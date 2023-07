Un orologio che aiuta il pianeta

Se è vero che gran parte dell’inquinamento del pianeta deriva dalle azioni dell’uomo, è anche vero che le azioni dell’uomo possono anche contribuire in modo positivo alla sostenibilità ambientale e possono farlo cambiando la loro rotta. Ogni piccolo gesto da parte dell’uomo può contribuire ad aiutare il pianeta a respirare di più e a migliorare, di conseguenza, la nostra vita sulla Terra.

È il caso di nuove aziende e StartUp che fondano la loro mission e i loro valori sulla creazione di prodotti realizzati in modo sostenibile e finalizzati ad incentivare un utilizzo più consapevole delle risorse presenti sul nostro pianeta al fine di preservarne la loro conservazione.

In questo caso particolare parliamo di Naor, l’orologio che aiuta il pianeta. Vediamo come.

In che modo Naor rappresenta l’orologio che aiuta il pianeta

“It’s time to change”: è questo il claim di Naor, un’iniziativa nata prima della pandemia, che nel 2023 ha dato vita a una startup. Tra i progetti attivi più importanti rientra la gamma di orologi che hanno come focus il rispetto dei principi di ecologia e sostenibilità. È ora di cambiare perché è importante che ognuno di noi prenda consapevolezza di quanto le risorse naturali siano fondamentali per il nostro benessere sulla Terra; è ora di cambiare perché è essenziale preservare il pianeta dalla deforestazione; è ora di cambiare perché mai come ora è necessario ridurre, in ogni modo possibile, le emissioni di CO2.

Per ogni orologio acquistato viene infatti donato un albero alle zone maggiormente colpite da deforestazione e la donazione sarà legata anche ad un importante sostegno economico ed educativo alle popolazioni che abitano quelle zone.

Grazie alla collaborazione con la società zeroCO2, la startup Naor vuole dare vita a intere foreste che abbiano, oltre che un fine sostenibile, anche un notevole impatto sociale legato al sostegno delle comunità contadine delle zone prese come riferimento. La possibilità di poter coltivare e mantenere gli alberi che vengono donati permette infatti loro di rimanere nelle terre di proprietà e di sostentarsi grazie ai frutti degli alberi stessi.

Oltretutto, grazie ad un preciso sistema di tracciatura, è anche possibile monitorare la crescita dell’albero donato.

Le caratteristiche sostenibili degli orologi Naor Design

Quali sono dunque le principali caratteristiche che fanno di questi orologi degli strumenti di misurazione del tempo anche in grado di aiutare il pianeta?

Cinturini in plastica riciclata dagli oceani : grazie alla realizzazione dei cinturini in nylon realizzato dallo smaltimento della plastica presente negli oceani è possibile dare un aiuto concreto all’ecosistema marino.

: grazie alla realizzazione dei cinturini in nylon realizzato dallo smaltimento della plastica presente negli oceani è possibile dare un aiuto concreto all’ecosistema marino. Movimento solare : la tecnologia di energia rinnovabile presente all’interno di ogni orologio consente il funzionamento senza nessuna batteria e, di conseguenza, contribuisce al benessere del pianeta.

: la tecnologia di energia rinnovabile presente all’interno di ogni orologio consente il funzionamento senza nessuna batteria e, di conseguenza, contribuisce al benessere del pianeta. Packaging in carta riciclata: anche il packaging che avvolge l’orologio, peraltro molto esclusivo ed elegante, è realizzato in carta completamente riciclata per permettere un minor spreco di risorse.

Le caratteristiche qualitative degli orologi che aiutano il pianeta

Oltre agli aspetti legati alla sostenibilità, siamo di fronte ad orologi con standard qualitativi molto alti tra cui la resistenza all’acqua fino a ben 100 mt, la realizzazione della protezione del quadrante in vetro zaffiro di altissima resistenza che si pone ad un livello notevolmente più alto rispetto ai classici vetri minerali che si trovano in commercio e la cassa in acciaio inossidabile 316L.





Tra i modelli acquistabili troviamo Ducky Charm, con cinturino giallo per le personalità più eccentriche, Rhino Star con cinturino elegante nero o, ancora, Speedy Turtle, con un cinturino di color verde che esprime chiaramente i valori aziendali legati alla tematica “green”(che potete vedere nella foto qui sotto). Kissing Shark è invece un modello dedicato agli squali, che oltre a essere ottimi predatori sono anche animali estremamente curiosi ed esploratori. Tutti i modelli sono personalizzabili e disponibili sia con cinturino in plastica riciclata che con cinturino in acciaio inossidabile con maglia milanese.

Oltretutto, il design dell’orologio, particolarmente moderno, originale e accattivante in qualsiasi modello, lo rende perfetto per essere indossato in qualsiasi contesto e condizione.

Naor: come acquistare gli orologi

Naor S.R.L. è una StartUp italiana Benefit con sede a Milano e il suo fondatore, Daniele, è fermamente convinto che i propri collaboratori debbano essere felici e debbano coltivare grandi idee per il futuro, anche grazie ad un corretto equilibrio tra vita privata e vita lavorativa che l’azienda sostiene sin dalla sua nascita.

L’azienda è incentrata sul sostegno verso l’ambiente e verso tematiche sociali volte al supporto delle popolazioni più deboli, sia in termini di ricchezza economica che in termini di educazione e istruzione: proprio per questo alla vendita degli orologi si affiancano altre attività parallele finalizzate a tali propositi.

Trattandosi di una StartUp, Naor ha avviato un progetto di raccolta fondi per poter produrre i propri orologi e, attraverso la pagina Kickstarter, già attiva, è possibile contribuire tramite delle donazioni libere oppure, scegliendo tra determinate fasce di donazioni, sarà possibile acquistare in preordine uno o più orologi.

Il sostegno al progetto è fondamentale, anche nel caso in cui non foste direttamente interessati all’orologio, in quanto permetterebbe alla start up di poter iniziare la produzione per poi avviare il progetto.

Le prime consegne sono previste per la fine di settembre/inizio di ottobre. Per saperne di più è inoltre possibile visitare il sito ufficiale Naor Design e la pagina Instagram collegata.

Il sostegno ad una StartUp come Naor vuol dire dare il proprio piccolo contributo a qualcosa di immensamente importante per il nostro pianeta e per la nostra stessa vita.

Qui di seguito vi proponiamo il video ufficiale del progetto Naor.