Heuchera: coltivazione e cura

Detta anche Campana di Corallo, l’Heuchera è una splendida pianta da giardino che possiamo decidere di ospitare e coltivare per riempire dello spazio con i suoi splendidi fiori colorati, piccoli ma che numerosi sanno cambiare le sorti di uno spazio verde nella bella stagione. Esistono tantissime varietà di Heucera ma poche sono le cose da ricordare se si vuole coltivare con successo questo tipo di pianta che troviamo chiamata comunemente anche “Radice di allume”. Il nome scientifico che invece stiamo utilizzando noi ci ricorda però un noto botanico amico di Linneo, tal Johann Heinrich Heucher a cui questo vegetale è dedicato.







Heuchera: caratteristiche

Perfetta per creare bordure fantasiose e creative, l’Heuchera è una pianta che non solo sa adattarsi ad ogni angolo di ogni giardino ma sa anche renderli particolari e vivaci. Non è un caso che siano tra le piante più apprezzate quelle che appartengono a questo genere, adatte anche ai giardini rocciosi che non sono spesso facili da decorare in modo dignitoso.

Il genere Heuchera fa parte della famiglia delle Saxifragaceae e tutte le sue diverse specie sono accomunate dalle dimensioni, sempre ridotte, sempre sotto i 35/40 cm di altezza. Anche le foglie sono seppur diverse di volta in volta, sempre particolari e simili a quelle del Geranio, alcune con delle screziature eleganti e di vari colori, dal giallo al viola al rossastro, ma con il bordo frastagliato che rende tutto più pittoresco. Queste due caratteristiche rendono l’Heuchera perfetta per le bordure sia nei giardini che nelle aiuole pubbliche, ad esempio nelle rotonde stradali. Se nelle stagioni di mezzo dobbiamo accontentarci delle foglie, a fine primavera e in estate spuntano anche i fiori, molto delicati e retti da sottili fusti.

Heuchera: varietà

Questo genere di piante comprende circa 50 specie e tantissime varietà, cultivar e ibridi facilissimi da trovare in commercio e anche da coltivare, come vedremo a breve. L’origine di questa pianta è Americana, cresce nelle zone collinari e montuose del Nord America, ma vive benissimo anche dalle altre parti del mondo, Italia compresa.

Se si decide di utilizzarla nel proprio giardino ci si trova a scegliere tra un gran numero di varietà, cultivar e ibridi, ed è impossibile non trovare quella che fa per noi. Qui parleremo solo di due varietà che ci hanno particolarmente compito, la Americana e la Hirsutissima.

La prima specie, dall’America del Nord, ha foglie semi-palmate di colore verde, viola o marroni con venature più o meno vistose e dei fiori, in estate, che sfoggiano un colore verde chiaro o crema, piccoli e non troppo particolari, non riescono a rubare il posto in scena alle foglie.

L’Hirsutissima viene detta anche “Radice di allume dai capelli ispidi” e basta guardarla per capire che il soprannome è azzeccatissimo. Le sue infiorescenze sono irte e pelose, i fiori sono piccoli e rosa chiaro, e rendono il suo aspetto molto spettinato.

Heuchera: fioritura

Anche se lo spettacolo delle foglie basta e avanza, meglio capire quando aspettarci anche la fioritura dell’Heuchera che avviene dalla primavera all’estate, nel momento in cui si sviluppano i sottili fusti che devono farsi spazio tre le foglie. I fiori sono piccoli e tubulari e possono essere rosso, verde, viola, marrone e con sfumature gialle o lilla.

Come coltivare l’Heuchera

E’ una pianta rustica che non pretende chissà quali cure, basta fare l’essenziale per ottenere splendidi risultati sia in vaso che in piena terra.

In vaso per abbellire balconi e terrazzi cresce bene se tenuta al riparo dal sole soprattutto nei mesi estivi anche se in contenitori non troppo grandi, basta un diametro tra i 22 e i 28 cm. Prendiamo un terreno mix di alta qualità e torba in parti uguali dopo aver preparato uno strato di sabbia grossolana, argilla espansa o lapillo nel fondo del vaso, per aumentare la capacità drenante. Quando non c’è più spazio per le radici, dobbiamo procedere con il rinvaso

In piena terra possiamo coltivarla in modo più esteso e libero, ricordandoci di dedicarla un ampio spazio perché è una pianta che dà spettacolo e sarebbe un peccato sacrificarla in un angolino. Evitiamo anche di posizionarla dove spuntano piante dall’alto fusto che le farebbero ombra perché gradisce aree di pieno sole o di mezz’ombra. Anche in questo caso dobbiamo fare molta attenzione che il terreno sia perfettamente drenante, oltre che con PH da neutro a leggermente acido e ricco di sostanza organica. Se si sta realizzando una bordura, la distanza consigliata tra due piante è di circa 30 cm.

Heuchera: quanto e quando annaffiarla

L’innaffiatura dell’Heuchera non è particolarmente impegnativa, basta controllare che il terreno, soprattutto in superficie, non sia diventato troppo secco. Solo quando lo è, dobbiamo fornire dell’acqua, altrimenti è meglio evitare perché i ristagni idrici sono davvero molto pericolosi per la nostra pianta.

Importante è invece fare attenzione alle temperature, soprattutto a quelle troppo elevate che finiscono per danneggiare la nostra pianta che gradisce l’esposizione in pieno sole unicamente in zone montane dove le temperature non salgono troppo.

Heuchera: malattie e parassiti

Un altro pericolo per questa pianta rustica è costituito da una serie di malattie e parassiti che sono poi quelli comuni. Le radici possono essere attaccate da curculionidi mentre se il substrato è troppo bagnato, si può formare della ruggine. Non si possono escludere anche gli attacchi da parte di afidi ma se seguiamo tutte le indicazioni non ci sono rischi. E se proprio la nostra Heuchera si ammala possiamo intervenire con specifici prodotti antifungini e antiparassitari.

Heuchera: prezzo e dove comprarla

Se la bellezza delle foglie ci ha incuriositi e la facilità di coltivazione ci ha meravigliati, possiamo far arrivare subito a casa nostra dei semi di Heuchera attraverso Amazon in cui ce ne sono di disponibili anche a meno di 15 euro in confezioni da 20 pezzi.

Pubblicato da Marta Abbà il 21 Agosto 2020