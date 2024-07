Ganna primo ambasciatore dell’ambiente dopo l’argento olimpico

“È un grande onore essere stato designato come primo Ambasciatore dell’Ambiente. Riceverò un albero, un simbolo di grande importanza, quindi voglio riflettere attentamente sul luogo esatto dove proporrò di piantarlo, probabilmente vicino casa mia o dai miei genitori in Piemonte.” Così ha dichiarato Filippo Ganna durante i festeggiamenti a Casa Italia per la medaglia d’argento conquistata nella gara a cronometro.





Prima medaglia olimpica italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e primo atleta italiano nominato ‘Ambasciatore dell’Ambiente’, ricevendo a Casa Italia l’attestato dal vicepresidente vicario del CONI Silvia Salis e dal Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica con delega allo sport Claudio Barbaro, alla presenza del presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni.

Oltre alla nomina di ambasciatore, Ganna riceverà un albero da piantare nella sua città natale, che porterà il suo nome e la data della medaglia vinta oggi sulle strade parigine. Un’iniziativa che sarà replicata per ciascun medagliato italiano ai Giochi di Parigi, voluta da CONI e MASE come primo atto del protocollo d’intesa siglato a Roma prima della manifestazione olimpica. Il secondo ambasciatore è Luigi Samele, bronzo nella gara individuale di sciabola.