Olio essenziale di menta piperita

Olio essenziale di menta piperita: proprietà, benefici, usi e rimedi naturali. Benefici per capelli e controindicazioni.

Gli usi dell’olio essenziale di menta piperita sono molteplici: torna utile in caso di affaticamento psico-fisico, dolori muscolari, infezioni alle vie urinarie, influenza, igiene orale, cure naturali per capelli…. Insomma, le sue proprietà lo rendono un olio essenziale flessibile e adatto in diverse circostanze.

Olio essenziale di menta piperita, proprietà

Grazie alle sue proprietà toniche e stimolanti, si può diffondere in ambienti quali ufficio e studio: è utile per chi deve consegnare un progetto di lavoro, chi prepara un esame o in caso di affaticamento e stress psicofisico.

Annovera proprietà antisettiche, antinfiammatorie e antipruriginose tanto che può essere utile per la preparazione di unguenti idratanti per contrastare il prurito della cute o creme e unguenti anti-acne per contrastare le impurità del viso.

Per le sue proprietà calmanti e antipruriginose, può essere impiegato per alleviare punture di insetto.

Rimedio contro il mal di testa a base di oli essenziali

Un rimedio naturale contro l’emicrania consiste nell’aggiungere 8 gocce di olio essenziale di lavanda e 4 gocce di olio essenziale di menta piperita a un bicchierino (50 ml) di Olio di mandorle dolci. Frizionate le tempie con un massaggio circolare usando questo composto. Chi soffre di mal di testa cronico può farlo 2 o 3 volte al giorno.

Controindicazioni: gli oli essenziali non vanno mai usati puri sulla pelle perché possono dare vita a infiammazioni anche gravi. L’olio essenziale di menta piperita va usato diluito in concentrazioni del 3% in olio vettore o olio portante. Un ottimo olio vettore per la salute della pelle è l’olio di mandorle dolci. Per usare l’olio di menta piperita contro i dolori mestruali è possibile diluirlo in Olio di germe di grano.

Olio essenziale di menta piperita per uso interno

L’olio di menta piperita può essere usato per cucinare o per uso interno: annovera proprietà digestive ed è utile in caso di indigestioni, flatulenza, diarrea, spasmi addominali… In genere consigliamo l’impiego di oli essenziali per uso interno solo a patto di farsi seguire da un ottimo naturopata. I prodotti naturali sono difficili da dosare e non hanno una titolazione precisa in termini di principi attivi contenuti quindi gli effetti sono difficili da prevedere così come le controindicazioni.

Le sue proprietà antiparassitarie lo renderebbero utile per eliminare vermi intestinali (sempre per uso interno).





In genere si consiglia una goccia stemperata in un cucchiaino di miele per sfruttare le proprietà digestive di questo olio essenziale, tuttavia, come premesso, è sempre necessario consultare un esperto naturopata.

Olio essenziale di menta piperita, la ricetta

Se in casa avete diverse piantine di menta, per sfruttarne al meglio i benefici e le virtù, vi consigliamo di leggere la pagina Menta, proprietà.

Non è facile produrre in casa gli oli essenziali. In realtà, il processo produttivo in sé non è complicato, ciò che scoraggia, in genere, sono le rese! Ci vogliono diversi chilogrammi di menta piperita per ottenere pochi ml del suo olio essenziale.

La menta è una pianta erbacea perenne, facile da coltivare che, se non potata, cresce a dismisura! Le parti utilizzate per la produzione del suo olio essenziale sono le foglie e le sommità della pianta. Il metodo di estrazione per la produzione di questo olio è quello della distillazione in corrente di vapore. Per approfondimenti e conoscere la ricetta di questo olio essenziale vi rimandiamo alla pagina dedicata alla distillazione in corrente di vapore.

Olio essenziale di menta piperita, dove comprarlo

L’olio essenziale di menta piperita è molto comune, quindi facile da reperire presso botteghe specializzate nella vendita di prodotti naturali o in erboristeria.

Per acquistarlo al miglior prezzo Amazon si rivela come spesso accade un’ottima opportunità: in questa pagina trovate un flaconcino di Olio essenziale di Menta Piperita Puro al 100% e Bio al prezzo di 12,90.

Il prodotto in questione è stato particolarmente apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato ricevendo oltre 2.000 recensioni positive con una media di 4,5 stelle su 5.

A prescindere dal prodotto che sceglierete, quando si parla di efficacia dell’aromaterapia, molto dipende dalla qualità dell’olio essenziale scelto. I principi attivi degli oli essenziali vengono conservati solo se il processo produttivo è seguito con estrema attenzione così da rispettare le caratteristiche di ogni pianta. Per queste ragioni vi consigliamo di comprare solo oli essenziali non adulterati e puri al 100%.

Pubblicato da Anna De Simone il 25 Luglio 2022