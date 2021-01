Pappagalli inseparabili: scopri il pappagallo Agapornis

Pappagalli inseparabili: scopri il pappagallo Agapornis – Il mondo degli uccelli è estremamente variegato e ricco di razze a dir poco sorprendenti. Tra le più affascinanti rientrano i pappagalli, apprezzati tanto per la loro intelligenza quanto per la loro straordinaria bellezza. I pappagalli sono uccelli dell’ordine dei Psittaciformes. Un universo anch’esso molto ricco che comprende ben oltre 350 specie.

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione su una di queste specie. Ci riferiamo ai pappagalli che vengono comunemente detti “inseparabili” o “lovebirds”, in inglese. Il loro nome scientifico tuttavia è “Agapornis”. Addentriamoci nel merito, scoprendo le loro principali caratteristiche.







Che cosa sono gli inseparabili

Gli Agapornis sono pappagalli di piccola taglia, dal corpo tozzo e dalla coda corda, diffusi in Africa. Il nome con cui sono solitamente indicati, ovvero pappagalli inseparabili, deriva dalla loro tendenza a creare stabili legami di coppia nel corso delle loro esistenze. Il termine stesso “Agapornis”, di origine greca, significa per l’appunto “uccelli che si amano” e ricorda nel significato la parola “lovebirds” con cui questi piccoli pappagalli vengono chiamati in lingua inglese.

I pappagalli inseparabili sono molto diffusi in cattività, in virtù di alcune loro caratteristiche che li rendono particolarmente apprezzati. Tra queste:

l’i ntelligenza ;

; la socievolezza;

la robustezza;

la facilità con cui possono essere allevati e curati;

e curati; la grande adattabilità.

Caratteristiche dei pappagalli inseparabili

Le diverse specie di inseparabili vengono identificate a partire dalla loro colorazione e da alcuni tratti distintivi. Ogni specie può essere facilmente riconosciuta dalle sue combinazioni di colori. Nelle prime settimane di vita, i pappagalli inseparabili presentano dei segni neri sul becco oltre a una colorazione tendente al pallido. Con il passare del tempo i colori che contraddistinguono il loro piumaggio tendono a intensificarsi fino al raggiungimento della loro piena maturità.

All’interno delle varie specie di Agapornis esistono anche delle mutazioni di colore sviluppate a partire dagli esemplari più comuni. In natura ma anche in cattività, i pappagalli inseparabili si dimostrano uccelli molto coloniali e piuttosto territoriali. Per questo motivo non tollerano molto la convivenza con altre specie, che perciò è preferibile evitare nei contesti di cattività.

Pappagalli inseparabili: le specie

Il genere Agapornis include nove specie di pappagalli:

l’ Agapornis canus o inseparabile del Madagascar;

o inseparabile del Madagascar; l’ Agapornis pullarius o inseparabile a faccia rossa;

o inseparabile a faccia rossa; l’ Agapornis taranta o inseparabile ali nere o inseparabile d’Abissinia;

o inseparabile ali nere o inseparabile d’Abissinia; l’ Agapornis swindernianus o inseparabile dal collare nero;

o inseparabile dal collare nero; l’ Agapornis roseicollis o inseparabile dal collo rosa;

o inseparabile dal collo rosa; l’ Agapornis fischeri o inseparabile di Fischer;

o inseparabile di Fischer; l’ Agapornis personatus o inseparabile mascherato;

o inseparabile mascherato; l’ Agapornis lilianae Shelley o inseparabile di Shelley o inseparabile del Nyassa;

o inseparabile di Shelley o inseparabile del Nyassa; l’Agapornis nigrigenis o inseparabile a faccia nera.

Quando diventano adulti gli inseparabili

Per raggiungere la piena maturità i pappagalli inseparabili impiegano almeno un anno. È solo a partire da quel momento, infatti, che gli Agapornis risultano pienamente pronti per la riproduzione.

Una covata di pappagalli inseparabili si compone generalmente di 4-6 uova, che possono essere anche deposte a giorni alterni. L’incubazione delle uova dura in media sulle tre settimane, periodo che può variare di un paio di giorni in più o in meno.

Come si riconosce un inseparabile maschio da un inseparabile femmina

Distinguere un inseparabile maschio da un inseparabile femmina non è un compito facile, neanche per i più esperti. I pappagalli inseparabili sono infatti uccelli monomorfici. Il maschio e la femmina, cioè, si assomigliano.

Per poter riconoscere il sesso si può tuttavia procedere con un esame fisico e e un’analisi di tipo comportamentale, che possono fornire degli indizi. In generale, le femmine:

tendono ad avere una costituzione più robusta e possono essere più pesanti;

e possono essere più pesanti; presentano un’area pelvica più ampia per poter deporre le uova;

sono più territoriali e si dimostrano quindi più aggressive nel difendere i propri spazi;

sono propense a mordere con maggiore forza ;

; hanno un istinto più sviluppato a costruire il nido;

trascorrono più tempo nel nido nell’arco della giornata.

I pappagalli inseparabili di sesso maschile, invece:

hanno in molti casi una colorazione più intensa;

nutrono le femmine;

tendono a restare fuori dal nido durante il giorno.

in talune circostanze, maltrattano i pulcini.

L’analisi di queste caratteristiche permette di stabilire a grandi linee il sesso di un Agapornis. Per avere assoluta certezza, occorre però procedere con un apposito test del DNA. Il test consiste in un semplice prelievo di sangue che viene successivamente analizzato in laboratorio, consentendo di fornire una risposta definitiva sul sesso del pappagallo inseparabile.

