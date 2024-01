Come curare la Pachira acquatica

Come curare la Pachira acquatica: dal rinvaso alla coltivazione in casa, tutte le cure da dedicare alla pachira malata o in salute. Cosa fare in caso di foglie marroni, gialle o accartocciate.

La pachira acquatica o pachira intrecciata(nome legato alla particolare forma che molti vivaisti conferiscono ai fusti di pachire) è una pianta molto apprezzata per l’eleganza delle foglie e la bellezza del fusto ornamentale.

Come curare la pachira acquatica

Lapachira acquaticanon ha bisogno di moltissimecure. Il problema è che spesso, in buona fede, commettiamo degli errori che causano ingiallimento e caduta prematura delle foglie. In questo articolo vi spiegheremocome coltivare la pachira acquaticain modoatipico, cioè partendo dalla salute della pianta che si evince osservando le foglie. In generale, la pianta non vuole nessunacuraparticolare, dovrete solo:

Irrigare profondamente ma a lunghi intervalli

Tenere la pianta in posizione luminosa ma sempre lontana dai raggi diretti dal sole

Tenere la pianta a riparo da correnti d’aria e shock termici (quindi meglio non metterla a ridosso di una porta)

Assicurare al locale in cui tenete la pianta, un buon ricambio d’aria

In genere lapachira con foglie marroni, con foglie gialle o che tendono a rompersi facilmente, è legata a un’errata gestione delle irrigazioni. Anche la pachira con foglie accartocciate e secche può far trasparire un errore nella gestione idrica. Vediamo come trattare una pachira malata e altre informazioni sucome fare il rinvasoe qualeconcimesomministrare alla pianta.

Pachira con foglie gialle

Se le foglie sonoingialliteprobabilmente state somministrando troppa acqua alla pianta. Talvolta, per lo stesso motivo, le foglie diventano marroni.

Cosa fare?

Regolate bene le irrigazioni e, prima di somministrare altra acqua, assicuratevi che il terriccio sia completamente asciutto.

Pachira con punta delle foglie marroni

Anche questo problema è legato alla gestione idrica. Controllate che l’acqua non ristagni nel sottovaso. Le foglie marroni che si rompono facilmente possono essere legate sempre a un eccesso idrico, ma se le foglie sono marroni e secche il problema è altrove.

Le abbondanti irrigazioni possono causarefoglie marceemarciumilocalizzati anche a livello dei fusti. Il marciume, però, può essere causato anche da malattie fungine: ecco perché è importante arieggiare i locali e assicurare alla pianta un buon ricircolo dell’aria. Provate a sospendere le irrigazioni, l’umidità, inoltre, intensifica il rischio di contrarre malattie fungine.

Pachira con foglie secche

Se le foglie si accartocciano, probabilmente la pianta riceve troppo sole. Le foglie di pachira secche, che si accartocciano o di un marrone seccosono probabilmenteustionate: la pianta riceve troppa luce e va posta in una zona più ombreggiata. Le foglie di pachira sono molto delicate e si ustionano facilmente al sole.





Pachira perde foglie

I problemi idrici possono causare anche la caduta prematura delle foglie. Se la pachira perde foglie, prestate attenzione agli intervalli con i quali somministrate l’acqua e ricordate, dopo 20 minuti dall’irrigazione, di svuotare il sottovaso eliminando l’acqua percolata.

Come capire quando irrigare la pachira?

Vi basterà affondare un dito nel terreno e somministrare l’acqua solo se i primi 5 cm di suolo non risultano particolarmente umidi.

Per l’irrigazione, conviene usare acqua priva di calcare –quindi al bando l’acqua del rubinetto– come acqua distillata acquistata o ricavata dal condizionatore.

Concime per pachira

Laconcimazionedovrà essere eseguita a cadenza mensile.Quando concimare la pachira? Ogni mese, a partire dalla primavera fino all’estate, somministrando un concime a basso dosaggio così da sostenere il vigore della pianta e non innescare una crescita sproporzionata.

Per la pachira bisogna utilizzare concimi liquidi così da consentirne un immediato assorbimento. Che concime usare? Un classico concime per piante verdi,“in questa pagina Amazon”potete trovarne un vasto assortimento come Compo per piante Verdi (rank 4.4 su 5 e oltre 1800 voti – attualmente venduto in sconto a 10,50 euro in quanto fuori stagione); tuttavia se in casa avete sangue di bue (concime liquido) potete diluirlo all’acqua e somministrarlo con la prossima irrigazione.

Pachira: rinvaso

Come rinvasare la pachira? Molto semplice, considerate sempre che ledimensionidel vaso devono avere un diametro almeno pari a 1/4 dell’altezza del fusto. Se la pianta è cresciuta molto, acquistate un vaso più grande, sbrazzatevi del vecchio substrato e sostituitelo con del terriccio fresco, quello più adatto è composto da terricciato di letame fibroso, estremamente ricco di materia organica.

Quando lapachiraè molto alta, con un fusto di due metri, scegliete un contenitore grosso definitivo. Il vaso definitivo dovrà essere di 45 – 50 cm di diametro. In questo caso non si effettua alcunrinvasoma annualmente andrete a sostituire il terriccio scavandolo dal contenitore facendo attenzione a non ferire le radici.

Pachira, significato della pianta

Lapachiraè considerata unapianta porta fortuna. E’ originaria dell’Estremo Oriente e nelle località d’origine è nota comepianta dei soldi. Il motivo? Sembra che la pachira sia unapianta porta fortuna, soprattutto da un punto di vista finanziario. Le caratteristiche 5 foglie, secondo le superstizioni locali, avrebbero la facoltà diattrarre denaro e potere.

Come intrecciare i fusti delle pachire

Se volete intrecciare il fusto di due pachire, potete seguire i consigli e la guida presente nella paginapianta dal fusto intrecciato. Sappiate che poteteintrecciare i fusti delle pachiresolo quando le piante sono ancora molto giovani. Le piante usate per intrecciare i fusti devono avere la stessa età.

