Piante da recinzione, come tutelare la propria privacy con il verde

Se stai cercando un bel modo per creare uno schermo naturale per il tuo cortile o per il tuo giardino, sei nel posto giusto. Attraverso qualche semplice pianta da recinzione, potrai infatti tutelare la tua privacy in maniera davvero notevole, unendo la bellezza di un ambiente green alla possibilità di ottenere una migliore riservatezza.

Ecco perché abbiamo di seguito selezionato alcune delle migliori piante da recinzione per il tuo terreno. Scopriamole insieme!





Bambù

Cominciamo con il bambù, che… forse potrebbe non essere la prima cosa a cui pensi per le piante da recinzione al fine di tutelare la tua privacy. Tuttavia, si tratta di una scelta che aggiunge altezza e stile moderno agli spazi esterni che può adornare. È sufficiente una fila di bambù per creare un muro verde a bordo piscina o a bordo giardino.

Certo, il bambù può essere invasivo e difficile da mantenere ma… solo in apparenza! Anche se alcuni possono andare rapidamente fuori controllo, alcune varianti hanno invece radici a grappolo e crescono più lentamente delle loro “colleghe” più indisciplinate.

Cactus

Anche questa non è la scelta più ovvia di piante di recinzione per la privacy. Tuttavia, i cactus creano delle fantastiche opzioni di recinzione moderna e scultorea, con un tocco inaspettato! I cactus possono dunque essere la soluzione perfetta per i climi caldi e secchi, dove crescono naturalmente, e possono essere usati per valorizzare l’architettura di una casa in maniera davvero notevole.

Bosso

Il bosso (o buxus) è una scelta sempreverde ideale per le piante di recinzione in grado di tutelare la privacy, da conservare in vasi e fioriere. Puoi porlo all’interno di vasi alti e stretti per aggiungere altezza e creare una recinzione facilmente personalizzabile.

Insomma, il bosso può aggiungere fascino al tuo giardino, quando viene tagliato in sfere o siepi. Se l’altezza non è un fattore importante per la tua privacy, allora questa potrebbe essere una scelta immediata per poter ottenere i migliori risultati desiderati.

Siepi artificiali

Se hai bisogno di una copertura spessa, alta e rigogliosa, e desideri una recinzione per la privacy prontamente disponibile, allora puoi anche prendere in considerazione siepi artificiali. Per esempio, il bosso artificiale sta prendendo piede come soluzione perfetta se non si ha il tempo di coltivare siepi alte. Un altro motivo per usare le siepi artificiali è il fatto che mantenere perfettamente scolpite le siepi naturali richiede tempo e denaro mentre quelle artificiali non richiederanno altro che essere imbullonati alle fioriere per un look pulito e moderno.

Olivello spinoso

L’olivello spinoso è un’altra alternativa davvero notevole per la tua esigenza di privacy con le piante. Questo arbusto crescerà piuttosto rapidamente durante la primavera, e le sue formazioni slanciate verso l’alto rendono l’olivello ideale per lo schermo.

Essendo più alto che largo, si tratta di una pianta perfetta per essere collocata davanti alle pareti. E’ anche ottima da posizionare davanti ad altre strutture che non hanno bisogno di una copertura completa.

Photinia

La Photinia offre un’ampia copertura, così come foglie lucide che aggiungono ricchezza al tuo spazio esterno. Questo arbusto sempreverde è spesso usato come pianta per ottenere una migliore privacy, secondo le tue preferenze. Puoi infatti lasciare che la tua photinia cresca in modo naturale, oppure puoi tagliarla e coltivarla modellandola man mano che cresce.

Inoltre, se hai altre piante, puoi provare a mescolarle. Potresti anche usare una recinzione o un muro dietro di essa, poiché tagliare questa pianta è un modo accattivante per aggiungere interesse al giardino. Insomma, sia che tu voglia o meno un look curato per il tuo terreno, allora sarà sicuramente importante potare regolarmente la photinia. In questo modo la pianta rimarrà sempre sana e prospera.

Cipressi

Non c’è niente come la silhouette alta e maestosa di un cipresso per arricchire di fascino senza tempo il tuo terreno. Considerato che questa pianta cresce alta e stretta, è perfetta per essere piantata in fila e creare uno schermo naturale al tuo giardino. Si tratta dunque di una scelta popolare di recinzione per la privacy. L’unico aspetto negativo è la sua durata di vita: questo albero ha una vita relativamente breve, con stime tra i 10 e i 20 anni.

Come per tutto il verde che aggiungete al tuo giardino, inoltre, fai attentamente le tue ricerche. In questo modo potrai soppesare con consapevolezza fattori come i costi e la manutenzione in relazione alla longevità del tuo investimento.

Viti

Concludiamo il post di oggi considerando l’opzione delle viti! Se si dispone di una recinzione con interstizi o aperture (in altre parole, una recinzione non proprio “privata”), una buona vite rampicante è un’ottima soluzione, che aggiungerà privacy e bellezza al tuo giardino. Un’opzione è la Clematis, che cresce rapidamente e produce bellissime fioriture. Tuttavia, fai attenzione, perché questa vite richiede una potatura dedicata per evitare che cresca fuori controllo. In altre parole, Clematis potrebbe essere la migliore scelta per una coltivazione che cresce rapidamente ma… tieniti pronta a tenerla sotto controllo!

Pubblicato da Anna De Simone il 4 Giugno 2020