Tutti i bonus disponibili per il 2021

Tutti i bonus disponibili per il 2021, o quasi, li troviamo nel pacchetto famiglia contenuto nella Manovra 2021 che va letta con molta attenzione per poter recepire tutte le opportunità che porta con sé. Ci sono incentivi fiscali che toccano vari settori della nostra vita e possono spingerci a decidere eventuali acquisti o interventi che magari da tempo stiamo maturando.

Una delle notizie più grandi è quella della proroga dell’Ecobonus al 110% fino al 2022 ma sono previste anche altre detrazioni per le opere di edilizia e bonus anche per il digitale oltre che nuove regole per la paternità. Andiamo a vedere come cambia il panorama dei bonus disponibili.







Bonus sull’edilizia

La nuova scadenza per l’Ecobonus 110% è dicembre 2022 e se i lavori sono giunti ad un certo stato di avanzamento è possibile prorogare ancora fino al giugno 2023. La nuova regola per il bonus mobili del 50% è che il tetto di spesa passa da 10 a 16 mila euro. Tutti confermati gli altri Bonus senza alcuna variazione delle regole quindi semplicemente avete più tempo per programmar eventuali interventi quali ad esempio le ristrutturazioni, il rifacimento di facciate o di giardini

Partiamo dal superbonus al 110% che riguarda solo lavori di isolamento termico edifici, sostituzioni impianti climatizzazione e lavori antisismici a cui si possono eventualmente anche affiancare interventi di efficientamento energetico, installazione impianti fotovoltaici, installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici negli edifici. Con la proroga cosa accade? Cambia la ripartizione della detrazione. Al di là del tetto di spesa, che cambia di volta in volta a seconda del tipo di intervento, la detrazione è divisa in cinque quote annuali di pari importo mentre ora con la nuova manovra la ripartizione cambia prevedendo quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022.

Un altro bonus importante è quello per la riqualificazione energetica che prevede una detrazione al 65% per questo tipo di lavori, con un tetto di spesa variabile a seconda degli interventi effettuati. Attenzione però che se i lavori vengono fatti contemporaneamente a quelli agevolati con l’Ecobonus al 110%, si applica quest’ultima aliquota, molto più conveniente.

Un altro Bonus che cambia con la manovra è quello che prevede una detrazione al 50% sulle spese per arredi ed elettrodomestici destinati a unità abitative oggetto di ristrutturazione edilizia agevolata. Il tetto di spesa diventa di 16mila euro nel 2021 mentre era solo 10mila fino al 2020.

Altri bonus di cui potremo usufruire durante tutto il prossimo anno ci sono quello sulle facciate, quello sui giardini e quello sulle ristrutturazioni edilizie. In questo ultimo caso si ha un tetto di spesa fino a 96mila euro e una detrazione al 50%. Per le facciate la detrazione è del 90% per tutti quei lavori di recupero o restauro delle facciate degli edifici e non ci sono tetti di spesa mentre per i giardini il tetto è di 5mila euro e la detrazione al 36% per tutti i lavori di risistemazione a verde di aree degli edifici condominiali.

Arriva il Bonus idrico

Per il 2021 è stato introdotto un nuovo bonus da mille euro destinato a favorire tutti quegli interventi che prevedono la sostituzione del vecchio con il nuovo. Al posto dei vasi sanitari in ceramica possiamo decidere di installare nuovi apparecchi a scarico ridotto e al posto di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti possiamo scegliere apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Questo può essere fatto sia su edifici esistenti, sia su parti di edifici esistenti sia su singole unità immobiliari. Dato che è nuovo è importante precisare che tale bonus non costituisce reddito e non rileva ai fini ISEE, per essere operativo si attende un decreto attuativo.

Bonus auto, per le elettriche

Una spinta ambientalista emerge anche dalla comparsa di una nuova agevolazione per l’acquisto di auto elettriche che nel 2021 riguarderà tutti i mezzi con prezzo di listino fino a 30mila euro. Ne potranno approfittare tutti i nuclei familiari con ISEE fino a 30mila euro. Sempre per quanto riguarda le auto, troviamo delle modifiche sugli attuali eco-incentivi per l’acquisto di auto nuove, con prezzo di listino fino a 50mila euro. L’incentivo aumenta per alcune determinate tipologie di auto, quelle ad esempio a basse emissioni fino a 20 g/km di Co2 con rottamazione contestuale di un veicolo fino a Euro 6. Ci sono buone notizie anche per chi va in moto e che vede prolungarsi fino al 2026 il bonus al 30% per l’acquisto di moto elettriche o ibride fino a un tetto di 3 o 4mila euro.

Altri Bonus disponibili per il 2021

Vale la pena fare una rapida carrellata per scoprire alcuni altri Bonus che ci accompagneranno per questo speriamo meno tormentato 2021 tra cui colpisce subito quello per il digitale. E’ rivolto a tutte le famiglie con ISEE fino a 20mila euro, senza abbonamento Internet o smartphone, in cui ci sia uno studente e può essere utilizzato da una sola persona attraverso lo SPID. L’obiettivo è concedere in comodato gratuito un dispositivo elettronico connesso per un anno.

E’ un aiuto che si vuole dare per assottigliare il digital divide ed evitare che in una scuola sempre “a distanza” si creino o si alimentino forti disuguaglianze. Sempre per gli studenti ma questa volta solo universitari c’è anche il Bonus fuori sede, essi devono avere un ISEE fino a 2mila euro e riceveranno un aiuto ancora da definire, attingendo ad un fondo apposito di 15 milioni di euro.

Un altro Bonus importante e a cui molti saranno interessati è quello relativo agli affitti e prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone, fino a un massimo di 1200 euro all’anno, per i proprietari di casa che affittano appartamenti ad uso prima abitazione e fanno un sconto sull’affitto. Ci sono anche due mini bonus per acquistare la tv, con uno sconto di 50 euro, e per gli occhiali, sempre da 50 euro ma destinato a famiglie con Isee fino a 10mila euro.

Incentivi per le famiglie

Assieme ai vari bonus che abbiamo passato in rassegna, nella stessa manovra arrivano anche degli aiuti alle famiglie e ai genitori. Ai papà in particolare che potranno usufruire di un nuovo congedo di paternità della durata di dieci giorni per il 2021, anzi, saranno obbligati a stare a casa almeno dieci giorni nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio e non più solo sette.

Per aiutare le famiglie con figli, o che vogliono averne, c’è anche l’assegno di natalità di 80 euro al mese che è stato prorogato e spetta quindi ai genitori di ogni bimbo nato dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 Per le madri disoccupate o facenti parte di nuclei monoreddito con figli a carico con disabilità pari almeno al 60% è previsto anche un contributo mensile fino a 500 euro al mese e da luglio 2021, ci sarà anche l’assegno unico per i figli che va a sostituire le attuali agevolazioni previste per le famiglie con figli come il bonus asilo.

Pubblicato da Marta Abbà il 29 Dicembre 2020