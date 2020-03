Come cucinare i ceci neri secchi

I ceci sono un legume prezioso, ne esistono delle varietà che non sempre conosciamo o che magari sappiamo esistono ma non siamo molto convinti di acquistarli perché non sappiamo come prepararli. Piuttosto che rinunciare è meglio imparare come cucinare i ceci neri secchi, comodamente a casa nostra, in modo piuttosto semplice. Ne vale la pena perché, come vedremo, sono molto utili per la nostra salute.







Ceci neri: proprietà

I ceci neri sono coltivati da tantissimo tempo, fin dall’età del bronzo, anche in Italia anche se non tutti lo sanno, in particolare nel sud Italia, area in cui li troviamo anche inseriti in parecchie ricette della tradizione.

La loro impopolarità è in parte giustificata dal fatto che c’è stato un periodo di tempo in cui sono stati coltivati poco, preferendo loro altri legumi magari più convenienti a livello di rapporto superficie/quantità di prodotto. Con l’aumento dell’interesse nei confronti dei legumi, da parte dei vegetariani ma anche di tutti coloro che ritengono opportuno consumare meno carne per il bene del nostro Pianeta, i ceci neri sono tornati a tavola.

Noti anche con il nome di “cece del solco dritto”, questo legume viene di solito raccolto in estate, durante il mese di agosto e poi resta ad essiccare per poi arrivare sulle nostre tavole secco, in qualsiasi mese dell’anno. La buccia, oltre ad essere scura, è diversa da quella dei normali ceci perché molto robusta e rugosa, la forma è a uncino e irregolare, le dimensioni ridotte. Rispetto ai ceci chiari, c’è però una differenza ancora più sostanziale: quelli neri hanno almeno tre volte le fibre al proprio interno, saziano quindi molto di più e allo stesso tempo favoriscono un buon funzionamento dell’intestino. Contiene anche parecchie vitamine, in particolar modo C, K, E e del gruppo B, e sali minerali, come magnesio, fosforo, potassio e soprattutto ferro.

Notizia che non piacerà a molti: è più calorico rispetto alla sua variante chiara ma è un’ottima fonte di proteine per chi non mangia carne. Il sapore è gradevole, leggermente più forte di quello dei bianchi, infine, quelli neri hanno sapore molto più aromatico e saporito.

Come cucinare i ceci neri secchi: ammollo

Il primo e inevitabile passo per iniziare a cucinare i ceci neri, è quello di lasciarli in ammollo. Mentre aspettiamo, essi buttano fuori acido fitico, sostanza che andrebbe a imitare l’assorbimento dei sali minerali. Usiamo dell’acqua a temperatura ambiente e cambiamola almeno un paio di volte per evitare la formazione di batteri. A causa della conformazione della buccia, i ceci neri hanno bisogno di un tempo molto lungo da passare in ammollo, almeno un giorno ma a volte anche due interi, questo non ci deve scoraggiare, basta organizzarsi per tempo.

Come cucinare i ceci neri secchi: pentola normale o a pressione

Possiamo scegliere se cuocere i nostri ceci neri in una comodissima pentola a pressione, oppure in una normale. Io opto per la pentola a pressione, perché prima di tutto è il metodo più veloce, e poi anche perché rispetta maggiormente il sapore degli alimenti. Mettiamo i legumi nella pentola e versiamoci acqua, poi chiudiamo e mettiamo la pentola sul fuoco a fiamma vivace. Come sempre le pentola ci avvisa con un fischio che è pronto, a questo punto abbassiamo la fiamma e lasciamo ancora la pentola sul fuoco per una mezz’ora scarsa. Controlliamo che siano morbidi a sufficienza, prima di servirli o utilizzarli per una gustosa ricetta.

Con la pentola normale ci si mette un po’ di più ma non cambia molto. Finito l’ammollo prendiamo una pentola con dell’acqua fredda, meglio se di terracotta perché rispetta anch’essa il sapore dei ceci neri. Mettiamola sul fuoco aggiungendo aromi e aglio, copriamo con un coperchio e lasciamo la fiamma bassa mescolando ogni tanto con un mestolo di legno e senza preoccuparsi se l’acqua diventa nera. Per far sì che i ceci neri restino morbidi possiamo aggiungere all’acqua un piccolo pezzetto di alga kombu.

Aromi per ceci neri

Per dare maggior sapore e un po’ di carattere al nostro piatto di ceci neri possiamo aggiungere un po’ di aromi. Il loro gusto è già molto originale e gradevole ma possiamo potenziarlo con qualche trucco. Sia che utilizziamo una pentola a pressione, sia che invece preferiamo quella normale, possiamo aggiungere prima di tutto dell’aglio, per poi toglierlo prima di servire.

Ci sono poi una serie di spezie particolarmente adatte ad accompagnare questi legumi. Il cumino, il rosmarino e la salvia, in genere sempre molto buoni assieme ai legumi di vario tipo, e poi anche la paprika ma senza esagerare per far sì che non prevalga. La spezia migliore è certamente l’alloro. E’ quella che più valorizza il sapore dei ceci neri, va aggiunto all’acqua della cottura e li rende anche più facilmente digeribili. Per iniziare subito a sperimentare questi legumi, possiamo acquistarne un pacco biologico su Amazon, direttamente dalla Puglia.

Pubblicato da Marta Abbà il 26 Marzo 2020