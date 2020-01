Chiacchiere fatte in casa: la ricetta migliore

Ti assicuro che questa è la migliore ricetta delle chiacchiere fritte napoletane fatte in casa. Le chiacchiere sono un tipico dolce di Carnevale ma si possono gustare qualsiasi giorno dell’anno.

Le chiacchiere sono dolci conosciuti con diversi nomi in base alla Regione: chiacchiere in Campania, lattughe in Lombardia, cenci e donzelle in Toscana, frappe e sfrappole in Emilia, cròstoli in Trentino, galani e gale in Veneto, bugie in Piemonte…. A prescindere dal loro nome, questa è in assoluto la migliore ricetta reperibile nel web. Si tratta di chiacchiere croccanti al palato ed estremamente gustose, le tipiche chiacchiere fritte napoletane. Oggi vedremo appunto come fare le chiacchiere di Carnevale con una ricetta illustrata.





Perché questa è la migliore ricetta delle chiacchiere di sempre?

Perché è di mia nonna e rispetta la tradizione flegrea (Napoli) e si sa, qui a Napoli abbiamo buon gusto quando si parla di cibo e in particolare di dolci!

Prima di iniziare a illustrarti la ricetta delle chiacchiere fatte in casa ti invito a sperimentare il dosaggio degli ingredienti in base alla consistenza dell’impasto: la ricetta può indicare 3 uova… ma chissà quanto sono grandi le uova che userai… Posso dirti di usare 400 grammi di farina ma di certo non posso sapere come è tarata la tua bilancia… Per questo, meglio se presti particolare attenzione alla consistenza dell’impasto, dovrà essere morbido e umido ma anche ben compatto e lavorabile; per farti un’idea ti basterà vedere la ricetta illustrata nella nostra galleria fotografica. Tranquillo, di certo con i dosaggi non ti lascerò allo sbaraglio, ecco gli ingredienti delle chiacchiere.

La Ricetta migliore delle Chiacchiere fatte in casa: gli ingredienti

600 grammi di farina

3 uova intere

200 grammi di zucchero

30 grammi di burro

2 cucchiai di olio evo

un pizzico di sale

la scorza di 1 limone grattata

1/bicchiere di vino bianco, meglio se falanghina

olio per frittura

zucchero a velo

1) Disponi la farina a fontana e aggiungi gli ingredienti liquidi (uova, burro ammorbidito, olio e vino).

2) Aggiungi gli ingredienti solidi (zucchero, sale, grattata di scorza di limone)

3) Mescola senza timore (inizialmente con una sola mano, potrai aggiungere l’altra mano solo quando il composto sarà divenuto più compatto!). Impasta fino a ottenere un composto compatto e omogeneo.

Se sei molto lenti nella lavorazione della pasta o non hai un tegame abbastanza grande per friggere le chiacchiere tutte insieme, adopera la pellicola trasparente: quando non lavori l’impasto, avvolgilo nella pellicola per non farlo seccare.

4) Lavora un pezzo di impasto per volta:

prima schiaccialo con le dita e poi stendilo energicamente con un matterello (se ce la fa mia nonna… puoi riuscirci anche tu!). Ricordati di stendere l’impasto dirigendo il matterello in varie direzioni. Per ottenere delle chiacchiere croccanti, oltre che impiegare poco burro (solo 30 grammi!), ricordati di stendere per bene l’impasto per ottenere una sfoglia abbastanza sottile. Sottile sì, ma non eccessivamente altrimenti rischiereste di spezzare le chiacchiere nel maneggiarle.

5) Non ti resta che impugnare una rondella zigzagata per conferire alla chiacchiere la classica forma frastagliata e… Friggerle in abbondante olio.

6) Friggi le chiacchiere in olio bollente e riponile in un colapasta per farle raffreddare più velocemente. Essendo molto sottili, ci vorranno pochi istanti per la cottura e… proprio per il loro esiguo spessore, le chiacchiere non risulteranno “unte” solo fragranti e leggere. Ricorda che lo zucchero a velo va messo quando le chiacchiere si saranno raffreddate, tuttavia ti consiglio di assaggiarne una quando è ancora calda!

… ed ecco il risultato finale! :-)

Varianti delle chiacchiere fatte in casa

Chi cerca qualcosa di più originale può affidarsi a una delle tanti varianti: le chiacchiere, oltre che con il tradizionale zucchero a velo, possono essere semplicemente ricoperte con miele, affogate con alchermes, con mascarpone montato, con spruzzi di panna o con cioccolato fuso a mo’ di fonduta accompagnate da frutta.

Errori da evitare quando preparate le chiacchiere

Gli errori più comuni che è possibile fare quando si preparano le chiacchiere sono:

non stendere a sufficienza l’impasto, con la conseguenza di avere la sfoglia troppo alta e quindi le chiacchiere poco friabili.

utilizzare olio bollente al posto che olio caldo, con la conseguenza di bruciarle.

attendere troppo prima di scolarle.

Come conservare le chiacchiere

Il mio consiglio è di conservare le chiacchiere all’interno di fogli di alluminio così da garantire una durata di oltre 10 giorni.

Quante calorie hanno le chiacchiere

Le chiacchiere forniscono circa 220 kcal per ogni porzione da 40 grammi che consiste in 4 pezzi. L’elevato apporto calorico è dovuto soprattutto all’olio di semi.

Le origini delle chiacchiere

Le chiacchiere hanno origini antichissime: dolci molto simili chiamati frictilia, erano cucinati nei festeggiamenti dei Saturnali, friggendo nel grasso di maiale un impasto composto da farina e uova.

Pubblicato da Anna De Simone il 27 Gennaio 2020