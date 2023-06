Verbasco: caratteristiche, proprietà e coltivazione

Il Verbasco è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Scrophulariaceae. Ha un aspetto caratteristico che lo rende facilmente riconoscibile. In questo articolo approfondiremo la sua conoscenza, scoprendone le caratteristiche, le proprietà e le indicazioni per una corretta coltivazione.

Aspetto del Verbasco

Il Verbasco può raggiungere altezze considerevoli, solitamente comprese tra 1 e 2 metri, sebbene alcune varietà possano superare i 2 metri.

Le foglie sono grandi, lunghe e larghe, con una forma ovale o lanceolata. Sono di colore verde-grigiastro e sono ricoperte da uno strato di peli morbidi, che conferiscono una texture vellutata.

Il Verbasco produce fiori vistosi, riuniti in una spiga allungata e densa. Generalmente sono di colore giallo, ma ci sono varietà con fiori bianchi, rosa o viola.

Gli steli sono robusti ed eretti. Possono avere ramificazioni superiori e sono di colore verde.

Il Verbasco è nativo dell’Europa. Cresce comunemente in prati, terreni incolti, margini di strade e suoli rocciosi. Si adatta a diverse condizioni e può svilupparsi sia in pieno sole, sia in ombra parziale.

Proprietà del Verbasco

Il Verbasco viene utilizzato per le sue proprietà medicinali. Le foglie e i fiori possono essere impiegati per preparare infusioni o tisane, utili per alleviare sintomi come tosse, mal di gola e infiammazioni delle vie respiratorie.

Alcuni studi preliminari suggeriscono inoltre che la pianta potrebbe esser dotata di proprietà calmanti e antispasmodiche. Il suo utilizzato potrebbe perciò contribuire a ridurre l’irritazione e i crampi nel tratto gastrointestinale.

Coltivazione del Verbasco

Il Verbasco cresce con una certa facilità nelle aree con clima temperato e caldo. Predilige la luce solare diretta e può tollerare una vasta gamma di temperature, ma tende a prosperare meglio in zone con estati calde e inverni miti.

La pianta sa adattarsi a diverse tipologie di terreno, ma preferisce i suoli ben drenati e fertili. Durante la fase di crescita, richiede un’irrigazione regolare per mantenere il terreno umido, ma non eccessivamente bagnato. Suggeriamo di evitare ristagni idrici che potrebbero causare problemi alle radici. La pianta può essere idratata un paio di volte a settimana. L’intervento può a ogni modo variare a seconda delle condizioni climatiche e del terreno ospitante.

Durante la stagione della fioritura, potrebbe essere necessario installare del materiale di sostegno per le piante più alte, onde evitare che si pieghino o crollino.





Riproduzione del Verbasco

La semina è il metodo più comune per propagare il verbasco. I semi possono essere raccolti direttamente dalle piante mature o acquistati presso un vivaio. L’intervento può essere effettuato in primavera o inizio autunno. Prima di procedere, consigliamo di preparare il terreno arricchendolo con del compost. Una volta realizzata la semina, il terreno va mantenuto umido fino alla comparsa delle nuove piantine, obiettivo che richiede generalmente almeno tre settimane.

Un altro metodo usato per la riproduzione del Verbasco è la divisione dei cespi. Anche in questo caso, si può intervenire in primavera o in autunno. Le diverse sezioni vanno trapiantate nel terreno o in vasi, fornendo loro tutte le cure necessarie per l’attecchimento.

Come ultima metodologia suggeriamo l’uso di talee che vanno prelevate da piante sane e mature.

Fioritura del Verbasco

La fioritura del Verbasco può variare a seconda della specie e delle condizioni climatiche dell’area ospitante. Alcune varietà possono avere periodi di fioritura più prolungati rispetto ad altre.

I fiori possono durare diverse settimane, talvolta anche mesi. Di solito, quelli più vecchi iniziano a sbiadire mentre nuovi boccioli continuano ad aprirsi, offrendo un’affascinante successione di colori e profumi.

Durante la fioritura, il verbasco attira insetti impollinatori come api e farfalle, che contribuiscono al mantenimento dei nostri habitat.

Verbasco in erboristeria

In erboristeria, il Verbasco è comunemente noto con il nome latino “Verbascum”. Il nome latino viene utilizzato per identificare tanto la pianta specifica quanto i suoi fiori.

Controindicazioni del Verbasco

Alcune persone possono essere allergiche al Verbasco. Se si verificano situazioni quali eruzione cutanea, prurito, gonfiore o altri sintomi allergici dopo il suo uso, raccomandiamo di interromperne l’assunzione e di consultare un medico.

Il Verbasco può anche interagire con alcuni farmaci. Per questo motivo, consigliamo di sentire il parere del proprio medico curante o di un farmacista, prima di procedere con l’utilizzo della pianta a fini terapeutici.

Gli esperti ne sconsigliano invece l’utilizzo in fase di gravidanza e allattamento, non essendoci ancora studi con prove evidenti sulla sua sicurezza.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 16 Giugno 2023