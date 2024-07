Amplifon collabora con EcoVadis per la sostenibilità della supply chain

Amplifon, leader globale nelle soluzioni uditive, ha annunciato una nuova partnership con EcoVadis, un rinomato fornitore di valutazioni di sostenibilità aziendale. Questa collaborazione mira a migliorare la sostenibilità della supply chain di Amplifon, integrando criteri ambientali, sociali ed etici nella valutazione dei fornitori.

EcoVadis fornirà ad Amplifon una piattaforma per monitorare e valutare le performance di sostenibilità dei suoi fornitori, permettendo all’azienda di identificare aree di miglioramento e promuovere pratiche più sostenibili. Questa iniziativa si allinea con l’impegno di Amplifon verso l’adozione di pratiche aziendali responsabili e trasparenti, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e al rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena di fornitura.





La scelta di Amplifon di collaborare con EcoVadis riflette una tendenza crescente tra le aziende globali di adottare strumenti di valutazione della sostenibilità per rafforzare le proprie credenziali ESG (Environmental, Social, Governance). Grazie alla partnership, Amplifon potrà beneficiare delle competenze di EcoVadis per migliorare la sostenibilità della propria catena di approvvigionamento, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e altre normative internazionali.

Imran Rasul, Chief Procurement Officer di Nationwide, un’altra azienda che collabora con EcoVadis, ha sottolineato l’importanza di tali partenariati per costruire catene di fornitura più etiche e verdi. La collaborazione con EcoVadis consente alle aziende di implementare pratiche di sostenibilità più robuste, migliorando al contempo la trasparenza e l’innovazione.