Che cosa mangiano i pappagalli inseparabili

Quando si parla dell’alimentazione idonea per gli Agapornis è innanzitutto opportuno fare una distinzione tra ciò che questi piccoli uccelli mangiano in natura e la dieta che si può fornire loro quando sono in cattività. È bene sapere che in cattività molto difficilmente è possibile ricreare la stessa varietà di alimenti di cui i pappagalli inseparabili possono nutrirsi nel loro habitat africano. Generalmente, tuttavia, il cibo base di un Agapornis è costituito da una specifica miscela di semi, che si può reperire con facilità in commercio.

I semi non sono ovviamente identici tra loro. Le specifiche proprietà nutrizionali possono variare. I semi di girasole e le arachidi, ad esempio, sono tra i cibi più calorici. Per evitare errori grossolani nell’alimentazione che possono essere causa di problemi per i piccoli pappagalli, l’ideale è consultare un veterinario di fiducia, possibilmente specializzato in animali esotici.

Accanto agli appositi mangimi in semi, frutta e verdura rappresentano un’altra componente fondamentale della dieta di un inseparabile. Gli Agapornis gradiscono soprattutto le mele, le pere, i kiwi, le albicocche, gli agrumi, i pomodori, le carote, gli spinaci ma anche i cavoli. La lattuga rientra anch’essa tra gli alimenti più apprezzati. Non occorre però esagerare nel dosaggio poiché può provocare un lieve effetto lassativo.

Nell’alimentazione tipica di un inseparabile in cattività devono essere inoltre tenuti in considerazione il pastoncino e gli estrusi. Il pastoncino è un’integrazione essenziale nella dieta di un Agapornis, in particolar modo durante il periodo della cova e dell’allevamento dei piccoli, poiché permette di fornire un buon livello di proteine.

Gli estrusi sono cibi appositamente studiati per questi pappagalli. Contengono infatti i principali nutrienti nelle proporzioni corrette, rappresentando così una valida alternativa all’alimentazione basata su sementi. Anche gli estrusi vanno comunque integrati con frutta e verdura fresche.

Integratori per Agapornis

L’alimentazione di un pappagallo inseparabile in cattività prevede l’utilizzo periodico di integratori vitaminici, utili soprattutto in presenza di diete povere di frutta e di verdura. I prodotti sono facilmente reperibili nei negozi specializzati e sono disponibili sia in polvere sia in soluzioni liquide da aggiungere all’acqua da bere.

Proprio come accade con gli integratori per gli esseri umani, le vitamine da adottare variano in base alle specifiche esigenze del momento. La vitamina B, ad esempio, svolge un’azione ricostituente. La vitamina A aiuta nel periodo della muta. La vitamina E è invece importante in fase riproduttiva.

Pappagalli inseparabili: parlano?

Non parlano, i pappagalli inseparabili, sono socievoli ma tra loro, non con gli esseri umani. Non sono volatili che attaccano bottone, questo non significa che non abbiano voglia di interagire, ma non dobbiamo immaginare di poter fare lunghi discorsi con loro pretendendo delle risposte verbali.

Quello su cui si focalizzano è il legame di coppia: scelta la partner, i maschi non la lasciano mai più e la coccolano molto, le femmine gradiscono questo amore così evidente e le coppie durano per tutta la vita. Nel vero senso della parola, perché quasi sempre quando uno dei due pappagalli inseparabili muore, anche il compagno o la compagna, poco sopravvivono.

Gabbie per pappagalli inseparabili

Non essendo enormi, i pappagalli inseparabili non necessitano di spazi particolarmente enormi ma non vuol dire che possiamo costringerli in gabbie minuscole. Per farci una idea, le gabbie standard sono 90 cm di lunghezza, 50 di altezza e 40 di profondità. In natura vivono in Africa, nelle zone centro-meridionali, nelle steppe e nelle savane, nei pressi di pozze d’acqua e boschi d’acacie, preparandosi nidi fatti di paglia e foglie.

Non potendo offrire loro un paesaggio africano, prendiamo una gabbia che sia confortevole. Su Amazon se ne trovano molti modelli, tra cui quella che consiglio, proposta in questa pagina, provvista anche di un comodo piedistallo e in vendita a 64,89 Euro con spedizione gratuita.

Riproduzione dei Pappagalli inseparabili

Attorno ai sei mesi di età i pappagalli inseparabili raggiungono l’età per la riproduzione. Le femmine iniziano a preparare il nido che custodirà le uova, quando poi avviene l’accoppiamento, deporrà 4 o 5 uova covandole circa tre settimane. Quando sono nati i piccoli pappagalli inseparabili il maschio si occupa di nutrirli fino allo svezzamento, a sei sette settimane dalla nascita.

I pulcini sono ciechi, privi di pelo e solo dopo un mese e mezzo possono volare da soli. Possiamo assistere anche a 4 covate all’anno se la coppia di inseparabili è particolarmente inseparabile.

Prezzo dei pappagalli inseparabili Agapornis

Dalle 10 alle 20 euro a singolo esemplare, quindi dalle 20 euro in su possono costare i pappagalli inseparabili in coppia. Dipende dall’età e anche dalle sottospecie a cui abbiamo accennato. Va da sé che le più rare, o le più delicate, costano di più. Possiamo anche trovarci davanti a prezzi superiori ai 100 euro.

Se state valutando il costo di acquistare un pappagallo inseparabile Agapornis vi raccomando anche di considerare il costo relativo alla gabbia e soprattutto al mangime, considerato che si tratterà di un costo ricorrente.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 3 Gennaio 2021