Piante laghetto: come scegliere le migliori

Se hai la fortuna di avere un laghetto in giardino, arricchirlo con delle piante potrebbe essere la migliore scelta. Non solo, in questo modo, potrai abbellirlo in maniera davvero notevole, contribuendo a incrementarne la gradevolezza estetica, ma riuscirai altesì a migliorare anche la salute dell’acqua. Insomma, tanti benefici a portata di mano, che ti consentiranno di dare al tuo giardino un tocco di fascino aggiuntivo, e tanta salubrità in più!







Ma come puoi scegliere le migliori piante da laghetto? Cosa devi assolutamente sapere prima di comprare delle piante da laghetto?

A cosa servono le piante da laghetto

La prima cosa che dobbiamo assolutamente chiarire quando parliamo di piante da laghetto è il fatto che le piante acquatiche hanno un’utilità molto più ampia di quello che probabilmente stai pensando.

Tieni infatti in considerazione il fatto che le piante acquatiche contribuiscono a conferire al tuo laghetto un aspetto ancora più naturale, e che, in aggiunta a ciò:

le piante da laghetto offrono riparo e ombra ai pesci. I pesci si sentiranno più a loro agio all’interno del laghetto e saranno dunque aiutati nel momento della nidificazione;

queste piante acquatiche permettono di incrementare la quantità di ossigeno presente nell’acqua. Anche in questo caso, ad essere particolarmente contenti saranno i tuoi pesci, che riusciranno a vivere in un ambiente sicuramente più sereno;

le piante acquatiche del laghetto contribuiscono ad assorbire delle sostanze che possono inquinare l’acqua. Dunque, il loro posizionamento nel tuo laghetto sarà sicuramente utile per poter mantenere l’equilibrio dell’intero ecosistema, riducendo peraltro, nel contempo, la diffusione di alghe e altre sostanze infestanti.

Tralasciamo, perché ne abbiamo brevemente già parlato, della possibilità di poter conseguire un pratico miglioramento dell’estetica del tuo angolo green. Non male, no?

Ma come scegliere le piante per il tuo laghetto?

Come scegliere le piante da laghetto

Quando selezioni le piante da laghetto è fondamentale tenere in considerazione una lunga serie di fattori che dovrebbero essere al centro dei tuoi pensieri. Ma quali sono?

Innanzitutto, devi prendere in considerazione le loro caratteristiche specifiche. Le piante da laghetto che magari hai oggi messo nel tuo mirino sembrano fantastiche ma… saranno così anche tra un mese o sei mesi? Quanto cresceranno in fretta? Quanto ti richiederanno un’attenta manutenzione? Quali cure e quali attenzioni richiederanno?

Se non sei una persona che ha molto tempo per poter prestare la giusta attenzione alle piante da laghetto, installare nel tuo ambito verde delle piante che necessitano cure settimanali potrebbe essere la scelta peggiore!

In secondo luogo, abbi sempre cura di selezionare delle piante che possono vivere bene nella tua area geografica. La scelta dovrà essere effettuata non solamente in termini di clima e di temperatura, quanto anche sulla base del tipo di fauna acquatica che intendi allevare all’interno del laghetto. Sei sicuro che le piante acquatiche che vuoi comprare possano essere l’ideale per popolare il tuo spazio con pesci e tartarughe? Domanda informazioni sulla possibilità che possa essere effettivamente ricreato un buon equilibrio ecologico.

Detto ciò, cerchiamo di comprendere quali sono le principali tipologie di piante da laghetto che puoi acquistare in commercio.

Cosa sono le piante ossigenanti

La prima tipologia di pianta da laghetto che puoi acquistare è la pianta ossigenante. Come suggerisce lo stesso nome, si tratta di piante molto importanti per poter migliorare la salute del laghetto, soprattutto se sono presenti dei pesci.

Le piante ossigenenanti permettono infatti di migliorare la qualità del proprio ecosistema, andando a utilizzare i rifiuti prodotti dai pesci come fertilizzante naturale e offrendo dell’ossigeno all’acqua. Riducono così la proliferazione di alghe e possono dare sicuramente un importante valore aggiunto allo specchio d’acqua. È bene inserirle nel laghetto all’inizio della stagione primaverile.

Cosa sono le piante galleggianti

Una seconda categoria di piante da laghetto è quella delle piante galleggianti. Anche in questo caso, gran parte delle loro caratteristiche è ben svelata dal nome di queste piante, che rimangono sulla supericie del laghetto: riescono in questo modo a fornire una gradevole ombra ai pesci, e permettono altresì un buon supporto per la crescita di altre piante acquatiche.

Cosa sono le piante sommerse

L’altra grande principale categoria delle piante da laghetto è rappresentata dalle piante sommerse, che sono quelle che crescono pochi centimetri al di sotto del livello dell’acqua. Si tratta comunque di una crescita parziale: di norma, infatti, queste piante hanno le radice sommerse, ma il resto della pianta può crescere in superficie.

Come comprare le piante da laghetto

Comprare le piante da laghetto non è affatto difficile. È infatti sufficiente recarsi presso un negozio specializzato o, in alternativa, sfruttare i siti internet specializzati sul web.

Il nostro suggerimento è quello di prestare particolare attenzione alla consulenza che potrai ricevere nel momento dell’acquisto. Come abbiamo infatti avuto modo di condividere qualche riga fa, non è sempre semplice introdurre le piante nel tuo laghetto, perché molto dipende dal tipo di ecosistema che vuoi scegliere di creare all’interno del tuo giardino.

Dunque, sarà sicuramente utile parlare di un esperto di quali siano le migliori piante acquatiche che conviene inserire nel tuo laghetto, nel pieno rispetto dei pesci e delle altre creature viventi che si trovano all’interno del tuo specchio d’acqua.

Speriamo che questi suggerimenti ti siano stati utili per poter migliorare la tua conoscenza delle piante da laghetto. Per saperne di più ti invitiamo a consultare un esperto del settore, che possa guidarti passo dopo passo alla configurazione di un migliore laghetto per le tue esigenze e, soprattutto, per le necessità dei pesci che qui vi abitano!

Pubblicato da Anna De Simone il 30 Novembre 2019