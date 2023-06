Solidago: caratteristiche, proprietà e coltivazione



Il Solidago è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Asteraceae. In questo articolo approfondiremo la sua conoscenza, scoprendone le caratteristiche, le proprietà e le indicazioni per una corretta coltivazione.

Aspetto del Solidago

Il Solidago può raggiungere altezze variabili, a seconda della specie e delle condizioni di crescita. In genere, si sviluppa da 30 cm a 1,5 metri di altezza. Le foglie del Solidago sono lanceolate o ellittiche, con margine seghettato. Il colore può essere verde intenso o verde-grigio.

I fiori, di cromia gialla, sono riuniti a grappolo.

Il Solidago ha un sistema radicale fibroso, con radici che si sviluppano principalmente nella parte superiore del terreno.

La pianta predilige i luoghi soleggiati. Cresce comunemente in prati, radure, margini stradali e pendii. È resistente e può adattarsi a diversi tipi di suolo, sebbene preferisca terreni ben drenati.

Proprietà del Solidago

Il Solidago è noto per le proprietà diuretiche, caratteristica che aiuta a ridurre la ritenzione idrica e favorire la diuresi, contribuendo al drenaggio dei reni e all’eliminazione delle tossine.

La pianta contiene inoltre composti fitochimici con proprietà antinfiammatorie e sostanze antiossidanti, come flavonoidi e polifenoli. Tra le sue proprietà si evidenziano poi quelle antispasmodiche, che possono essere di supporto per alleviare i crampi muscolari e gli spasmi.

Alcuni studi preliminari suggeriscono che il Solidago possa essere dotato di proprietà antimicrobiche. Va infine segnalato l’effetto depurativo per favorire l’eliminazione delle tossine accumulate dall’organismo.

Coltivazione del Solidago

Il Solidago predilige le posizioni soleggiate, malgrado sia in grado di tollerare anche un’ombra parziale.

La pianta cresce in maniera ottimale in terreni ben drenati e fertili. È adattabile a diversi tipi di suolo, ma preferisce quelli lievemente sabbiosi o argillosi.

Durante la fase di stabilizzazione, il Solidago richiede irrigazioni regolari per favorire la crescita delle radici.

Consigliamo di applicare un concime bilanciato durante la stagione di crescita per fornire nutrienti aggiuntivi. Per un corretto dosaggio, è sufficiente seguire le istruzioni presenti sulle confezioni dei prodotti prescelti.

L’applicazione di uno strato di pacciamatura può aiutare a mantenere il terreno umido, ridurre la crescita delle erbacce e proteggere le radici dal freddo invernale.

Dopo la fioritura, suggeriamo di potare le steli dei fiori appassiti per mantenere un aspetto.

Alcune varietà di Solidago sono resistenti al freddo, ma altre possono richiedere una protezione invernale. Se la pianta è coltivata in zone con climi rigidi, consigliamo di applicare uno strato di pacciame intorno alla base per proteggere le radici dagli sbalzi di temperatura.





Riproduzione del Solidago

Il Solidago può essere riprodotto attraverso la semina e la divisione delle zolle. La germinazione dei semi può richiedere da alcune settimane a diversi mesi. Per l’intero periodo il terreno va mantenuto umido. Una volta che le piantine si sono sviluppate a sufficienza, è possibile trapiantarle in giardino o in vasi separati.

La divisione delle zolle può essere eseguita in primavera o in autunno, quando la pianta è dormiente. Le zolle prelevate dal terreno possono essere trapiantate in altre aree di suole o direttamente nei vasi. Per aiutare le nuove piantine a crescere, è bene irrigarle abbondantemente.

Fioritura del Solidago

Il Solidago inizia a fiorire a metà estate, intorno ai mesi di luglio o agosto. La fioritura può prolungarsi fino all’autunno, spesso fino a ottobre.

La pianta produce fiori piccoli, a forma di stella, con petali tubolari. Essi possono variare leggermente in intensità e tonalità, ma in generale il giallo è la cromia predominante.

La fioritura del Solidago attrae gli insetti impollinatori, contribuendo così alla tutela dei nostri habitat.

Solidago in erboristeria

In erboristeria, il Solidago è comunemente noto come “verga d’oro” o con il nome di “Solidago virga-aurea”.

Controindicazioni del Solidago

Alcuni soggetti possono manifestare fenomeni allergici a seguito dell’assunzione di prodotti contenenti Solidago.

La pianta può inoltre può interagire con alcuni farmaci. Potrebbe ad esempio accrescere gli effetti di medicinali diuretici o di prodotti utilizzati per tenere a bada la pressione alta. Prima di procedere con un eventuale assunzione, raccomandiamo di consultare un medico.

Le donne in gravidanza o in fase di allattamento dovrebbero evitare l’uso del Solidago, dato che non sono disponibili studi scientifici sufficienti per confermarne la sicurezza in queste fasi delicate.

Prima di procedere con un utilizzo a scopo terapeutico è sempre caldamente raccomandabile ascoltare il parere di un esperto del settore della salute.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 14 Giugno 2023