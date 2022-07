Vimec: impegno per la sostenibilità e il sociale

L’impegno a favore della sostenibilità è uno dei valori che stanno alla base del modus operandi di Vimec, azienda che crede in una cultura aziendale permeata da impegno e passione. Il desiderio e l’ambizione di creare sono fra le caratteristiche principali di questa realtà, che intende, con i propri prodotti, sviluppare un mondo che sia privo di barriere, in grado di promuovere la libertà di movimento di tutti e, quindi, favorire la qualità della vita di ognuno.

Ogni volta che un problema di accessibilità viene risolto, l’obiettivo si può ritenere raggiunto. Da più di 40 anni Vimec si occupa proprio di questo, con progetti sviluppati in ogni angolo del mondo allo scopo di migliorare la vita di migliaia e migliaia di persone.

Alla ricerca di un mondo più accessibile

Come è solito ripetere il CEO di Vimec Andrea Veggian, un mondo più accessibile è fondamentale per fare in modo che i nostri figli possano vivere in un posto migliore di quello che ci hanno lasciato i nostri genitori. La sostenibilità riguarda e prende in considerazione tanti fattori ecologici, sociali ed economici: è un punto di partenza indispensabile per la strategia di Vimec e, al tempo stesso, è indice della modernità di una realtà imprenditoriale a cui le generazioni presenti e future guarderanno con grande attenzione.





Solvatten

Vimec, leader nella produzione di sedie montascale e mini ascensori, insieme al gruppo Latour ha di recente fornito più di 3mila Solvatten nei Paesi in via di sviluppo: si tratta di taniche che hanno la capacità di depurare l’acqua. Solvatten è una fondazione che, grazie all’aiuto del Gruppo Latour e appunto di Vimec, lo scorso anno ha messo a disposizione ben 3.288 Solvatten, riuscendo a raggiungere qualcosa come 18mila persone che in casa non hanno acqua calda né potabile. Solvatten ha fatto vedere la strada per un futuro sostenibile per chiunque, e al tempo stesso ha un impatto positivo rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

La cultura aziendale di Vimec

Vimec è una realtà che si espande in maniera costante. Oltre a prepararsi per il futuro con grande attenzione, giorno dopo giorno investe nella cultura del benessere, dello sviluppo e dell’ambiente di lavoro, a vantaggio di tutti i dipendenti. Lo scopo è quello di sviluppare una cultura aziendale che sia in grado di garantire esperienze di apprendimento significative e nuove, facendo in modo che tutti possano pensare più in grande.

Che cosa prevede il decreto legislativo 231/2002

In base al decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto il principio della responsabilità amministrativa delle aziende per specifici reati che vengono compiuti a beneficio o nell’interesse di tali aziende da parte dei loro dipendenti che occupano una posizione apicale o dei loro rappresentanti, ma anche da parte di chi è sottoposto alla vigilanza o alla direzione di questi. Per garantire la prevenzione dei reati indicati dal Decreto, Vimec attraverso il proprio Consiglio di Amministrazione ha messo a punto un modello di organizzazione, gestione e controllo. Inoltre, ha previsto un organismo di vigilanza con poteri di controllo e di iniziativa autonomi, il cui compito è quello di monitorare il funzionamento e il rispetto del modello, oltre a favorire il suo aggiornamento costante.

Il codice etico

Infine, Vimec ha scelto di ricorrere a un codice etico allo scopo di mettere a disposizione specifiche linee guida di comportamento finalizzate a favorire una cultura aziendale contraddistinta da valori di responsabilità e di integrità, tipici della mission e della vision aziendale. La mission di questa azienda è proprio quella di proporre delle soluzioni di design che permettano di agevolare la vita dei clienti, con un vasto assortimento di articoli per la mobilità verticale. La vision, invece, è quella di migliorare la qualità della vita di tutti per realizzare un mondo privo di barriere. Il valore dell’integrità viene inteso come agire e comunicare all’insegna di onestà, trasparenza e apertura, con una visione sul lungo periodo, tenendo conto delle esigenze degli stakeholder e rispettando l’ambiente. La passione, invece, è ciò che spinge in maniera genuina e costante a migliorare il prodotto.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer certificato RunAcademy FIDAL, Istruttore Divulgativo certificato della Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 1 Luglio 2022