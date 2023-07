I vantaggi di un tagliaerba a batteria

Dopo un inverno povero di pioggia il mese di giugno ha portato acqua in abbondanza con la conseguenza di generare una vera e propria esplosione di verde, quello delle piante che sono subito cresciute rapidamente e a dismisura.

Le chiamate ai giardinieri si sono subito moltiplicate per cercare di riportare ordine nei giardini e prati condominiali, soprattutto nelle grandi città dove il rischio zanzare è più elevato.

Tra gli attrezzi più importanti per regolare i prati rientra il tagliaerba. Un tempo era pesante, ingombrante e alimentato a gasolio, oggi nella maggior parte dei casi, soprattutto quando è impiegato per giardini e prati di dimensioni contenute, è elettrico e portatile.

Ma iniziamo a fare un punto sulle tipologie di tagliaerba esistenti.

Tipologia di tagliaerba

A seconda delle esigenze e delle superfici su cui operare sono solitamente utilizzate le seguenti tipologie di tagliaerba:

Tagliaerba a spinta

Questi tagliaerba manuali sono economici, leggeri e ideali per piccoli giardini. Non richiedono benzina o elettricità, il che li rende ecologici.

Tagliaerba elettrici

I tagliaerba elettrici funzionano tramite corrente elettrica e sono generalmente più silenziosi rispetto ai modelli a benzina. Sono adatti per giardini di dimensioni medie. Sono disponibili in versioni con filo e senza filo (a batteria).

Tagliaerba a benzina

Queste macchine sono più potenti e adatte per prati di grandi dimensioni. Tuttavia, richiedono una manutenzione più regolare e producono più rumore e emissioni.

Tagliaerba a trazione

Questi tagliaerba sono simili ai tagliaerba a spinta, ma hanno un motore che aiuta a muovere la macchina, rendendo più facile il taglio dell’erba su terreni irregolari o in pendenza.





Tagliaerba a cavallo (o trattorini):

Sono macchine di grandi dimensioni che l’operatore può guidare. Sono ideali per prati molto ampi e spesso hanno diverse caratteristiche aggiuntive, come la capacità di raccogliere l’erba tagliata.

Tagliaerba robotizzati

Questi tagliaerba automatici possono essere programmati per tagliare l’erba a intervalli regolari. Sono adatti per prati di tutte le dimensioni e richiedono poca manutenzione.

Tagliaerba a filo (o decespugliatore)

Sono strumenti leggeri e maneggevoli, utili per rifinire i bordi del prato o per tagliare l’erba in aree di difficile accesso.

Vantaggi dei tagliaerba elettrici

I tagliaerba a batteria offrono numerosi vantaggi che possono renderli una scelta eccellente per molti proprietari di case. Ecco alcuni dei vantaggi più significativi:

Funzionamento silenzioso: I tagliaerba a batteria sono generalmente molto più silenziosi rispetto ai loro equivalenti a benzina. Questo può essere un grande vantaggio se si vive in una zona dove il rumore può essere un problema. Zero emissioni di gas di scarico: Dal momento che funzionano con una batteria, questi tagliaerba non emettono gas di scarico, il che è benefico per l’ambiente. Facilità di avviamento: A differenza dei tagliaerba a gas, che spesso richiedono un avviamento a strappo, i tagliaerba a batteria si avviano generalmente premendo semplicemente un pulsante. Manutenzione minima: Non è necessario cambiare l’olio, sostituire i filtri o fare la manutenzione del carburatore. L’unica manutenzione principale è la ricarica della batteria e l’eventuale affilatura o sostituzione della lama. Leggerezza e maneggevolezza: I tagliaerba a batteria sono spesso più leggeri e più facili da manovrare rispetto ai tagliaerba a gas, il che può rendere il lavoro di taglio dell’erba meno faticoso. Facilità di immagazzinamento: Non c’è bisogno di preoccuparsi di drenare il carburante prima dell’immagazzinamento invernale.

Tagliaerba elettrico STIGA

I tagliaerba elettrici sono ormai prodotti da tutte le principali marche di attrezzature per il giardinaggio.

Il tagliaerba a batteria STIGA è tra i prodotti più interessanti attualmente presenti sul mercato, essendo disponibile in vari modelli, ideati per soddisfare le diverse necessità di utilizzo e con una qualità componentistica decisamente elevata.

Tra i fattori più importanti da considerare nella scelta del modello più adatto alle proprie esigenze rientra sicuramente la dimensione del prato da tagliare e sul sito Stiga.com trovate un’applicazione decisamente utile che vi consentirà di identificare rapidamente le dimensioni del vostro prato.

Vi basterà inserire il vostro indirizzo per poi disegnare sulla mappa proposta la superficie del vostro terreno per avere immediatamente l’indicazione della superficie in metri quadrati.

Qui sotto potete vedere un’immagine della mappa ricavata con l’App relativa alla superficie verde relativa alla nostra sede sociale di via Carnia, 20 a Milano.

In aggiunta su Stiga.com troverete un motore di ricerca con diverse opzioni, per individuare il prodotto migliore in relazione alle vostre esigenze.

Gli ordini effettuati su Stiga.com per almeno 150 euro consentono anche di avere la spedizione gratuita.

Pubblicato da Matteo Di Felice, Imprenditore e Managing Director di IdeeGreen.it, Istruttore di corsa RunTrainer e Mental Coach CSEN certificato, Istruttore Divulgativo Federazione Scacchi Italiana e appassionato di Sostenibilità, il 19 Luglio 2023