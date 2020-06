Come clonare piante e fiori con le sfere di propagazione

Cosa sono le sfere di propagazione

Le sfere o palle di propagazione, in inglese “cloning balls” sono dei contenitori di forma sferica in plastica PP con cui è possibile replicare alcune varietà di piante e fiori.

Come sono fatte le palle di propagazione

Le palle di propagazione sono sostanzialmente “uno stampo” di forma sferica progettato appositamente per contenere terriccio e nutrienti da fissare sullo stelo della pianta da clonare dopo aver eseguito un’incisione.

Le sfere sono realizzate in modo da poter essere chiuse grazie a una clip e ulteriormente “strette” intorno al ramo utilizzando fascette di plastica da far passare nei 4 buchi predisposti.

Come utilizzare le sfere di propagazione

Utilizzare una sfera di propagazione è molto semplice, basta seguire i seguenti passi:

praticare un incisione di circa 2,5 cm sul fusto della pianta da clonare

riempire la sfera con terriccio e sostanze nutritive

fissarla in prossimità dell’incisione utilizzando l’apposito meccanismo di chiusura a clip e 4 fascette in plastica da far passare nei buchi situati sui lati della sfera

annaffiare periodicamente il terriccio contenuto nella sfera utilizzando le aperture situate nella parte superiore della sfera

Quanto tempo necessita la formazione delle radici

Dopo un periodo variabile tra 6 e 8 settimane da quando viene eseguita l’installazione le radici si saranno propagate nel terriccio all’interno della sfera.

Su quali piante possono essere utilizzate le sfere propagatrici

Le palle propagatrici possono essere utilizzate su fiori come magnolia, camelia e rose o su alberi da frutto accorciando gli abituali tempi di propagazione.

Video che mostra come funzionano le sfere propagatrici

In questo video potrete vedere come funzionano le sfere propagatrici e quali risultati si possono ottenere.

Dove si possono acquistare le sfere propagatrici

Le sfere propagatrici possono essere acquistate su Amazon per pochi Euro. In questa pagina trovate un set di 4 sfere di propagazione disponibili in diverse dimensioni e in due colori, bianco e nero a un prezzo inferiore ai 20 Euro, costi di spedizione inclusi.

Sempre su Amazon potrete però trovare molti altri modelli proposti da tanti venditori.

Quante volte si possono utilizzare le palle propagatrici

Le sfere propagatrici possono essere utilizzate molte volte se utilizzate correttamente in quanto sono realizzate in robusta plastica PP.

Controindicazioni delle sfere propagatrici

Le palle propagatrici non hanno controindicazioni in quanto non disturbano la crescita naturale della pianta.

Sfere propagatrici a fini didattici

Le palle propagatrici o cloning balls sono molto utili anche per quanto riguarda la capacità di affascinare i bambini che potranno scoprire con i loro occhio come una pianta si possa clonare con molta semplicità e in un lasso di tempo piuttosto breve.

Nel video che vi abbiamo proposto poco sopra in questo nostro articolo potete vedere lo stupore del bimbo che chiede “ma come è possibile”? Siamo certi che le sfere propagatrici potranno affascinare e stimolare la curiosità anche dei vostri bambini.

