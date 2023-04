Olio essenziale di origano: proprietà e come farlo in casa

Olio essenziale di origano: proprietà, benefici, posologia, usi, dove comprarlo e altri consigli.

L’olio essenziale di origano è usato da tempo per i benefici che esplica sull’intero organismo. Dagli effetti cosmetici (per la salute dei capelli) agli effetti antinfiammatori e antivirali. Scopriamo insieme come usarlo.

Studi scientifici che confermano i benefici dell’origano.

Olio essenziale di origano, proprietà e benefici

L’origano è una pianta aromatico-medica appartenente alla famiglia delle Labiatae, originaria dell’area del Mediterraneo. Ha una storia di utilizzo culinario e medicinale che risale a secoli fa, ed è noto per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche e antitumorali. Qui di seguito vengono descritti alcuni dei principali benefici dell’origano e dell’olio di origano.

Proprietà antiossidanti

L’origano contiene numerosi composti polifenolici, tra cui l’acido rosmarinico, la carnosol e la quercetina, che agiscono come antiossidanti. Questi composti sono in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere le cellule dai danni causati dai processi ossidativi.

Proprietà antimicrobiche

L’origano è noto per le sue proprietà antimicrobiche grazie alla presenza di composti come il carvacolo, il timolo e il cinamaldeide. Questi composti sono in grado di uccidere o inibire la crescita di batteri, funghi e virus, e sono stati studiati per il loro potenziale utilizzo nella prevenzione e nel trattamento di infezioni batteriche e fungine.

Proprietà antinfiammatorie

L’origano è stato anche studiato per le sue proprietà antinfiammatorie. Gli studi hanno dimostrato che i composti dell’origano sono in grado di inibire l’attivazione di alcuni enzimi infiammatori e ridurre la produzione di citochine pro-infiammatorie.

Proprietà antitumorali

L’origano contiene anche composti con proprietà antitumorali, come l’acido rosmarinico, la carnosol e l’acido caffeico. Questi composti sono stati studiati per il loro potenziale utilizzo nella prevenzione e nel trattamento di alcuni tipi di cancro.

Benefici per la digestione

L’origano è stato anche utilizzato tradizionalmente per il suo effetto benefico sulla digestione. Gli studi hanno dimostrato che l’origano può aiutare a ridurre i sintomi di disturbi gastrointestinali come il reflusso acido e la dispepsia.

Benefici per la salute respiratoria

L’origano è stato anche studiato per i suoi benefici per la salute respiratoria. Gli studi hanno dimostrato che l’origano può aiutare a ridurre i sintomi dell’asma e delle allergie respiratorie, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.

Benefici per la salute del cuore

L’origano contiene anche composti con benefici per la salute del cuore, come l’acido rosmarinico e la carnosol. Gli studi hanno dimostrato che l’origano può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiache.

Studi scientifici che confermano le proprietà benefiche dell’origano

Tra i tanti studi scientifici che hanno dimostrato le proprietà benefiche dell’olio essenziale di origano vi segnalo quello pubblicato nel 2014 su Journal of Medicinal Food che ha dimostrato le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche. Lo studio ha esaminato gli effetti dell’olio essenziale di origano sulla crescita batterica di Helicobacter pylori, un batterio che può causare ulcere gastriche e cancro allo stomaco. I risultati hanno dimostrato che l’olio essenziale di origano ha inibito la crescita di Helicobacter pylori e ha mostrato proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Interessante anche lo studio del 2017 pubblicato su Frontiers in Microbiology che ha esaminato gli effetti dell’olio essenziale di origano sulla crescita batterica di Staphylococcus aureus, un batterio che può causare infezioni della pelle e delle vie urinarie. Lo studio ha dimostrato che l’olio essenziale di origano ha inibito la crescita di Staphylococcus aureus e ha mostrato proprietà antibatteriche.





Olio essenziale di origano, posologia

Per uso interno, bisogna attenersi alle istruzioni presenti sulla confezione d’acquisto. In nessun caso l’olio essenziale di origano va ingerito puro: bisogna sempre diluirlo altrimenti potrebbe irritare le mucose della cavità orale.

