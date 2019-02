Passata di pomodoro fatta in casa in 10 mosse

Come fare la passata di pomodoro in casa: tutte le istruzioni su come si fa la tradizionale passata di pomodoro in casa. Consigli per evitare contaminazioni (rischio botulismo) e per ottenere una salsa di pomodori con i fiocchi!





Una passata di pomodoro fatta in casa è indubbiamente più genuina di quelle che troviamo tra gli scaffali del supermercato. Se riusciamo a organizzarci bene, l’estate potrebbe regalarci ottime conserve da consumare lungo tutto l’anno, e non parlo solo di pomodori:

pesche sciroppate

zucchine in agrodolce

peperoni sott’aceto

melanzane sott’olio

confetture di albicocche

Insomma, in estate l’orto si esprime al meglio e se giochiamo bene le nostre carte, possiamo assaporarne i frutti per il resto dell’anno.

La regina delle conserve estive è lei, la passata di pomodoro fatta in casa! Possiamo fare la passata di pomodoro semplice, con l’aggiunta di basilico, con pomodori pelati o in stile peperonata. In questa pagina vedremo come fare la passata di pomodoro in modo semplice e veloce, come fare i pelati e come fare il concentrato di pomodoro.

Quali pomodori usare per la passata?

Qualsiasi varietà dalla polpa consistente e saporita, è perfetta per fare la salsa in casa. Se nell’orto avete dei pomodori dalla polpa dolce e succosa, attendete la maturazione ottimale per fare pelati o passata di pomodoro. La maturazione è un fattore cruciale.

Le varietà per ottenere una passata di pomodori fatta in casa dal sapore particolare e ricercato sono:

Corbarino (antica varietà di Corbara, nella zona di Salerno)

Pomodoro di Napoli (presidio Slow Food)

Datterino (disponibili anche nella varietà gialla, per chi vuole una passata di pomodoro gialla )

) Fiaschetto (varietà pugliese, anche questa presidio Slow Food)

Pizzutello (diffuso in Campania e in Sicilia)

Pomodoro giallo San Marzano

Il pomodoro San Marzano è quello più diffuso per fare la passata di pomodoro in casa, tuttavia, come è chiaro, le scelte che avete sono tante.

Pelati fatti in casa

I pelati sono più lunghi da preparare ma altrettanto facili: ci vuole solo un pizzico di pazienza in più per eliminare la pelle dei pomodori. Selezionare i frutti più maturi, solidi e privi di imperfezioni. Lavateli e praticate su ogni pomodoro un taglio a croce.

Ponete sul fuoco una pentola abbastanza capiente e quando l’acqua inizierà a bollire, scottate i pomodori calandoli con la schiumarola. La schiumarola è uno strumento cardine per fare i pomodori pelati in casa. Quando i pomodori si saranno raffreddati, togliete la pelle e invasate.

Chiudete i barattoli e pastorizzate così come vedremo a termine dell’articolo.

Passata di pomodoro fatta in casa

La salsa di pomodoro regala grandi soddisfazioni al palato. E’ facile da preparare e l’unica condizione necessaria consiste nella scelta della materia prima: usate solo pomodori di buona qualità e molto maturi.

Cosa serve per fare la passata in casa?

Barattoli sterilizzati

Anche se avete comprato barattoli di vetro nuovi, sarà necessario sterilizzarli per scongiurare ogni rischio di contaminazione e/o botulismo (botulino). Tutte le istruzioni sono disponibili su: “Come sterilizzare vesetti di vetro“.

Pomodori ben maturi

Scegliete pomodori Biologici e preferibilmente San Marzano che si prestano bene per fare la passata in casa, in ogni modo andrà ancora meglio qualsiasi cultivar del vostro orto!

Basilico appena raccolto, ben lavato

Il basilico servirà solo se intendete aromatizzare la vostra passata di pomodoro fatta in casa.

Come fare la passata di pomodoro in casa

Lavate accuratamente i pomodori. Se avete scelto varietà grandi, tagliateli a pezzettoni. Se avete scelto varietà piccole (ciliegia, pomodori cannellini, pixel…) non sarà necessario. Eliminate dal pomodoro eventuali parti acerbe o danneggiate. Opzionale: sciacquate il basilico e aggiungetelo ai pomodori. Il basilico va dosato a piacere, di solito si consiglia di usare 10 – 15 foglie per ogni kg di pomodori. Aggiungete un po’ d’acqua e portate a cottura. L’acqua va aggiunta solo per evitare che la pelle di pomodoro possa attaccarsi al fondo della pentola. Mescolate saltuariamente con un cucchiaio di legno. Quando i pomodori saranno disfatti e abbastanza morbidi, passateli in un passaverdura. Ponete la passata in una padella a fuoco lento. Aggiungete 10 – 15 grammi di sale grosso per ogni chilo di passata. Fate cuocere e addensare fino a quando non raggiungerà la consistenza desiderata. Trasferite la passata nei barattoli e sigillate con tappi nuovi. Pastorizzate

La pastorizzazione delle passate di pomodoro fatte in casa:

Avvolgete ogni barattolo in un canovaccio di stoffa. Chiudetelo con dello spago. La stoffa serve a evitare che le bottiglie prodotte, urtandosi tra loro, possano rompersi. Trasferite i barattoli (o le bottiglie) in una pentola abbastanza capiente da poter ospitare i barattoli appena confezionati. Aggiungete acqua fino a coprire completamente i barattoli. Ponete la pentola sul fuoco e portate a bollore. Pastorizzate per circa 40 minuti e lasciate raffreddare le bottiglie nella pentola.

Quanta passata posso ottenere un kg di pomodori?

Per regolarvi nella quantità di pomodori da usare per la vostra passata fatta in casa, tenete presente che con un chilogrammo di prodotto riuscirete a ottenere circa mezzo litro (500 grammi) di passata.

Un’altra ricetta utile: concentrato di pomodoro fatto in casa.

Pubblicato da Anna De Simone il 21 Febbraio 2019