverno riuniti in spighe terminali. La jacobinia coccinea o justicia coccine a. Questa varietà è proveniente dal Brasile, sviluppa fiori rosa-scarlatto in febbraio-marzo. Cresce fino a oltre 2 metri di altezza.

a. Questa varietà è proveniente dal Brasile, sviluppa fiori rosa-scarlatto in febbraio-marzo. Cresce fino a oltre 2 metri di altezza. La jacobinia pauciflora o libonia floribunda o justicia rizzini. È l’unica specie del genere che può essere coltivata all’aperto solo nelle regioni meridionali. Sviluppa fiori di colore rosso-giallo che compaiono da ottobre fino all’estate successiva.

È l’unica specie del genere che può essere coltivata all’aperto solo nelle regioni meridionali. Sviluppa fiori di colore rosso-giallo che compaiono da ottobre fino all’estate successiva. La jacobinia suberecta o justicia suberecta o dicliptera suberecta. Questa specie è di dimensione ridotta rispetto alle altre (50 cm.). Presenta un fusto vellutato di colore grigio con foglie tomentose e grigie. In estate esplode di fiori arancio-scarlatti.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo correlato: Piante tropicali da giardino facili da coltivare

Come coltivare la jacobinia

Ecco una serie di semplici quanto pratiche accortezze per poter coltivare questa pianta anche nelle nostre case, per poter così godere della sua bellezza.

Esposizione ideale della pianta

La pianta di jacobinia andrebbe posizionata in piena luce, ma non direttamente al sole, specialmente nei periodi più caldi dell’anno. Ugualmente, durante la stagione fredda, l’esposizione dovrà garantire la massima luminosità.





Terreno idoneo per la messa a dimora della jacobinia

Il terreno ideale deve essere composto da una miscela in parti uguali di lettiera fogliare, comune terriccio da giardino e torba, oltre che una minima quantità di fertilizzante organico in polvere.

Come annaffiare la jacobinia

Le annaffiature devono essere regolari e frequenti, cercando di mantenere il composto sempre umido ed evitando che l’acqua ristagni nel sottovaso. In inverno, il drenaggio del terreno è fondamentale; nebulizzare spesso le foglie per fornire umidità.

Moltiplicazione della pianta

In primavera si prelevano le talee di 8-10 cm. Si tratta l’estremità con ormoni radicanti e si piantano le stesse in un miscuglio in parti uguali di torba e sabbia, proteggendole con una pellicola trasparente o in una cassetta adatta. Dopo tre settimane, le talee radicate si lasceranno scoperte e si conserveranno in un ambiente umido alla temperatura di 20°C. Trascorso un mese le piantine andranno trapiantate in contenitori singoli e con l’utilizzo di un buon composto.

Parassiti e malattie

L’ambiente asciutto può favorire la colonizzazione da parte del ragnetto rosso, uno dei più pericolosi fitofagi delle piante orticole, ma può attaccare anche piante ornamentali. Riconoscere il ragnetto rosso è possibile, sia osservando attentamente la pagina inferiore delle foglie, sia analizzando i sintomi della pianta.

Il marciume radicale provoca invece la formazione di zone molli e scure alla base dei fusti. In presenza di foglie appassite o sbiadite, la causa è quasi sempre da attribuire alla temperatura ambientale troppo bassa.

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo correlato: Ragnetto rosso, rimedi per allontanarlo e lotta biologica

Curiosità sulla jacobinia

Il nome deriva presumibilmente dal nome della città di Jacobina in Brasile.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 9 Aprile 2022