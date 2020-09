Fiori blu: quali sono

I fiori blu hanno un tocco di fascino che incanta molti, questo colore li rende misteriosi e allo stesso tempo affascinanti, si tratta di un colore più raro di altri da vedersi in natura, se escludiamo le sue sfumature che vertono al celeste, ed è quindi importante imparare qualche nome di pianta con fiori blu per poterla piantare nel nostro giardino o regalare.







Fiori blu di primavera

Iniziamo giocando facile, perché andiamo in cerca di fiori di questo colore nella stagione che ce ne regala in abbondanza e abbiamo quindi più scelta. Abbiamo selezionato per voi alcuni nomi non banali per aiutarvi a scoprire nuovi generi da introdurre nel vostro giardino o terrazzo.

Partiamo con l’Anemone Blanda, detta anche Anemone Azzurra, pianta bulbosa molto elegante, appartenente alla famiglia delle Ranuncolaceae. Questa pianta produce dei fiori molto delicati con una perfetta forma di calice e sono noti anche come fiori del vento, sono simbolo di abbandono e di caducità del sentimento.

L’Anemone produce fiori di diversi colori ma quella azzurra ha una sfumatura davvero intensa che colpisce per la sua luminosa presenza. Di solito si trova bene nei climi temperati, magari messa in una zona di mezzombra nei pressi di siepi o alti alberi. Chi ha bisogno di coltivarla in vaso deve procurarsi un terreno organico ricco di potassio, ben drenato e prodotti per concimare che siano fertilizzanti possibilmente azotati. Richiede inoltre molta acqua, ricordiamoci di innaffiare due volte alla settimana e quando il terriccio risulta asciutto.

La Pulmonaria è un nome meno noto rispetto a quello dell’Anemone, appartiene alla famiglia delle Borraginaceae ed è originaria delle regioni caucasiche ed europee. E’ meglio coltivarla in luoghi ombrosi e freschi perché non ama la luce diretta del sole, richiede anche delle attenzioni riguardanti il terreno che deve essere profondo, soffice, organico e ben drenato per evitare ristagni d’acqua. Questa pianta erbacea perenne officinale è apprezzata per i suoi fiori blu a campanula che spuntano in cima a lunghi steli ma anche per le sue proprietà astringenti, espettoranti, lenitive e diuretiche.

Un terzo fiore blu di primavera è la Consolida. Nome scientifico “Symphytum Officinalis”, dal greco “symphuo”, questa pianta ha foglie lanceolate e ricche di nervature, fusti coperti da una leggera peluria e i fiori blu, oppure viola o bianchi, penduli e simili a campanelle. Per coltivare la Consolida con successo serve un terreno dal PH neutro con un substrato ricco di sostanze nutritive. Le sue radici hanno potere cicatrizzante mentre le foglie sono ricche di vitamine, di potassio, di fosforo e di calcio.

Fiori blu a grappolo o ad ombrello

Passiamo ad un’altra sottocategoria di fiori blu che stavolta andiamo a selezionare per la loro forma e non per la stagione in cui ci appaiono dalla terra. Partiamo da quei fiori che sono a grappolo come la poco nota Tweedia Caerulea, della famiglia delle Apocynaceae e originaria del Sud America.

E’ un arbusto alto anche mezzo metro con steli molto sottili su cui spuntano i nostri meravigliosi fiori che inizialmente sono blu/azzurri ma che il passare dei giorni diventano più violacei. Ovviamente sono riuniti in grappolo. Questa pianta ama stare nei luoghi soleggiati anche se non le da fastidio il freddo.

Passiamo ai fiori ad ombrello come l’Agapanthus e l’impronunciabile Pycnostachys Dawei. Il primo è originario dell’Africa del Sud e il nome deriva da “anthos” e “agapé” e significa fiore dell’amore. Le foglie sono nastriformi e molto fitte, possono arrivare anche a 80 centimetri di lunghezza mentre i fiori sono piccole campanule azzurre o blu unite in infiorescenze ad ombrello. C’è anche la versione bianca volendo. Per una buona fioritura è meglio usare un terreno soffice, ricco di sostanze nutritive, posizionare questa pianta al sole e in inverno pacciamare il terreno con paglia e torba.

Se avete voglia di sperimentare con questo fiore e dare un tocco di blu al vostro balcone o al vostro giardino potete acquistare dei semi di Agapanthus Nano Blu su Amazon.

Il Pycnostachys Dawei viene sempre dall’Africa ma dalla parte Sub-Sahariana, orientale e del Madagascar e può ricordare l’ortica dalla forma delle sue foglie. Non certo dai fiori che invece spuntano di un bel colore blu in cima a lunghe spighe.

Fiori blu: significato

Ogni fiore ha il suo significato ed è difficile entrare nel merito delle decine se non centinaia di piante che a primavera o in altre stagioni ci regalano fiori di questo meraviglioso colore. Possiamo dire che, eccezioni a parte, di solito sono simbolo di pace e serenità, banalmente, e meno banalmente di apertura mentale e creatività. In generale il blu è un colore anche molto rilassante per cui se vogliamo augurare ad una persona un periodo di relax, detox dallo stress, possiamo tranquillamente scegliere questo colore.

Fiori blu per matrimonio

Per un giorno importante come questo, un fiore antistress potrebbe essere un’ottima idea, che ne dite? Allora vediamo che opzioni abbiamo. Possiamo puntare sull‘Aster Novi-Belgii, molto simile alla margherita e splendido proprio per la sua semplicità. E’ originario del Nord-America e preferisce stare al sole oppure in mezzombra, in terreni ricchi di humus e organico.

Se ci sposiamo in inverno o all’inizio della primavera possiamo puntare sulla Lachenalia Orchioides, una bulbosa perenne esotica che produce fiori tubolari simili a spighe, profumatissimi e di colore blu. Ama la luce ma non le alte temperature, preferisce un terreno acido, soffice e ben drenato e innaffiature abbondanti appena compaiono le foglie.

Alberi con fiori blu

Finora abbiamo parlato solo di piante ma nessuno dice che non esistano anche degli alberi veri e propri in grado di regalarci dei fiori blu. Tra i tanti ho scelto la Jacaranda mimosifolia o albero glicine. E’ decisamente un albero che non si può non vedere se lo si incontra, immaginatevelo alto almeno 10 metri e ricco di fiori in tutta la sua folta chioma. E’ originario dell’America meridionale appartiene al genere Jacaranda, ha un portamento eretto e una corteccia scura, foglie verde brillante simili a quelle della mimosa e fiori a trombetta in grappolo di un colore blu che tende al viola.

Durante la stagione autunnale la pianta produrrà dei baccelli dalla forma allungata e cuoiosi che proteggono numerosi semi. E’ una pianta che merita pienamente il nome di albero ornamentale perché fa davvero una grande scena quando fiorisce.

Fiori blu: risposte per cruciverba

Se la soluzione al vostro cruciverba non è nessuno dei nomi indicati finora, eccone alcuni altri con cui potete tentare l’incastro

Papavero blu dell’Himalaya.

Delphinium.

Non ti scordar di me.

Agerato.

Agapanto.

Fiordaliso

Rosa blu

Orchidea Vanda

Orchidea blu

Genziana

Ortensia

Pubblicato da Marta Abbà il 23 Settembre 2020