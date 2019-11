Ignatia amara: caratteristiche, utilizzi e avvertenze

L’Ignatia amara, spesso riconducibile anche con il nome di Fagiolo di Sant’Ignazio, è una pianta, un arbusto rampicante che spesso cresce fino ad altezza rilevanti. Appartenente al genere Strychnos, ha fiori di colore bianco verdastro avvolti da minuscole setole. I frutti dell’arbusto Ignatia amara sono larghi e racchiudono una polpa gialla, con ogni frutto che contiene fino a 20 semi duri di forma ovale.





Non tutti sanno che questo grande arbusto legnoso è stato scoperto dai chimici francesi Joseph-Bienaimé Caventou e Pierre-Joseph Pelletier nel 1818, durante una loro escursione nelle Filippine. L’arbusto è stato successivamente introdotto in Cina e in diverse altre parti del mondo, ed è estremamente apprezzato in questa regione per le sue proprietà curative.

L’arbusto deriva il suo nome dai gesuiti che erano attratti da questa pianta. Le varietà di fagioli coltivati hanno una forma ovale e una sfumatura bruno nerastra. Questi semi non solo sono estremamente robusti, ma anche ricoperti da setole fini di colore argento che giacciono contro il coperchio. L’endosperma della pianta è semitrasparente e contiene una cavità asimmetrica con un embrione oblungo. L’endosperma non ha alcun odore ed è molto amaro al gusto. Ogni frutto del fagiolo di Ignazio racchiude da 12 a 20 semi circondati da una polpa giallastra. Questi semi devono essere separati dalla polpa dopo la raccolta.

Ma quali sono gli utilizzi di Ignatia amara? E quali sono le avvertenze che dovresti conoscere molto bene prima di avvicinarti con troppo entusiasmo a quello che è un frutto naturale molto potente e tossico?

Utilizzi di Ignatia amara

Anticamente i semi di Ignazio venivano utilizzati nella preparazione di portafortuna e venivano indossati per fortificarsi da diversi disturbi. Come discusso in precedenza, i gesuiti portarono la pianta dalle Filippine in Europa nel XVII secolo, e si ritiene generalmente che abbiano chiamato la pianta Ignatia amara o fagiolo di Sant’Ignazio in ricordo del fondatore dell’ordine dei gesuiti, Sant’Ignazio di Loyola. È interessante notare che i frutti del fagiolo sono anche conosciuti come “mele scimmie”, in quanto sono i preferiti dalle scimmie che li mangiano spesso. In Malesia e Giava, la gente estraeva i semi dei frutti di Ignazio e li utilizzava come dardo veleno per le loro pistole e anche come veleno di freccia o cura.

Molte persone hanno usato regolarmente i fagioli di Sant’Ignazio come alternativa poco costosa a vari rimedi, come quelli per il trattamento di varie malattie come il colera. Oggi gli estratti della pianta sono consigliati per curare febbre e problemi cerebrali come depressione, isteria e insonnia. Evidentemente, i fagioli di Sant’Ignazio sono utilizzati principalmente da medici omeopatici che utilizzano questa erba in misure o dosi molto piccole a causa della sua intensa tossicità.

Se usati come antidoti, i farmaci preparati con estratti di fagioli di Ignazio funzionano allo stesso modo di cloroformio, stricnina, aconite, belladonna, tabacco, morfina e cloral idrato, e possono possedere proprietà tonificanti e stimolanti, rinvigorendo il sistema vascolare e nervoso.

Dove si trova

Per quanto concerne il loro collocamento territoriale, oggi i fagioli di Sant’tIgnazio possono essere riscontrati un po’ ovunque nel mondo, anche se si trovano principalmente nella regione del sud-est asiatico, e anche se sono molto più comuni soprattutto in alcune aree nelle Filippine e in Vietnam.

Componenti di Ignatia amara

Come discusso in precedenza, i fagioli Ignazio possiedono le stesse proprietà di altre sostanze come nux vomica. Tuttavia, i fagioli Ignazio racchiudono più quantità di stricnina e brucino – i principali estratti volatili che sono velenosi in natura. Inoltre, i fagioli di Ignazio contengono una certa quantità di resina, gomma, olio fisso, sostanza colorante e bassorina. Non contengono tuttavia alcuna quantità di amido o albume.

Insomma, componenti che sono evidentemente in grado di rappresentare un mix molto pericoloso per la propria salute e, di conseguenza, meriterebbero di essere gestiti con opportuna attenzione, evitando delle assunzioni in misura considerevole o, comunque, non controllata.

Dosaggio

La dose adeguata di fagiolo di Ignazio dipende da numerosi aspetti, come l’età del paziente, lo stato di salute e molte altre condizioni. In ogni caso, non essendo un trattamento riconosciuto dalla medicina tradizionale, occorre fare molta attenzione ai dosaggi che potresti trovare online: ti consigliamo di evitarne oltre assunzione e, per qualsiasi cosa, parlarne con il tuo medico.

Effetti collaterali e precauzioni

Poiché i fagioli Ignazio racchiudono due elementi velenosi – la stricnina e la brucina, questi elementi sono spesso considerati non sicuri per l’uso, soprattutto se non viene fatto sotto la supervisione di un medico qualificato e competente.

I farmaci preparati con estratti di fagioli di Ignazio potrebbero causare una serie di effetti collaterali, tra cui ansia, irrequietezza, riflessi aumentati, vertigini, sonnolenza, percezione delicata dei sensi, convulsioni in tutto il corpo, tensione muscolare aumentata, problemi respiratori, insufficienza renale e morte.

Inoltre, l’uso prolungato di fagioli di Ignazio può causare danni al fegato, a volte fatali. Chiunque già soffre di danni al fegato e l’assunzione di questo farmaco è a maggior rischio di tossicità. Se questo farmaco viene somministrato alle donne in gravidanza, può nuocere al feto, mentre le madri che allattano dovrebbero evitare di assumere questo farmaco che può passare al latte materno e danneggiare il bambino.

Naturalmente, sulla base di quanto sopra dovrebbe risultare fin troppo evidente l’invito a non usare questa sostanza in miracolosi ritrovati fai-da-te, perché il rischio di subirne gli effetti collaterali più gravi è molto elevato.

Per poterne sapere di più ti consigliamo pertanto di parlarne con il tuo medico, al fine di comprendere quali siano gli effetti concreti di questa sostanza sul tuo organismo e, soprattutto, per poter trovare dei rimedi alternativi più soddisfacenti e riconosciuti dalla medicina tradizionale.

Pubblicato da Anna De Simone il 23 Novembre 2019