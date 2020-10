ZEROEMISSION 2021: cinque saloni in un unico evento

ZEROEMISSION, forte dell’esperienza delle passate edizioni, torna il 5-6 maggio 2021 a Piacenza Expo, anche alla luce delle importanti novità introdotte dal cosiddetto decreto “Superbonus 110%”.

All’interno della manifestazione saranno protagoniste le filiere industriali dei settori che saranno rappresentati nei cinque saloni tematici:

• SOLAR+: moduli e impianti fotovoltaici, produzione di elettricità dal sole

• INVERTER WORLD: inverter, ups e eps

• BATTERY WORLD: batterie e sistemi di accumulo elettrico

• EV ELECTRIC VEHICLES WORLD: veicoli elettrici, tecnologie e infrastrutture per la mobilità elettrica

• H2 HYDROGEN & FUEL CELLS: idrogeno da rinnovabili e celle a combustibile







ZEROEMISSION 2021: le realtà che saranno presenti

La manifestazione può contare sull’importante sostegno e patrocinio di diverse associazioni di settore – ITALIA Solare, Federazione ANIE, Elettricità Futura, Coordinamento FREE, ATER, ecc… – e su numerosi players che hanno già confermato la loro presenza in fiera.

Il quartiere Fieristico di Piacenza Expo sede di ZEROEMISSION 2021

Il Quartiere Fieristico di Piacenza Expo è situato nel cuore produttivo e logistico del Nord Italia: Piacenza e la sua provincia ospitano oltre 70 centri distributivi della Grande Distribuzione e i magazzini di importanti aziende quali Amazon, Ikea, Unieuro, Oviesse, Zalando, Hupac, RFI -Gruppo FS, ecc.

Piacenza Expo offre caratteristiche logistiche, di servizio e flessibilità per un’utenza B2B, con un pratico accesso in termini viabilistici.

ZEROEMISSION 2021: il programma

ZEROEMISSION 2021, oltre ad essere una interessante vetrina per le aziende che esporranno, darà ampio spazio alla World ZeroEmission Conference, che si distinguerà per un programma convegni di altissimo livello, coordinato da Politecnico di Milano-Dipartimento di Energia e RSE-Ricerca sul Sistema Energetico e che può contare anche sui contributi di Cesi, GSE, Arera, Terna, ecc…

Il programma delle conferenze verterà sui macro temi portanti dell’evento riferibili ai cinque Saloni, allargando però il suo raggio d’azione anche a argomenti affini e complementari.

Alcune sessioni saranno accreditate ai fini del riconoscimento di CFP per Periti Industriali, Chimici e Ingegneri.

All’interno del programma troveranno spazio anche incontri, meeting aziendali, workshop, assemblee di Associazioni e Istituzioni e altri appuntamenti business.

La manifestazione proporrà anche iniziative speciali come, ad esempio:

• Area “Electric Cars”, area espositiva con auto e veicoli elettrici e veicoli a fuel cells;

• Area “Test Drive”, area esterna dedicata alle prove su strada con veicoli elettrici;

• “Battery Award”, premio conferito ai protagonisti del comparto quale riconoscimento dei risultati ottenuti e degli sforzi profusi per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell’industria di settore in Italia e a livello internazionale;

• Visita agli impianti fv a concentrazione nei laboratori di RSE a Piacenza.

ZEROEMISSION 2021: ingresso

L’ingresso a ZEROEMISSION 2021 sarà gratuito e riservato agli operatori di settore. A breve verrà attivata la pre-registrazione on line per i visitatori, che permetterà di accedere alla manifestazione senza attese alle casse. Il ticket di ingresso consentirà sia di visitare l’area espositiva sia di partecipare ai convegni.

ZEROEMISSION 2021 offrirà l’opportunità, sia per le aziende espositrici che per i visitatori, di: incontrare tutta la filiera produttiva e distributiva dell’“elettricità e della mobilità sostenibili”, cioè a zero emissioni; fare networking con gli altri operatori del settore e creare nuove opportunità di mercato e di business; aggiornarsi professionalmente, grazie alla partecipazione a conferenze e seminari di altissimo contenuto tecnologico con i massimi esperti del settore nazionali e internazionali; essere protagonista nell’evento che valorizza le industrie del settore e i loro fornitori, nell’ottica di una prevedibile forte crescita di vendite e fatturati che il comparto registrerà nei prossimi anni.

Pubblicato da Matteo Di Felice il 17 Ottobre 2020