Sigilla sacchetti per bambini, un oggetto inutile? Un gadget che compriamo quando passiamo da quei coloratissimi negozi pieni di “cosine” simpatiche, giusto perché non riusciamo a uscire a mani vuote ma neanche vogliamo spendere un capitale? Se è così, non abbiamo ancora capito quanto sono importanti i Sigilla sacchetti, per noi e per l’ambiente in cui viviamo.

I sigilla sacchetti per bambini sono un gadget ancora più utili per i nostri bambini che spesso non sanno come chiudere i sacchetti, rischiano di sprecare cibo inutilmente.







Non è mai troppo tardi, per impararlo. E la prossima volta che ne compreremo un paio, non ci sentiremo più in colpa per aver ceduto ad un mini shopping compulsivo, ne andremo fieri e, rientrando a casa, sventoleremo il nostro acquisto consapevoli di aver fatto un gesto antispreco.

Sigilla sacchetti: a cosa servono

I Sigilla sacchetti sono utili per motivi igienici, per non sprecare e, per chi è disordinato come me, anche per avere più ordine in cucina. Supposto che avremo una casa pulita, quando si tratta di cibo che vogliamo conservare bene, senza che si deteriori e neanche che venga a contatto con qualche superficie o corpuscolo poco commestibile, è sempre meglio poter chiudere i nostri sacchetti in modo sicuro.

Lo stesso vale per quegli alimenti che magari possono stare anche a confezione aperta, vari giorni nella dispensa, ma è sempre bene avere l’attenzione proteggerli in modo che il contatto con l’aria aperta li faccia deteriorare. Finiremmo per buttarli e fare gli spreconi.

Per chi è un po’ confusionario, i Sigilla sacchetti sono un’ottimo aiuto per avere una cucina e una dispensa più ordinata. C’è poi sempre il rischio che qualcosa si rovesci se non abbiamo usato uno dei questi magici oggettini. E poi, chi ha voglia di pulire?

Da padrona di cane e di gatti, mi sento di aggiungere che in una casa con animali, i Sigilla sacchetti sono essenziali per non vedersi scomparire porzioni di lasagne che erano da cancellare, o constatare che sono spariti i biscotti della colazione durante la notte, anche se non a forma di osso.

Sigilla-sacchetti per bambini

Questi sono Sigilla sacchetti perfetti per i bambini ma anche per chi, come me, desidera un tocco di allegria in cucina. Eccoli, in varie forme e colori, sempre capaci di metterci di buon umore. E ovviamente di chiudere in modo sicuro i nostri cibi. Li troviamo su Amazon a 5,36 euro l’uno, ideali per i sacchetti della pasta, dei cracker, dei biscotti, del caffè ciascuno con il proprio animale sigillante.

Sigilla sacchetti Macom universale

Per gli adulti che pensano più alla praticità che all’estetica, esiste un modello di sigilla sacchetti chiamato Sigiller che è universale, si adatta a tutte le nostre esigenze ed è in grado di chiudere e richiudere centinaia di sacchetti, assicurandoci la conservazione di lungo freschezza e sapore. Lo possiamo comprare anche su Amazon, pesa 80 grammi ed è grande 160 x 65 x 220 mm. Non occupa molto spazio e salva spazio.

Sigilla sacchetti professionale

Per chi ci prende gusto c’è anche un modello di Sigilla sacchetti professionale, da sigillatori compulsivi, o quasi. E’ perfetto sia per uso domestico sia per uso commerciale, magari in attività di ristorazione: bar, ristoranti, gastronomie, oppure take away.

Per sigillare un sacchetto questo dispositivo ci mette pochi secondi, con qualsiasi pellicola di plastica con uno spessore minore di 8 mm. Possiamo stare certi che con questo, le nostre riserve alimentari resteranno ermeticamente chiuse, possiamo procurarcelo su Amazon a 8 euro.

Pubblicato da Marta Abbà il 20 Luglio 2020