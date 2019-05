Actinidia arguta o mini kiwi

Anche conosciuta come mini kiwi, l’Actinidia arguta è una pianta che sta attirando molta attenzione su di sé. Vediamo come si coltiva, come si presenta e come sono i frutti.







Actinidia arguta: dalla coltivazione delle piante di kiwi alle proprietà del frutto (il mini kiwi o kiwi nano). Consigli e informazioni utili.

Actinidia arguta

Tra le centinaia di specie di actinidia coltivate in Cina, in Corea e in Giappone, figura anche l’actinidia arguta, giunta alla ribalta anche nel nostro territorio per i suoi caratteristici frutti noti come mini kiwi o kiwi nani.

Le specie di Actinidia più coltivate sono la deliciosa e la chinensis, queste piante di kiwi producono frutti grossi, alcune varietà di kiwi hanno anche la polpa gialla e un sapore intensamente dolce. L’Actinidia arguta è una pianta che in Cina cresce anche allo stato selvatico. Qui in Italia è arrivata solo nel 1968 ed è coltivata presso l’orto botanico di Vallombrosa, in provincia di Firenze, si può anche ammirare nei giardini di Villa Taranto a Pallazzo sul Lago Maggiore.

Sul fronte agricolo “di larga scala” la pianta di mini kiwi è poco coltivata ma il suo impianto è possibile nel giardino di casa per poter coltivare mini kiwi.

Come coltivare la pianta di kiwi Actinidia Arguta

La pianta di mini kiwi è piuttosto vigorosa e la varietà a frutto verde è piuttosto resistente al freddo tanto che la sua coltivazione è possibile anche in Regioni del Nord Italia come il Trentino, il Veneto o il Piemonte.

Se intendi coltivare l’actinidia arguta dovrai ricordare che ci sono piante che portano solo fiori maschili (piante di kiwi “maschi”) e piante che portano solo fiori femminili (definite comunemente piante di kiwi femmina). Anche se l’impollinazione incrociata porta raccolti maggiori, è possibile ottenere raccolti discreti anche coltivando piante femmine da sole, associate con alla più comune Actinidia deliciosa. Insomma, se nel tuo giardino hai già una pianta di kiwi della specie A. deliciosa, puoi mettere a dimora un mini kiwi scegliendo una pianta dai fiori femminili.

Il coleottero giapponese può attaccare la pianta.

Mini Kiwi

I frutti sono detti mini kiwi. Sono di forma allungata e presentano dimensioni decisamente ridotta a quelle del classico kiwi. In più, il classico kiwi presenta una superficie pelosa del tutto assente nei frutti di Actinidia arguta.

I frutti sono dei veri e propri kiwi in miniatura, dal peso che varia dai 5-10 grammi negli esemplari più piccoli, fino a raggiungere i 20 grammi nelle pezzature più grandi.

Il sapore del mini kiwi ricorda quello del classico kiwi: la polpa si presenta acidula e dolce.

Perché i mini kiwi sono così difficili da trovare in commercio?

Perché la coltivazione di questa pianta, in Italia, è limitata.

In celle frigorifere i mini kiwi si conservano meno rispetto ai classici kiwi: quanto tempo si possono conservare? Se la cella frigorifero è ben attrezzata con un temperatura di -1°C, la durata del frutto è di circa 3 mesi.

Proprietà mini kiwi

Il mini kiwi si mangia con tutta la buccia. La buccia, infatti, è liscia! Ha un colore che varia dal verde al rosa, fino a varietà violacee. I frutti sono ricchi di vitamina C, vitamina PP e sono ottimi per chi soffre di stitichezza in quanto promuovono l’attività intestinale.

Vediamo quali sono i valori nutrizionali e le calorie del mini kiwi al confronto con il classico kiwi.

Proprietà per 100 gr di prodotto.

Parte edibile:

87% nel frutto di Actinia deliciosa (classico kiwi)

98% nel frutto di Actinia arguta (mini kiwi, ricorda che in questo frutto è commestibile anche la buccia!)

Lipidi: sono paragonabili, 0,6 g nel kiwi e 0,56 g nel mini kiwi.

Carboidrati: 9 g nel kiwi, 17,6 nel mini kiwi.

Zuccheri solubili: 9 nel kiwi e 7,6 nel mini kiwi.

Calorie kiwi : 44 nel classico kiwi contro le 77 del mini kiwi

: 44 nel classico kiwi contro le 77 del mini kiwi Fibre totali: 2,2 nel kiwi di Actinia deliciosa, e 3,2 del mini kiwi

Potassio: 400 mg contro i 288 mg del mini kiwi

Vitamina C: 85 nel classico kiwi e 123 nel mini kiwi.

Le proprietà nutrizionali del mini kiwi vedono come fonte CREA – Alimentazione e nutrizione, con la tabella della composizione degli alimenti.

Coltivazioni

Indicazioni più dettagliate sulla coltivazione del kiwi Actinidia, ti rimandiamo alla guida su come coltivare kiwi.

Pubblicato da Anna De Simone il 29 Maggio 2019