Si tratta di un effetto collaterale tipico di qualsiasi olio essenziale. Gli oli essenziali sono ricchi di principi attivi e, essendo così concentrati, possono risultare irritanti per mucose e cute. Per questo motivo, nessun olio essenziale – compreso quello di origano – può essere usato puro.

Per le infezioni della pelle e per sfruttarne le proprietà cicatrizzanti e anti-cellulite, dovete diluire l’olio essenziale in un olio portante come l’olio di mandorle dolci o il semplice olio di oliva.

Bastano 2 – 3 gocce di o.e. di origano per ogni cucchiaio di olio portante impiegato. Per contrastare la cellulite, l’o.e. di origano può agire in sinergia con l’olio essenziale di semi di carote, da diluire in olio di avocado.

Per gli effetti benefici sui capelli, l’o.e. di origano si può diluire in olio di jojoba o olio di cocco. Per altre info, vi consiglio la lettura di: olio di jojoba per capelli.

La posologia dell’o.e. di origano cambia in base agli effetti che desiderate ottenere. In caso di digestione difficile, 2 – 3 gocce di o.e. di origano possono essere diluite in un bicchierino d’acqua e limone da assumere dopo i pasti. La stessa posologia è utile in caso di gonfiore addominale e per contrastare meteorismo e flatulenza.

Olio essenziale di origano, dove comprarlo

Non è semplice trovare oli essenziali per uso alimentare interno. Dovrete affidarvi a un’erboristeria ben fornita o potete ordinare in questa pagina di Amazon il flaconcino da 30 ml di Olio essenziale di origano puro al 100% prodotto dall’azienda specializzata in prodotti di aromaterapia Laborbio.

Qui di seguito un’immagine del prodotto.

Come fare l’olio essenziale di origano

Gli oli essenziali si possono preparare in casa sfruttando un distillatore in corrente di vapore semi professionale oppure una pentola a pressione modificata! Il procedimento non è semplice e le rese bassissime: sono necessari diversi chilogrammi di origano per ottenere poche gocce di olio essenziale.

Se volete comunque provare a cimentarvi ecco i passaggi per realizzare l’olio essenziale di origano in casa:

Scegliere l’origano fresco: Per produrre l’olio essenziale di origano, è necessario utilizzare l’origano fresco. Puoi acquistare l’origano fresco dal negozio di prodotti biologici o coltivarlo da solo. Macinare l’origano: Dopo aver scelto l’origano fresco, macinalo finemente con un tritatutto o un mortaio e pestello. Il macinato deve essere fine e omogeneo. Creare l’infuso: Metti il macinato di origano in un barattolo di vetro e coprilo con olio d’oliva di alta qualità. Assicurati che l’origano sia completamente coperto dall’olio. Conservazione: Metti il barattolo in un luogo caldo e asciutto per circa due settimane. Durante questo periodo, agita il barattolo ogni giorno per assicurarti che l’olio essenziale di origano si mescoli bene con l’olio d’oliva. Filtraggio: Dopo due settimane, filtra il contenuto del barattolo attraverso un filtro a maglia fine o una garza. Il liquido che ne risulterà sarà il tuo olio essenziale di origano.

Per quanto riguarda la conservazione potrete versare il vostro olio essenziale di origano in un flacone di vetro scuro (per ripararlo dalla luce solare) per poi conservalo in un luogo fresco e asciutto.

L’olio essenziale di origano è molto concentrato, quindi ricordatevi che deve essere diluito prima dell’uso. Potete diluirlo con un olio vettore come l’olio di cocco o l’olio di mandorle dolci.

Discorso diverso è se intendete ottenere dell’olio aromatizzato all’origano. L’olio aromatizzato all’origano è facile da preparare in casa. Per la ricetta dell’olio di origano fatto in casa potete seguire le indicazioni del nostro articolo dedicato: olio aromatizzato fatto in casa.

Pubblicato da Anna De Simone il 18 Aprile 2023