Patentino per l’uso dei prodotti fitosanitari

Patentino per uso dei prodotti fitosanitari: a cosa serve e come si prende il patentino fitofarmaci destinato all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari professionali.





La normativa stabilita con il DM 33 del 22 gennaio 2018 del Ministero della Salute impone, a breve termine, forti restrizione per l’uso dei prodotti fitosanitari. In pratica, dei 365 principi attivi attualmente in commercio, destinati all’uso professionale e non, solo 5 sostanze potranno rispettare gli standard di legge ed essere commercializzati liberamente.

Se il quadro normativo non dovesse cambiare, la gran parte dei prodotti attualmente in commercio verrebbe inglobata nel calderone dei “prodotti fitofarmaci a uso professionale”.

Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari

Per l’acquisto di quei prodotti fitosanitari destinati a uso professionale, è necessario conseguire un’apposita certificazione nota come patentino fitofarmaci o patentino fitosanitario.

Il “patentino prodotti fitosanitari” è meglio definito come: certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari a uso professionale.

Si prospetta che le restrizioni al commercio dei fitofarmaci apportate con il DM 33 del 22 gennaio 2018 potrebbero causare una forte battuta di arresto per il settore florovivaistico. Non solo si avrà una più scarsa vendita diretta dei prodotti ma sono a rischio posti di lavoro e anche attività agricole autonome.

Prendiamo l’esempio di un pensionato che cura il suo orto. Con le restrizioni in vista, per curare le piante dell’orto destinate all’autoproduzione, sarà costretto a conseguire il patentino. Gli anziani potrebbero avere problemi non solo a sostenere il costo del patentino fitosanitari ma anche oggettive difficoltà per seguire il corso e superare l’esame orale o a quiz previsto.

La normativa è entrata in vigore a maggio 2018 ma le più importanti restrizioni dovrebbero entrare in vigore dal 20 maggio 2020. Abbiamo usato il termine “dovrebbero” in quanto, il DM 33 è il frutto di una direttiva europea e tra gli Stati Membri, la Francia ha già applicato un provvedimento in grado di modificare gli standard severe imposti dall’UE. In Francia, infatti, sono stati incorporati nella lsita dei prodotti fitosanitari non professionali anche tutti i prodotti ammessi in agricoltura biologica e una parte dei prodotti che in Italia, a partire dal 2020, saranno considerati “a uso professionale”.

Patentino prodotti fitosanitari

Questo patentino può essere conseguito dall’hobbista o dall’agricoltore professionista, per poter acquistare e usare determinati fitofarmaci, utili per mantenere in salute il giardino.

Il patentino fitofarmaci non è facile da conseguire. Come si prende? E’ l’abilitazione finale concessa dopo un corso di formazione obbligatorio.

Durante il corso di formazione, il candidato dovrà acquisire familiarità con principi attivi, specie arboree e precauzioni d’uso.

Dove si prende il patentino?

Il patentino fitosanitario viene rilasciato dalle Regioni e Province autonome che stanno provvedendo, mediante enti preposti, a organizzare appositi corsi.

Corso patentino fitofarmaci

Il corso ha una durata di 20 ore di formazione obbligatoria. Gli enti autorizzati che organizzano i corsi hanno calendari propri. Al termine del corso formativo, il candidato dovrà superare un esame di abilitazione. L’esame è gestito internamente dall’ente preposto e quindi può cambiare: per legge, infatti, il patentino prodotti fitosanitari può essere conseguito sia mediante lo svolgimento di un colloquio orale, sia a seguito del superamento di un esame a quiz (un test scritto).

Validità e scadenza patentino prodotti fitosanitari

Il patentino fitofarmaci ha una durata di 5 anni. Alla scadenza dovrà essere rinnovato su richiesta del titolare. Per il rinnovo non è necessario sottoporsi a un nuovo esame, tuttavia sarà necessario seguire un corso di aggiornamento dalla durata di 12 ore. Le 12 ore di formazione per il rinnovo del patentino fitosanitario dovranno essere sostenute nel periodo di validità dell’abilitazione, quindi sarà necessario provvedere a rinnovare il patentino in anticipo sulla sua effettiva scadenza.

Se il DM 33 non dovesse subire alcuna modifica, a rischio vi sono un buon numero di aziende italiane che producono agrofarmaci per un volume di affari di oltre 50 milioni di euro.

Costo del corso

Non è chiaro se il corso ha un costo. Per il rilascio del patentino prodotti fitofarmaci è necessario pagare una marca da bollo da 16 euro. Per conoscere il costo e il calendario dei corsi di formazione bisogna rivolgersi agli enti di riferimento della propria Regione. Per esempio, per la regione Campania è possibile rivolgersi ai Servizi Territoriali Provinciali:

Avellino – Centro Direzionale Collina Liguorini – 83100 Avellino

Benevento – Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento

Caserta – Viale Carlo III n. 153 “EX C.I.A.P.I.” – 81020 San Nicola la Strada (CE)

Napoli – Centro Direzionale Isola A/6 80143 Napoli

Salerno – via Porto 6 84100 Salerno

Esenzione

I soggetti già in possesso del Certificato di abilitazione all’attività di consulente per la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari non devono seguire il corso ne’ sostenere l’esame. Possono presentare direttamente la domanda di rilascio del patentino.

Chi è in possesso di determinati titoli di studio può sostenere l’esame senza frequentare alcun corso, e quindi sostenendo solo il costo di 16 euro per la marca da bollo.

Quali titoli di studio forniscono l’esonero alla frequenza del corso?

Laurea in scienze agrarie

Laurea in scienze forestali

Laurea in chimica

Laurea in farmacia

Laurea in medicina e chirurgia

Laurea in medicina veterinaria

Laurea in scienze biologiche

Laurea in discipline ambientali

Laurea in scienze delle produzioni animali

Diploma in farmacia

Diploma di perito chimico

Diploma di perito agrario

Diploma di agrotecnico

