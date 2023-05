Rapunzia: caratteristiche, proprietà e coltivazione



La Rapunzia è una pianta erbacea perenne in grado di resistere anche alle basse temperature. In questo articolo approfondiremo la sua conoscenza, scoprendone le caratteristiche, le proprietà e le indicazioni per una corretta coltivazione.

Aspetto della Rapunzia

La Rapunzia può raggiungere un’altezza compresa tra i 60 e i 150 centimetri, a seconda delle condizioni ambientali in cui viene ospitata.

Il fusto della pianta è eretto, cilindrico e leggermente pubescente. Può presentare ramificazioni nella parte superiore.

Le foglie sono di forma lanceolata o ellittica e hanno margini irregolarmente dentati. Le foglie inferiori possono essere più grandi rispetto a quelle superiori.

I fiori sono uno dei tratti distintivi della Rapunzia. Sono grandi, vistosi e di colore giallo brillante. Solitamente si sviluppano alla fine del fusto principale e lungo i rami.

Dopo la fioritura, la pianta produce frutti a forma di capsula. Le capsule sono lunghe, cilindriche e contengono numerosi semi di piccole dimensioni.

Proprietà della Rapunzia

La Rapunzia è nota per essere una delle principali fonti vegetali di acido gamma-linolenico (GLA), un acido grasso essenziale appartenente alla famiglia degli omega-6. Il GLA svolge un ruolo importante nella regolazione dell’infiammazione corporea ed è studiato per il potenziale beneficio nel trattamento di disturbi come l’eczema e la sindrome premestruale.

La Rapunzia contiene inoltre composti antiossidanti come flavonoidi e polifenoli, in grado di proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contrastando attivamente lo stress ossidativo.

A oggi, la pianta è analizzata dai ricercatori per i potenziali effetti sugli ormoni e sul sistema endocrino. Alcuni studi preliminari suggeriscono che l’olio di Rapunzia potrebbe avere un impatto sul sistema ormonale, contribuendo a ridurre i sintomi della sindrome premestruale (SPM) e della menopausa. Sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche per confermare tali ipotesi.

Coltivazione della Rapunzia

La Rapunzia tollera bene tanto le temperature calde estive quanto quelle fredde invernali, ma predilige un’esposizione al sole o parzialmente in ombra.

La pianta cresce in maniera ottimale quanto è ospitata in terreni ben drenati, fertili e ricchi di materia organica.





La semina può realizzata in primavera o in autunno.

La Rapunzia richiede un’irrigazione adeguata per mantenere il terreno umido, ma occorre evitare gli eccessi d’acqua poiché potrebbero causare problemi di marciume radicale.

La pianta necessita inoltre di una leggera potatura periodica per rimuovere eventuali fiori appassiti e per mantenere un aspetto ordinato. L’applicazione di uno strato di pacciame può risultare d’aiuto per trattenere l’umidità e controllare lo sviluppo di erbacce.

Riproduzione della Rapunzia

La riproduzione per seme è il metodo più comune per la riproduzione della Rapunzia. I semi possono essere raccolti dalle capsule mature o acquistati presso fornitori specializzati. La semina può essere effettuata direttamente nel terreno, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Per una corretta piantumazione, suggeriamo di distribuire i semi uniformemente sulla superficie del terreno e coprirli con uno strato sottile di terra. Raccomandiamo inoltre di mantenere il terreno umido fino al momento in cui le piantine iniziano a spuntare.

La Rapunzia può essere inoltre propagata, dividendo le radici della pianta. Nel caso specifico, occorre scavare la pianta madre, separando con delicatezza le radici in porzioni più piccole. Le radici vanno poi trapiantate in vasi o direttamente nel suolo.

Fioritura della Rapunzia

La Rapunzia fiorisce durante i mesi estivi, solitamente da giugno a settembre. La fioritura è un momento molto spettacolare, poiché la pianta produce grandi fiori gialli che si aprono durante le ore serali e notturne, emanando un aroma dolce.

La durata della fioritura varia da alcuni giorni a diverse settimane, a seconda delle condizioni ambientali e delle varietà specifiche della pianta.

In questa fase, la Rapunzia può attirare insetti impollinatori come lepidotteri notturni, farfalle e api, rappresentando un supporto essenziale per il mantenimento degli ecosistemi naturali.

Rapunzia in erboristeria

In erboristeria, l’Rapunzia è comunemente conosciuta con il termine di “Onagra” o di “Primula serotina”.

Controindicazioni della Rapunzia

Prima di utilizzare la Rapunzia o qualsiasi prodotto che la contenga, è importante conoscere le possibili controindicazioni.

Alcune persone possono ad esempio essere allergiche allergiche alla pianta. Se si verificano situazioni quali eruzione cutanea, prurito, gonfiore o altri sintomi allergici dopo l’uso della Rapunzia, raccomandiamo di interromperne l’assunzione e di consultare un medico.

La Rapunzia può anche interagire con alcuni farmaci. Per questo suggeriamo di sentire il parere del proprio medico curante o di un farmacista, prima di procedere con l’utilizzo della pianta a fini terapeutici.

In alcuni soggetti sono stati anche evidenziati disturbi gastrointestinali come nausea, diarrea o crampi addominali a seguito dell’utilizzo della Rapunzia. In presenza di tali manifestazione, consigliamo di ridurne o di interromperne l’assunzione.

Pubblicato da Evelyn Baleani il 29 Maggio 2023