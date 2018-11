Come coltivare lo zafferano

Come coltivare lo zafferano: istruzioni sulla coltivazione dello zafferano in vaso o in orto. Resa, consigli e tecniche colturali. Prezzo e coltivazione dello zafferano in Italia.





Conosciamo lo zafferano e il suo prezzo di mercato: a chi non è mai balenata alla mente la possibilità di avviare una piccola coltivazione di zafferano nel proprio giardino o addirittura in vaso?

Coltivazioni zafferano: resa

Coltivare lo zafferano non è difficile, parliamo di una specie rustica e molto resistente alle malattie ma che ha elevati costi di produzione. Per ogni ettaro di terreno (in un campo di 10.000 m²), le coltivazioni di Crocus sativus più produttive e in condizioni ideali, hanno una resa di 3 kg di zafferano. La resa dipende molto delle annate, dalle condizioni climatiche che non sempre sono ideali.

Con questa premessa, capirete che la produzione di zafferano che possiamo avviare in ambito domestico è davvero esigua. Tuttavia vale la pena coltivare zafferano in vaso anche solo per la soddisfazione di sfruttare qualche grammo di polvere profumatissima e auto-prodotta. In più, la pianta di zafferano offre splendide fioriture.

La resa non è legata solo alla coltivazione ma anche alla lavorazione: per ottenere un kg di zafferano bisogna aprire ben 200.000 fiori (boccioli) ed estrarre gli stimmi.

Zafferano in Italia: prezzo

Lo zafferano è la spezia prodotta a partire dalla coltivazione del Crocus sativus. Il prezzo elevato dello zafferano è giustificato dalla modalità di produzione e raccolto: lo zafferano si produce manualmente e non con le macchine! In Europa, la produzione di zafferano è dislocata in Spagna e Grecia ma non mancano anche piccole e grandi realtà nostrane.

La produzione di zafferano in Italia riguarda soprattutto le regioni dell’Abruzzo, della Sardegna, delle Marche, dell’Umbria e della Toscana. La produzione di zafferano in Italia può addirittura fregiarsi del marchio DOP (in Sardegna e Abruzzo).

Quanto costa? IL prezzo al chilo può variare molto. Un prodotto di alta qualità, italiano e con marchio DOP, può costare circa 25.000 euro al kg! Molto più di quello che si trova confezionato nei grandi supermercati.

Per maggiori informazioni sulla coltivazione dello zafferano in Italia (con un video) e sulle proprietà e gli usi di questa spezia, vi rimando all’articolo Zafferano, proprietà e produzione.

Come coltivare lo zafferano: le cure da dedicare alla pianta

Come premesso, coltivare lo zafferano non è difficile ma è necessario prestare cura e attenzione fin dalle prime fasi della coltivazione.

Quelli dello zafferano (Crocus sativus) non sono bulbi ma cromi. La coltivazione dello zafferano parte proprio dalla messa a dimora dei cromi che può avvenire in piena terra o in vaso sul terrazzo o balcone. Basta scegliere un terreno ben drenato e un’esposizione soleggiata. I cromi iniziano a produrre fiori dal termine di ottobre fino a tutto novembre. Il raccolto dei fiori di Crocus sativus per la produzione di zafferano avviene a dicembre.

La messa a dimora

I cromi di Crocus sativus devono essere interrati con la punta verso l’alto e a una profondità doppia rispetto allo loro altezza. Assicuratevi di regalare alla coltivazione di zafferano una posizione luminosa.

Il raccolto

Gli stimmi dei fiori si devono raccogliere appena dopo l’apertura del fiore. Gli stimmi devono essere raccolti manualmente e poi trasferiti in un luogo asciutto per l’essiccazione.

Per il raccolto, i fiori vanno recisi e gli stimmi rossi vanno rimossi con estrema delicatezza e con l’aiuto di una pinzetta. Riponete gli stimmi in un piccolo contenitore e lasciateli asciugare. Quando saranno ben secchi potete trasferirli in un vasetto.

Dopo il raccolto dello zafferano

Dopo il raccolto degli stimmi, per le coltivazioni pluriennali, le cure colturali continuano: assicurando la giusta cura alle piante anche dopo la fioritura si avranno ottime rese negli anni seguenti.

Le irrigazioni dello zafferano

D’inverno non è necessario proteggere le piante dal gelo. Durante il ciclo vegetativo, lo zafferano dovrà essere irrigato solo nei periodi di siccità. In estate, lo zafferano non va irrigato.

Coltivare zafferano in vaso o nell’orto

La distanza tra un bulbo e l’altro deve essere di almeno 5 cm. Tale distanza deve essere rispettata sia se decidete di coltivare lo zafferano in vaso, sia in pieno campo. Nell’orto, la distanza tra i filari dovrà essere di 50 cm.

Quando coltivare lo zafferano

I bulbi di zafferano (stimmi) vanno interrati tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. Evitate di coltivare lo zafferano con terreno bagnato (poco dopo una pioggia), lo zafferano può essere sensibile ai marciumi e non tollera ristagni idrici.

Informazioni aggiuntive sulla coltivazione e la produzione dello zafferano

Per chi intende coltivare lo zafferano, un ottimo punto di perfezionamento è il manuale intitolato: L’oro rosso delle Alpi. Manuale tecnico-scientifico di produzione dello zafferano. Un manuale più pratico è proposto in formato ebook (da scaricare e leggere al computer, tablet o sullo smartphone) e porta il titolo “Come avviare una coltivazione di zafferano” e si riferisce all’allestimento di una coltivazione di zafferano da reddito, tuttavia, molti dei consigli possono essere applicati anche in ambito domestico.

Nella foto in alto, la raccolta di zafferano in una coltivazione da reddito in Torbat-e Heydarieh, Iran. L’Iran è uno dei Paesi con la più grande produzione mondiale di zafferano.

Nella foto centrale, gli stimmi rossi essiccati.

Pubblicato da Anna De Simone il 13 novembre 2018