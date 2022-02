San Valentino per cani e gatti: cosa regalare

San Valentino per cani e gatti, sì, anche per loro: cosa regalare? Avete capito bene, non per cani e porci, ma per cani e gatti. Nulla di nuovo, ma tanti nuovi accessori e giochi con cui deliziarsi, da regalare all’amico a 4 zampe della fidanzata o del fidanzato, o al proprio. Chi, più di lui, infatti, ci è fedele?

Un San Valentino per cani guarda soprattutto ai più piccoli, quelli che più inteneriscono, su cui è più facile riversare mille attenzioni. Se così è, ecco un modello di cappottino con tanto di cappuccio, caldo e colorato e di marca. E’ disponibile in rosa, giallo, rosso, nero… rigorosamente in cotone e in varie taglie, dalla XS, alla XXL, perché l’amore non ha misura. Maggiori informazioni e ordini in questa pagina. Qui sotto una foto.

Sempre per i fedeli cani, soprattutto per i più cuccioli, ma anche per quelli che non perdono mai la voglia di giocare, come regalo di San Valentino, in rosa o in celeste, c’è Kong Puppy.

In morbido caucciù, è un compagno instancabile, resiste ore ed ore facendosi torturare come neanche il più innamorato spasimante riuscirebbe.

Kong Puppy invece non demorde, non si scoraggia, ed è anche utilissimo per lo sviluppo della dentizione e della muscolatura della mascella. Ne esistono varie misure, perché possa adattarsi alla dimensione del cucciolo lasciandolo a bocca aperta. Ma non troppo. Proprio come deve accadere con i regali di San Valentino per cani e gatti.

Un amore vero, non resiste alla distanza, non troppo, non sempre. Tra i regali di san Valentino per cani e gatti possibili c’è quindi anche il trasportino da auto per sedile, con tanto di cinghie di sicurezza e morbida trapuntina interna, perché l’amore va conservato con cura, senza rischi!





A proposito di viaggi e vacanze, ma senza partire, si può regalare al proprio gatto per San Valentino l’emozione di un campeggio a misura di felino. Si tratta di una sorta di tenda composta da diversi spazi e che può essere montata sia in spazi interni che in spazi esterni. Con tutte le entrate e le uscite che ha e le tanta intimità che concede, farà impazzire i vostri mici.

Foto qui sotto e maggiori informazioni in questa pagina.

Per gatti più tranquilli, anzi, per gatte più tranquille, c’è un morbidissimo lettino rosa e caldo, in soffice peluche: davvero irresistibile!

Se è poi vero che l’amore non è bello se non è litigarello, l’albero tiragraffi è ciò che ci vuole.

Se non basta una superficie di 65x50x153 cm meglio ripensare alla relazione, altrimenti ecco ciò che ci vuole, color crema o color caffè, con tanto di cuccia, palla in peluche, amache, funi, pannelli e pali. Un parco giochi in cui sfogarsi e dimenticare ogni screzio. Al momento, esiste solo per gatti.

Pubblicato da Marta Abbà il 13 Febbraio 2022