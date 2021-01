Frasi sul camminare nella natura

Camminare è l’attività più spontanea che ognuno di noi possa compiere. Un esercizio che, come è ben risaputo ed evidenziato dalla stessa scienza, offre un ampio ventaglio di benefici al nostro organismo, contribuendo al suo benessere complessivo tanto fisico quanto psichico.

Camminare diviene ancor più bello se lo si fa a diretto contatto con la natura, che ci dona ulteriori stimoli positivi. Le attività che prevedono questo genere di esercizio sono del resto molte: dal classico Trekking fino al Nordic Walking. Nel corso dei secoli il camminare nella natura ha anche ispirato grandi pensatori e continua tuttora a farlo.

Le più belle frasi sul camminare nella natura

La natura sa stupirci per la sua semplicità. Una semplicità che è tuttavia capace di suscitare nell’animo umano che ne è particolarmente incline un sentimento di totalità, di bellezza, di appartenenza. Ecco perché “In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca. (John Muir)

Il contatto diretto con la nostra prima Madre ci permette del resto di capire che per poter condurre un’esistenza piena abbiamo bisogno di quello che ci viene spontaneamente donato dal nostro contesto naturale. Un simile pensiero è riassunto alla perfezione in queste parole: “Basterebbe una passeggiata in mezzo alla natura, fermarsi un momento ad ascoltare, spogliarsi del superfluo e comprendere che non occorre poi molto per vivere bene” (Mario Rigoni Stern). O ancora in questa frase pronunciata da uno dei più grandi alpinisti ed esploratori del nostro paese: “Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un sentimento”. (Reinhold Messner)

Ma camminare nella natura ci insegna anche a percepire le sue voci più intime. Ce lo ricorda questa suggestiva frase: “Guarda la natura da questo prato, guardala bene e ascoltala. Là, il cuculo; negli alberi tanti uccellini – chi sa chi sono? – coi loro gridi e il loro pigolio, i grilli nell’erba, il vento che passa tra le foglie. Un grande concerto che vive di vita sua, completamente indifferente, distaccato da quel che mi succede, dalla morte che aspetto. Le formiche continuano a camminare, gli uccelli cantano al loro Dio, il vento soffia. (Tiziano Terzani)

Per poter calarci ancor di più nell’intimità con la natura, lungo il cammino possiamo fermarci ad abbracciare gli alberi, a sentire il loro profumo, le loro vibrazioni. O possiamo anche toglierci le scarpe e riappropriarci delle sensazioni che può trasmettere al nostro corpo il contatto con il terreno. Una pratica atavica, persa nei secoli, ma che oggi si ripropone nella nuova disciplina del Barefooting. Una vera filosofia di vita che, a ben pensare, fa sorgere nella nostra memoria un noto aforisma che recita le seguenti parole: “Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli”. (Khalil Gibran)

Frasi sulla natura

Poeti, filosofi, scienziati di ogni epoca, dall’antichità ai giorni nostri hanno saputo dedicare frasi e pensieri al legame con la natura, in ogni sua manifestazione. Soffermiamoci ad esempio sulle foreste. I loro benefici per il nostro benessere psico-fisico sono così grandi da motivare l’esistenza di una pratica specificatamente dedicata, il Forest Bathing. A ricordarci cosa può significare per un essere umano addentrarsi tra le bellezze di una selva sono frasi come queste:

E dentro alla foresta vado a perdere la mia mente e a trovare la mia anima. (John Muir)

Non è tanto per la sua bellezza che una foresta resta impressa nei cuori degli uomini, quanto per quel sottile qualcosa, quella qualità dell’aria che emana dai vecchi alberi, che così meravigliosamente cambia e rinnova uno spirito stanco. (Robert Louis Stevenson)

Ma la foresta è anche sinonimo di ricchezza. Una ricchezza naturale che ci viene offerta in maniera del tutto gratuita e altrettanto spontanea. Lo percepiamo leggendo queste parole: “La foresta è un organismo peculiare di gentilezza e benevolenza illimitate che non fa richieste per il suo sostentamento ed elargisce generosamente i prodotti della sua vita ed attività; essa offre protezione a tutti gli esseri”. (Buddha)

Per troppo tempo, purtroppo, l’uomo moderno si è allontanato dalla culla protettrice della natura. Al giorno d’oggi, tuttavia, l’essere umano sente più che mai il desiderio di fare ritorno a contesti di vita che gli sono più propensi. Sempre più persone sognano ad esempio di poter vivere in montagna. Un desiderio che affonda le sue radici indietro nel tempo, come ci ricorda questo aforisma risalente a circa cent’anni fa: “Migliaia di persone stanche, stressate e fin troppo “civilizzate”, stanno cominciando a capire che andare in montagna è tornare a casa e che la natura incontaminata non è un lusso ma una necessità”. (John Muir)

Frasi sul camminare

“Tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina” (Friedrich Nietzsche). Quanta verità in queste parole. Camminare, difatti, non serve solo ad alleviare le tensioni, a ritemprarci, ad aiutarci a prevenire numerose malattie. Il semplice gesto di camminare favorisce la nostra creatività. Ci permette di dare libero sfogo alla fantasia e all’immaginazione.

Ma camminare è anche sinonimo di spaziare, viaggiare, addentrarsi in nuovi confini, tanto fisicamente quanto spiritualmente. Ne sono esempio una moltitudine di frasi note. Eccone alcune:

Camminare non è semplicemente terapeutico per l’individuo ma è un’attività poetica che può guarire il mondo dei suoi mali. (Bruce Chatwin)

Non c’è cammino troppo lungo per chi cammina lentamente, senza sforzarsi; non c’è meta troppo alta per chi vi si prepara con la pazienza. (Jean de La Bruyère)

Bisogna camminare nella direzione dei nostri sogni, altrimenti perdiamo l’incanto della vita. (Romano Battaglia)

Cerca di raggiungere la meta, finché puoi camminare. (Gustav W. Heinemann)

Camminare è scuola di vita: durante un’escursione, come nella vita, ci sono tante salite, poche pianure, e le discese, apparentemente facili, appaiono spesso molto più dure delle tanto temute salite. (Giovanni Cecconi)



