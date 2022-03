Servizi ecosistemici: definizione e categorie

“Servizi ecosistemici: definizione e categorie” è il nuovo articolo frutto della collaborazione tra l’Area Valorizzazione e Impatto della Ricerca e Public Engagement – Agorà Scienza – e dal Green Office UniToGO dell’Università di Torino con la IdeeGreen S.r.l. Società Benefit.

L’articolo riprende i testi del dott. Tommaso Orusa pubblicati nell’opera “Lessico e Nuvole: le parole del cambiamento climatico”, la seconda edizione della guida linguistica e scientifica per orientarsi nelle più urgenti questioni relative al riscaldamento globale, curata dall’Area e dal Green Office.

Definizione di funzioni ecosistemiche

Si definiscono funzioni ecosistemiche le capacità dei processi e dei componenti naturali di fornire beni e servizi che soddisfino, direttamente o indirettamente, le necessità dell’umanità e ga­rantiscano la vita di tutte le specie.

Categorizzazione delle funzioni ecosistemiche

Il Millennium Ecosystem Assessment (2005), la più ampia e ap­profondita sistematizzazione delle conoscenze sino a oggi ac­quisite sullo stato degli ecosistemi del mondo, ha fornito una classificazione utile suddividendo le funzioni ecosistemiche in 4 categorie principali:





Supporto alla vita (Supporting): queste funzioni raccolgono tutti quei servizi ne­cessari per la produzione di tutti gli altri servizi ecosistemici e contribuisce alla conservazione (in situ) della diversità bio­logica e genetica e dei processi evolutivi Regolazione (Regulating): oltre al manteni­mento della salute e del funzionamento degli ecosistemi, le funzioni regolative raccolgono molti altri servizi che compor­tano benefici diretti e indiretti per l’uomo (come la stabilizzazione del clima, il riciclo dei rifiuti), solitamente non riconosciuti fino al momento in cui non vengono persi o degradati. Approvvigionamento (Provisioning): que­ste funzioni raccolgono tutti quei servizi di fornitura di risorse che gli ecosistemi naturali e semi-naturali producono (ossi­geno, acqua, cibo, ecc.). Culturali (Cultural): gli ecosistemi natura­li forniscono una essenziale “funzione di consultazione” e contribuiscono al mante­nimento della salute umana attraverso la fornitura di opportunità di riflessione, ar­ricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed estetiche.

Queste funzioni ecosistemiche racchiudo­no i beni e i servizi utilizzati dalla società umana per soddisfare il proprio benesse­re.

Servizi ecosistemici

Sulla base di tali funzioni, il Millennium Ecosystem Assessment ha individuato i (po­tenziali) aspetti utili degli ecosistemi natura­li per il genere umano sotto forma di beni e servizi, definendoli con il termine generale di “servizi ecosistemici” (ecosystem services).

Infatti, gli ecosistemi forniscono una grande varietà di servizi e di vantaggi. Nonostante ciò, il loro valore reale non è “contabilizzato” nel lungo periodo nelle previsioni economiche della società. Se da un lato la domanda dei ser­vizi ecosistemici è cresciuta in modo significa­tivo dal 1950 a oggi, allo stesso tempo si sti­ma che quasi due terzi dei servizi stessi siano in declino.

Negli ultimi 50 anni l’essere umano ha modificato gli ecosistemi con una velocità e una forza che non si erano mai osservate in periodi precedenti; le cause principali sono state la crescente necessità di cibo, acqua dol­ce, legname, fibre e fonti energetiche: questo impatto sta provocando una perdita irreversi­bile di biodiversità in tutto il Pianeta e in par­ticolare, è stato valutato che il 60% dei servizi ecosistemici siano stati compromessi.

Pertanto è chiaramente divenuta fondamen­tale l’integrazione del concetto di funzioni e servizi ecosistemici nelle decisioni di gestio­ne e pianificazione del territorio affinché gli amministratori locali possano controllare le pressioni che minacciano l’ecosistema e la loro funzionalità, migliorarne l’efficacia e de­finire un modello di governance che si basi su strumenti come i pagamenti per i servizi eco­sistemici.

dott. Tommaso Orusa, Gruppo Energia e Coordinamento Cambiamenti Climatici UniTo Green Office UniToGO; Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università di Torino

