Aspiraliquidi e aspirapolvere: il nuovo Dreame H12

La pulizia degli ambienti domestici, oggi più che mai, è fondamentale per mantenere la salubrità e l’igiene in casa. Purtroppo i ritmi della vita quotidiana e il lavoro fuori casa che prende sempre più il posto dei tradizionali compiti della classica casalinga non lasciano molto tempo per le faccende domestiche e riuscire a trovare un modo per pulire in modo efficace ed efficiente è sempre più difficile. La tecnologia va incontro a tali problematiche grazie alla progettazione di elettrodomestici sempre più evoluti che uniscono più funzionalità in un unico prodotto e facilitano, non di poco, la pulizia in casa.

Dreame H12 è l’esperto della pulizia che coniuga aspiraliquidi e aspirapolvere in un solo e potente elettrodomestico e offre altri notevoli vantaggi che semplificano, velocizzano e rivoluzionano il modo di pulire le nostre case. Vediamo subito tutte le funzionalità e i vantaggi di Dreame H12.

Vantaggi di Dreame H12: la spazzola rotante per angoli e bordi

Uno dei vantaggi di Dreame H12 è la presenza della spazzola rotante che facilita la pulizia lungo i bordi e in prossimità dei battiscopa. Il design rivoluzionario e all’avanguardia della spazzola rotante di Dreame H12 permette di pulire in modo perfetto e con nessuno sforzo anche gli angoli più difficili da raggiungere, andando incontro a coloro che sono particolarmente esigenti in fatto di pulizie domestiche.

Pulire lo sporco secco e lo sporco umido con un unico gesto

La tecnologia di Dreame H12 è andata oltre: questo prezioso sistema pulente permette infatti di igienizzare gli ambienti aspirando sia liquidi che polvere con un unico gesto. Sporco umido come uova, latte, impronte fangose e liquidi di ogni genere o sporco secco come polvere, briciole, peli di animali e sporcizia accumulata nel tempo vengono facilmente ripuliti da Dreame H12 che riesce ad aspirare, pulire a umido e lavare tutte le superfici in modo semplice, veloce e assolutamente preciso. Una vera rivoluzione per le faccende domestiche.

Dreame Technology per una pulizia intelligente

La tecnologia in fatto di pulizie domestiche permette inoltre a Dreame H12 di utilizzare la funzione di rilevamento intelligente dello sporco, regolando l’aspirazione e ottimizzando in tal modo l’efficienza energetica. La presenza di un comodo e intuitivo display a LED permette di visualizzare tre diverse tonalità di luci sull’anello di pulizia: verde per uno sporco leggero, arancione per uno sporco medio e rosso per lo sporco più pesante. Queste comode prestazioni di rilevamento automatico della tipologia di sporco sulle superfici permettono all’apparecchio di dosare acqua e potenza della spazzola, garantendo una pulizia meticolosa per ogni genere di sporco, da quello più semplice a quello più sedimentato.

Il display a LED inoltre, permette di utilizzare Dreame H12 in modo sicuro grazie alle notifiche che vengono inviate all’utente sia tramite lo schermo che tramite messaggi vocali. Il sistema avviserà in caso di spazzola bloccata, in caso di batteria scarica, in caso di tubo bloccato e in caso di serbatoio dell’acqua pulita in esaurimento. In questo modo le operazioni di pulizia non subiranno intoppi. La pulizia intelligente va incontro all’efficienza energetica e al risparmio di corrente elettrica, utilizzando più potenza soltanto quando serve.

Nel video ufficiale che segue potete vedere il Dream H12 in azione …





La funzione self-clean: Dreame H12 si pulisce da solo

Come se non bastasse, un ulteriore vantaggio di Dreame H12 si materializza anche nei momenti in cui non lavora: grazie alla funzione self-clean, infatti, questo prezioso aspiraliquidi e aspirapolvere si pulisce da solo mentre si ricarica. Una volta terminate le pulizie, basterà posizionare Dreame H12 nella sua stazione di ricarica in posizione verticale e premere semplicemente un tasto che permetterà all’apparecchio di avviare la pulizia automatica: in pochissimo tempo il rullo della spazzola sarà perfettamente pulito e pronto per essere nuovamente utilizzato.

Prima di doverlo ricaricare, Dreame H12 è in grado di pulire superfici molto ampie: il serbatoio dell’acqua pulita da 900 ml, infatti, fornisce una quantità di acqua abbondante per pulire a fondo i pavimenti di tutta la casa, anche di quelle particolarmente ampie e spaziose.

Una volta terminate le pulizie in casa, Dreame H12 potrà essere riposto nella sua base di ricarica dove più preferite, in prossimità di una presa di corrente. Occupa davvero pochissimo spazio e non rappresenterà sicuramente un ingombro fastidioso in casa, anche perché potrete benissimo eliminare i vecchi aspirapolvere, scope, secchi, stracci e tutti gli altri elettrodomestici per la pulizia delle superfici che non avrete più motivo di utilizzare.

Dreame H12 rappresenta uno strumento all’avanguardia dalle funzioni eccezionalmente avanzate che consente a tutti, in pochi e semplici gesti, di pulire casa in modo perfetto, con pochissima fatica e con un esiguo dispendio di energia che va a beneficiare sul consumo di corrente elettrica e, di conseguenza, sul nostro portafogli.

La tecnologia ha fatto passi da gigante in ogni settore e oggi potersi avvalere in casa di uno strumento tanto utile quanto efficiente in termini di tempo e di risparmio energetico ed economico rappresenta un vantaggio di notevole importanza.

Dove acquistare il Dreame H12

Potete acquistare il Dream H12 ordinandolo su Amazon nella pagina ufficiale del produttore seguendo questo link.