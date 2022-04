Come riciclare la colomba di Pasqua

Come riciclare la colomba di Pasqua: ricette e consigli per riutilizzare gli avanzi della Colomba di Pasqua. Ecco come consumare gli avanzi di Colomba per preparare dolci ricette.

Dopo aver visto come si riciclano le uova di Pasqua, passiamo alla Colomba. Ci sono molti dolci che possiamo preparare partendo proprio dagli avanzi di questo dolce tipico pasquale. Ecco come riciclare la Colomba di Pasqua con ricette rapide e saporite.

Ricetta del Tiramisù con la Colomba Pasquale

Il tiramisù classico si prepara con biscotti savoiardi ma… un ottimo tiramisù si può ottenere anche con residui, fette o briciole della colomba pasquale. Se la colomba è troppo mal ridotta per essere tagliata a fette, potete compattare le briciole bagnandole leggermente con del latte. Ecco gli ingredienti per preparare il tiramisù con gli avanzi di colomba.

300 grammi di avanzi di colomba

400 grammi di mascarpone

4 uova

100 grammi di zucchero

2 tazzine di caffè freddo

2 cucchiai di latte

cacao amaro

un pizzico di sale

Ecco come riciclare gli avanzi di colomba nella ricetta del tiramisù.

1. Separare i tuorli delle uova dagli albumi. Mettere i tuorli in una ciotola capiente insieme alla metà dello zucchero, mescolando fino a ottenere una crema morbida e compatta.

2. A questo punto, aggiungete il mascarpone al composto. Girate con una spatola per amalgamare tutti gli ingredienti.

3. In una ciotola a parte, unite gli albumi con un pizzico di sale e montateli a neve con l’aiuto di una frusta elettrica. Unite i composti delle due ciotole e il rimanente zucchero, mescolate fino a quando non avrete ottenuto una crema omogenea.

4. In un contenitore (preferibilmente in vetro) realizzate il primo strato di colomba. Compattate la colomba sul fondo. Ogni strato (o fetta) di colomba dovrà essere alto 2 cm. Potete anche realizzare delle monoporzioni di tiramisù e preparare piccoli tiramisù in bicchieri singoli.

5. Bagnate ogni strato i colomba con una soluzione data da caffè e latte. Alternate gli strati di colomba con quelli di crema fino a riempire il vostro contenitore. Per finire, spolverate con cacao amaro.

Ricetta della Torta gelato con la Colomba di Pasqua

Una colomba tagliata sapientemente a fette si presta benissimo come base per una torta gelato. Per la preparazione, rivestite con la colomba uno stampo da budino abbastanza capiente. Se non avete uno stampo da budino, vi basterà uno stampo rotondo … evitate stampi in silicone perché sono poco rigidi e potrebbero non fornirvi la forma desiderata. Prima di rivestire il vostro stampo, imburrate bene i margini.





Versate sulla colomba il gelato e ricoprite con altre fette di colomba. La torta a gelato con la colomba non ha preferenze di gusti, il nostro palato la preferisce a nocciola.

Sistemate lo stampo nel congelatore con un peso sulla base in modo da far aderire per bene le fette di colomba con lo strato di gelato, lasciate riposare qualche ora e al momento di servire, rigirate lo stampo e tagliate le fettine di Colomba e gelato.

Ricetta della Torta di mele con colomba di Pasqua

La Colomba può essere usata come ingrediente segreto per una torta di mele semplice da preparare, ecologica e molto economica. Al contrario delle classiche torte di mele che hanno un sapore molto delicato, la torta di mele con colomba riciclata avrà un gusto più intenso e deciso. Gli ingredienti?

250 gr di colomba

3 uova

100 gr di zucchero

zucchero di canna quanto basta

1 bicchiere d’acqua

1 limone

3 mele

1 bicchiere di rum

Ecco come riutilizzare la colomba in questa ricetta:

1. Sbucciate le mele e tagliatele a fette esili, raccoglietele in un piatto con un bicchiere d’acqua e il succo di limone. Aggiungete una spolverata di cannella e un bicchierino di rum.

2. Prendete la vostra colomba pasquale e tagliatela a fette spesse 2 centimetri. Ponete la colomba su una teglia già imburrata e infarinata, non lasciate spazio tra una fette e l’altra.

3. In un contenitore capiente, con una frusta, sbattete le uova intere con lo zucchero, aggiungete, mano a mano, il latte fino a ottenere un composto spumoso, chiaro e senza grumi. Usate questa crema ottenuta per inumidire le fette di colomba e poi aggiungete le mele. Spolverizzate con un po’ di zucchero di canna e infornata per 30 minuti in forno preriscaldato a 180 °C.

4. Trascorsa la mezz’ora, fate raffreddare la torta di mele prima di servirla.

Altre ricette per riciclare la Colomba di Pasqua

Altre ricette per riciclare la colomba sono disponibili negli articoli dedicati agli avanzi di Natale. In effetti, la consistenza della Colomba somiglia molto a quella del Panettone natalizio quindi alcuni procedimenti sono analoghi.

Per questo motivo vi rimandiamo ai nostri articoli:

Pubblicato da Anna De Simone il 21 Aprile 2022