Stromanthe: caratteristiche e cura

La Stromanthe è una bellissima pianta d’appartamento che non manca mai di catturare l’attenzione: grazie al suo aspetto esotico e alle sue foglie verde scuro, deliziosamente variegate con striature di rosa e color crema, e con il retro delle foglie caratterizzate da una bella tonalità di rosa-violaceo, siamo certi che introdurre la Stromanthe all’interno del tuo salotto sarà in grado di dare a questo ambiente un tono vivace e di classe.





Peraltro, come pianta d’arrendamento, la Stromanthe può inizialmente essere posta come aggiunta sopra un tavolino da caffè o una scrivania. Man mano che cresce (lentamente!) diventerà più grande e più adatta all’uso come pianta da pavimento.

Per quanto concerne infine qualche consiglio di stile, molte persone desiderano accentuare il fogliame colorato di questa pianta con un vaso di colore marrone scuro o nero, che possa aiutare ad evidenziare la variegatura esotica. Oppure si può usare un contenitore viola per accentuare il colore della parte inferiore delle foglie. A te la scelta!

Istruzioni per la crescita della Stromanthe

Coltivare la Stromanthe non è difficile, considerato che è una buona pianta da interno. Più luce riceve, migliore sarà la sua variegatura colorata: nei climi caldi, tipici dell’estate, può essere utile dargli un po’ di protezione dal sole diretto nelle ore pomeridiane per evitare che si “bruci”.

È inoltre opportuno irrorare la pianta regolarmente, quando la superficie del suolo inizia appena ad asciugarsi. Dunque, bisogna fare molta attenzione affinché la pianta non si “asciughi”. Per quanto riguarda la concimazione, bene farlo, se lo si desidera e viene ritenuto utile, durante i mesi primaverili ed estivi. Questa pianta esotica cresce infatti più velocemente quando viene nutrita, ma di norma non richiede questo supporto se viene esibita in casa o in ufficio.

Ricordiamo poi che come molte piante tropicali da interno, anche la Stromanthe ama un’umidità superiore alla media. In condizioni di aria particolarmente secca, i bordi delle foglie o le punte delle foglie possono diventare marroni, ma si può rimediare a questa situazione fornendo alla pianta una maggiore umidità. E’ anche utile mantenere Stromanthe lontano da correnti d’aria calda o fredda.

Segnaliamo evidentemente che Stromanthe non è destinato al consumo, e che sebbene sia una pianta da interno, può ben essere usata anche all’esterno, in zone ombreggiate.

Le specie più diffuse della Stromanthe

La Stromanthe è un genere di piante originarie delle foreste pluviali tropicali. Attualmente si contano 13 diverse specie di Stromanthe, anche se solo alcune sono comunemente coltivate. La loro caratteristica comune – come abbiamo in parte già ricordato – è quella di avere un fogliame davvero impressionante, che li rende popolari piante da appartamento in climi temperati, e piante da giardino preferite in zone calde e umide.

Ad ogni modo, nei vivai troverai principalmente la specie conosciuta come Stromanthe sanguinea, che viene anche venduta sotto i nomi comuni Tricolor o Triostar. La cultivar Burle Marx è altresì coltivata anche a livello domestico. In ogni caso, tutte le piante di questa specie sono membri della famiglia delle Marantaceae, piante tropicali che hanno una caratteristica distintiva delle grandi radici amidacee.

Tornando alla variante più conosciuta di questa pianta, rammentiamo che la Triostar cresce per altezze tra mezzo metro e un metro e mezzo e può diffondere le proprie foglie tra 30 centimetri e un metro e mezzo di larghezza. Le lunghe foglie sempreverdi hanno un colore di base verde scuro, ma sono variegate, e di solito hanno le cime bianche. Le parti inferiori delle foglie sono di colore rosa scuro. Di notte, queste foglie si piegano, ma rimangono invece aperte e seguono il sole durante il giorno.

Ancora, sebbene queste piante siano note per le loro foglie multicolori, in realtà le piante Triostar producono anche dei fiori. Questi fiori sono di colore rosa, ovvero di una tonalità molto simile a quella che contraddistingue la parte inferiore delle foglie, e sono circondate da piccole foglie arancioni simili a petali. Crescono in grappoli in cima a steli alti e di solito fioriscono a metà primavera.

La varietà Burle Marx di Stromanthe è invece quella notevolmente più piccola del Triostar, raggiungendo infatti un’altezza che raramente supera il mezzo metro. Le sue foglie più piccole e oblunghe hanno un motivo di colore verde scuro e da verde chiaro a bianco. I fiori delle piante di Burle Marx sono bianchi e possono fiorire dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno.

Consigli finali

Concludiamo questo nostro approfondimento con qualche consiglio finale a beneficio di tutti coloro i quali desiderano ottenere il meglio da questa specie di piante tropicali.

Per far ciò rammentiamo, come altre piante tropicali, che la Stromanthe ha bisogno di umidità per condizioni di crescita ottimali. Coltivarle all’aperto in luoghi tropicali o subtropicali soddisferà questo requisito, mentre all’interno è bene garantire la presenza di un ambiente sufficientemente umidificato.

Ancora, segnaliamo come la Stromanthe cresce meglio in terreni limosi o sabbiosi, acidi o neutri, con un alto contenuto di materia organica. Una miscela da vaso dovrebbe dunque avere un buon drenaggio ed essere mantenuta uniformemente umida. All’esterno, queste piante dovrebbero essere poste in ombra leggera o parziale, poiché troppo sole può bruciare le foglie, causando macchie marroni.

Le piante possono essere in grado di sopravvivere ad un leggero gelo, ma stanno sicuramente meglio quando le temperature non scendono sotto i 5 gradi. Il terreno asciutto, l’aria secca e il freddo possono tutti causare un deterioramento delle foglie. Tuttavia, la pianta può ricrescere quando il tempo diventa più caldo.

Pubblicato da Anna De Simone il 2 Dicembre 2019