Ricerca ecologica a lungo termine: che cos’è e perché è importante

“Ricerca ecologica a lungo termine: che cos’è e perché è importante” è il nuovo articolo frutto della collaborazione tra la Sezione Valorizzazione della Ricerca e Public Engagement – Agorà Scienza – e dal Green Office UniToGO dell’Università di Torino con la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit.

L’articolo riprende i testi della dott.ssa Laura Corazza e della dott.ssa Giulia Dario pubblicati nell’opera “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nelle più urgenti questioni relative al riscaldamento globale, curata dalla Sezione e dal Green Office.







Che cosa è la ricerca ecologica a lungo termine

La “ricerca ecologica a lungo termine” (LTER, dall’inglese Long-Term Ecological Research) analizza fenomeni e processi in un intervallo temporale pluridecennale, una scala che può includere la durata delle nostre vite e di una o più generazioni precedenti e successi­ve.

Soltanto la paziente e faticosa raccolta di dati di lungo termi­ne in siti rappresentativi permette di evidenziare i trend di evolu­zione di un ecosistema, considerando il fatto che la maggior parte degli studi scientifici in campo ecologico ha una durata inferiore ai tre anni e solo il 10% riesce a catturare l’effetto di eventi estre­mi. In tale ambito, nel 1980 il National Science Foundation ameri­cano istituisce la Rete US-LTER, al fine di coordinare siti di ricerca in cui promuovere e sostenere attività di ricerca di lungo termine. Il programma ha un notevole successo e nel 1993 nasce la Rete LTER internazionale (ILTER), al fine di soddisfare le crescenti esi­genze di comunicazione e collaborazione a livello globale.

La rete LTER-Europa nasce nel 2003 mentre nel 2006 nasce la Rete LTER Italia, con l’obiettivo di coordinare siti di monitoraggio permanen­te di ricerca ecologica e socio-ecologica – l’approccio socio-eco­logico considera la ricerca ecologica come un processo culturale, oltreché scientifico, collegandosi saldamente agli aspetti storici e sociali dell’ambiente di studio – non soltanto nel territorio nazionale, ma anche in prestigiosi siti di ricerca extraterritoriali (es. laghi himalayani e stazioni di ricerca in Antartide).

Attualmente la Rete LTER Italia è costitu­ita da 79 siti di ricerca ecologica, organizzati in 25 “macrositi” distribuiti su tutto il territorio na­zionale in ambienti ter­restri, d’acqua dolce, di acque di transizione e marine, dove vengono condotte ricerche ecologiche su scala pluri­decennale, con il coinvolgimento di numerose Istituzioni Scientifiche, Università ed Enti di ri­cerca e di monitoraggio, nonché Enti territoriali.

Perché è importante la ricerca ecologica a lungo termine

LTER-Italia è una struttura aperta e in evoluzione che periodicamente verifica la congruità delle at­tività dei siti con gli obiettivi LTER, basandosi su criteri accettati e condivisi, quali ad esempio: la disponibilità di serie continue di dati (almeno 10 anni) e attività in corso, lo svolgimento di ricerca ecologica strutturata e con risultati elaborati e pubblicati, la disponibilità di adeguate risorse fi­nanziarie e prospettive di mantenimento del sito nel lungo termine, la capacità di divulgare i risul­tati, anche a un pubblico non specializzato, e di svolgere attività di ricerca su temi strategici (es. cambiamenti climatici, acidificazione, seque­stro del carbonio, biodiversità, ecc.).

prof. Michele Freppaz, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università di Torino

