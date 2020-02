Erba di San Giovanni: cos’è e come funziona

L’erba di San Giovanni, nome comune con cui viene individuato l’iperico, è un rimedio a base di erbe che viene usato da centinaia di anni per curare diversi problemi di salute mentale.

Naturalmente, questo non significa affatto che debba essere utilizzata come trattamento principale per questi disagi: come sempre, il nostro suggerimento è quello di parlare con il proprio medico di ogni disturbo, e individuare insieme a tale professionista la ricetta più utile per potersi garantire un miglior benessere.





Ci limitiamo dunque qui a rammentare che oggi l’erba di San Giovanni è usata principalmente come rimedio da banco per trattare la depressione lieve e moderata, e talvolta il disturbo affettivo stagionale, la lieve ansia e i problemi del sonno.

Il nome botanico dell’iperico è Hypericum perforatum, e a volte viene commercializzato e venduto come ‘Hypericum’. Contiene molti principi attivi, tra cui l’iperico e l’iperforina, che si ritiene influiscano sull’umore.

Come funziona l’erba di San Giovanni?

Si ritiene che l’erba di San Giovanni funzioni in modo simile ai farmaci antidepressivi standard. La ricerca medica fin qui effettuata, in particolar modo, suggerisce che l’erba di San Giovanni sia in grado di aumentare l’attività delle sostanze chimiche del cervello come la serotonina e la noradrenalina, che si pensa abbiano un ruolo importante nel regolare il nostro umore.

Proprio per questo motivo molte persone che soffrono di lieve depressione o di “malumore”, sono portati a optare per l’uso dell’erba di San Giovanni come alternativa a base di erbe agli antidepressivi.

Sebbene sia possibile acquistare l’erba di San Giovanni in farmacia senza prescrizione medica, è ovviamente sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico di famiglia. In particolar modo, risulta essere di grande importanza parlare con il proprio medico per poter arrivare una diagnosi: se dunque sei preoccupato per la tua salute mentale e non sei sicuro delle opzioni di trattamento disponibili, è proprio in questo momento che il professionista sanitario dovrà entrare in gioco.

L’erba di San Giovanni funziona?

Ma l’erba di San Giovanni funziona davvero?

Effettivamente, alcune analisi suggeriscono che, in alcuni casi, l’erba di San Giovanni potrebbe realmente essere efficace quanto alcuni farmaci antidepressivi per trattare la depressione lieve o moderata.

Tuttavia, il fatto che si tratti di un ingrediente naturale non significa che non sia priva di effetti collaterali. Può infatti causare pregiudizi meno o meno intensi degli antidepressivi comunemente prescritti.

Inoltre, per la depressione grave, ci sono poche prove che dimostrino che l’erba di San Giovanni possa essere d’aiuto. Insomma, le esperienze variano da persona a persona, e sono necessarie ulteriori ricerche per poter arrivare a una considerazione più generalizzata.

In sintesi, se stai pensando di prendere l’erba di San Giovanni per curare altri problemi di salute mentale, come l’ansia o il disturbo affettivo stagionale, vale la pena notare che ci sono pochissime prove esistenti su quanto possa essere realmente efficace.

Avvertenze sull’uso dell’erba di San Giovanni

Consigliamo in particolar modo di parlare con il proprio medico dell’idea di prendere l’erba di San Giovanni, se:

si è incinta o se si sta allattando al seno, perché le informazioni sulla sicurezza della mamma e del nascituro / neonato sono limitate;

o se si sta allattando al seno, perché le informazioni sulla sicurezza della mamma e del nascituro / neonato sono limitate; si è ricevuta una diagnosi di disturbo bipolare – come per tutti gli antidepressivi, è noto che in alcune persone il prodotto possa provocare ipomania, o un rapido passaggio da un umore basso a uno alto;

– come per tutti gli antidepressivi, è noto che in alcune persone il prodotto possa provocare ipomania, o un rapido passaggio da un umore basso a uno alto; si hanno meno di 18 anni ;

; si stanno attualmente assumendo farmaci prescritti, contraccettivi (come la pillola) o comuni farmaci da banco.

Interazioni dell’erba di San Giovanni

Queste sono alcune delle interazioni comuni dell’erba di San Giovanni con altri prodotti:

antidepressivi : non si dovrebbe prendere l’erba di San Giovanni contemporaneamente a qualsiasi altro antidepressivo. La combinazione dei due farmaci può peggiorare la depressione e può portare alla sindrome da serotonina;

: non si dovrebbe prendere l’erba di San Giovanni contemporaneamente a qualsiasi altro antidepressivo. La combinazione dei due farmaci può peggiorare la depressione e può portare alla sindrome da serotonina; sonniferi e anestetici : l’erba di San Giovanni può prolungare gli effetti di alcuni sonniferi e anestetici. Se si assume l’erba di San Giovanni e si ha la necessità di assumere un anestetico generale o locale, bisogna informare tempestivamente l’anestesista;

: l’erba di San Giovanni può prolungare gli effetti di alcuni sonniferi e anestetici. Se si assume l’erba di San Giovanni e si ha la necessità di assumere un anestetico generale o locale, bisogna informare tempestivamente l’anestesista; contraccettivi (compresa la contraccezione d’emergenza): l’erba di San Giovanni può ridurre il livello di contraccettivi nel sangue e renderli meno efficaci, aumentando il rischio di gravidanza e di emorragie.

Altri farmaci identificati come interagenti con l’erba di San Giovanni includono:

antipsicotici;

anticoagulanti, per fluidificare il sangue;

immunosoppressori, per evitare che il corpo rigetti un organo trapiantato.

Può anche ridurre l’efficacia dei farmaci comuni da trattare:

colesterolo;

malattie cardiache;

alta pressione sanguigna;

emicrania;

epilessia;

cancro;

epatite C;

HIV e AIDS.

Quanto è sicura l’erba di San Giovanni?

Sebbene i rimedi erboristici siano naturali, ciò non significa che siano sempre sicuri e privi di effetti collaterali.

Ricordiamo inoltre che i farmaci colpiscono le persone in modi diversi, e quindi alcuni potrebbero non avere la stessa esperienza di altri. È sempre importante essere consapevoli di eventuali rischi potenziali quando si assumono farmaci che non sono stati prescritti dal proprio medico di famiglia.

Quali sono gli effetti collaterali dell’erba di San Giovanni?

Alcune persone che assumono l’erba di San Giovanni non segnalano alcun effetto collaterale. Tuttavia, coloro che hanno effetti indesiderati segnalano più comunemente:

nausea, malessere o diarrea;

mal di testa;

reazioni allergiche;

stanchezza;

vertigini;

confusione;

bocca asciutta;

problemi alla pelle.

Un raro effetto collaterale dell’erba di San Giovanni è una maggiore sensibilità alla luce del sole. Può dunque essere utile applicare una protezione solare ad alto fattore, coprire la propria pelle o stare lontano dal sole il più possibile.

Infine, poiché l’erba di San Giovanni ha proprietà simili agli antidepressivi prescritti, è consigliabile ridurre lentamente il dosaggio per ridurre la possibilità di sintomi da astinenza, soprattutto se si è assunto l’erba di San Giovanni per più di qualche settimana.

