Italgas e Farnesina siglano protocollo per la sicurezza dei dipendenti all’estero

Il 16 ottobre 2024, Italgas e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Farnesina) hanno firmato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la sicurezza dei dipendenti dell’azienda durante le trasferte internazionali. L’accordo, sostenuto dal ministro Antonio Tajani, vede la collaborazione tra l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, e il capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Nicola Minasi.

Il protocollo introduce una serie di misure innovative per la sicurezza, tra cui l’accesso all’applicazione “IG DOME” di Italgas, che offre aggiornamenti in tempo reale su viabilità, meteo e situazioni di rischio nei paesi di destinazione. In caso di emergenza, i dipendenti possono richiedere assistenza all’Unità di Sicurezza Italgas, che collaborerà direttamente con l’Unità di Crisi della Farnesina. Questo strumento si aggiunge alle risorse già disponibili come l’app “Viaggiare Sicuri” e il portale “DoveSiamoNelMondo” della Farnesina.





Oltre agli strumenti tecnologici, il protocollo include anche programmi di formazione e attività informative per sensibilizzare i dipendenti sui rischi legati ai viaggi internazionali e promuovere una cultura della sicurezza. Tajani ha sottolineato come questo accordo rappresenti una priorità del governo per garantire la protezione degli italiani all’estero, evidenziando l’importanza di collaborazioni pubblico-private in contesti internazionali a rischio.

Questo impegno dimostra come la sicurezza del personale all’estero sia una priorità strategica per Italgas, che con questo protocollo punta a ridurre i rischi associati alle trasferte di lavoro attraverso il coordinamento con le autorità italiane competenti.

Foto ufficio stampa Italgas