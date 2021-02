I lavori più richiesti: la situazione in Italia nel 2021

Sapere quali sono i lavori più richiesti in Italia di fronte a dei dati drammatici per la disoccupazione, in parte fortemente indotta dall’emergenza sanitaria e dal crollo di entrate in alcuni specifici settori, può essere uno spunto importante per chi si trova in condizioni critiche. Sono soprattutto le donne a doversi reinventare e rimettere in gioco dopo aver perso il proprio posto, in Italia, e lo possono fare focalizzando su quelli che sono i lavori più richiesti in modo da giocarsi bene le proprie carte.







Situazione del mercato del lavoro in Italia

Prima che l’emergenza Covid-19 sconvolgesse ogni logica e ogni tendenza, in Italia le cose sembrano avviarsi verso un modesto ma concreto miglioramento. Ci sono i precari, in continua crescita, che aumentano di un terzo, e poi ci sono i lavoratori over 50 rimasti esclusi dal mondo del lavoro per non contare tutti coloro che sono in sottoccupazione o in part-time involontario che nell’ultimo decennio sono cresciuti del 115%. E poi ci sono 15 milioni di persone che possono godere i un contratto indeterminato.

Affermare che in Italia non ci sia lavoro è una espressione scorretta o per lo meno che va approfondita e precisata perché se da un lato troviamo un alto tasso di disoccupazione, dall’altro lato ci sono anche tantissime aziende che non trovano sul mercato del lavoro un lavoratore che fa per loro. E’ un problema che da anni affligge il nostro Paese e su cui da alcuni si sta cercando di correre ai ripari: sistema scolastico e mondo delle imprese non ci parlano e non sono collegati. Questo porta a disoccupazione e a profili cercati ma mai trovati dalle aziende.

I lavori più richiesti in Italia

Ci sono una serie di lavori che oggi sono particolarmente ricercati e sembra che nessuno voglia farli o per lo meno la domanda è maggiore dell’offerta. In questa lista di introvabili o quasi troviamo ad esempio badanti; pulizia uffici e negozi; magazzinieri; addetti alle mense; custodi; camerieri; cassieri; autisti.

Spesso sono lavori svolti da persone straniere. Tra le figure più richieste possiamo trovare anche macchinisti e operai specializzati che coordinano e regolano i processi produttivi ma anche segretarie, assistenti di direzione, assistenti amministrativi e il personale di back office.

Andando a guardare meglio da settore a settore, possiamo trovare altri ruoli che oggi vengono particolarmente richiesti, possono sembrare di nicchia ma se chi cerca trova a sua nicchia, il gioco è fatto.

Si cercano ad esempio tecnici specializzati che sappiano far funzionare correttamente le attrezzature tecniche e poi i tanti addetti alle vendite, i professionisti contabili e della finanza e anche i professionisti IT, grazie alla trasformazione digitale in atto in molti settori, finalmente. Anche le figure commerciali sono molto ricercate, i fatidici sale manager, e il personale alberghiero. Per non parlare dei medici che sono sempre tra i più ricercati in Itala. Tutto questo va calcolato con l’effetto pandemia che ha scombinato un po’ le carte .

I settori che offrono più lavoro in Italia

Soprattutto per chi è ancora all’inizio e sta cercando di capire da che parte dirigere le proprie energie negli studi e nella formazione, è molto importante analizzare quali siano i settori che oggi presentano maggiore possibilità di fare successo o per lo meno di accaparrarsi un posto sicuro e stabile. C’è poi l’eterna discussione sulla scelta dell’università – faccio quello che desidero o quello che mi chiede il mercato del lavoro? – ma dare una occhiata ai dati è sempre utile. Chissà mai che non scopriamo che proprio il lavoro che noi desideriamo fare è anche il più richiesto?

Possiamo partire dal settore informatico che non ha subito grandi cali e ci son o mestieri introvabili come quello del progettista di sistemi informatici, seguito dal consulente di software, dall’analista programmatore, dal programmatore informatico e dallo sviluppatore di software.

Nel settore medico e navale mancano progettisti specializzati nel dar vita a impianti industriali mentre nel settore dei servizi sono richiesti anche giovani laureati in economia bancaria, finanziaria e assicurativa. Uno dei profili più ricercati in assoluto sembra essere il revisore contabile, mancano anche laureati in scienze economico-aziendali, marketing e amministrazione e poi in ingegneria che è tuttora la facoltà che più apre le porte del mondo del lavoro.

Cercare lavoro oggi

Parola d’ordine flessibilità. Lo sappiamo che molti storceranno il naso perché la flessibilità può portare a delle forme di sfruttamento, ma se ben intesa, la flessibilità è anche a capacità di reinventarsi, di trasformare le proprie skill rispondendo ai bisogni delle aziende sul momento, vuol dire accettare le circostanze in cui ci si trova cercando di muoversi al meglio. Oggi più che mai la flessibilità è un must per affrontare gli eventi che ci hanno affossato, soprattutto dopo ciò che ci ha insegnato la pandemia che ha totalmente rivoluzionato molte logiche di mercato e di conseguenza anche il panorama dei lavori più richiesti. Attendere il lavoro perfetto per la propria vita per cominciare o ricominciare non è una scelta vincente: prima si inizia, poi si pensa a come cavarsela.

Pubblicato da Marta Abbà il 21 Febbraio 2021