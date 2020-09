Piante da siepe in vaso resistenti al freddo

Le piante da siepe in vaso resistenti al freddo sono quelle che nel bel mezzo del gelido inverno non ci abbandonano e ci permettono di esporre ancora del verde, sulla strada oppure affianco alla rete che ci separa dal vicino, oppure anche sul balcone perché c’è chi ha la necessità di coltivare delle siepi anche lì per proteggersi dai rumori e dagli sguardi esterni. Ecco allora che oggi andiamo a esplorare le alternative disponibili quando siamo in cerca di una pianta adatta alle siepi e che sappia per lo meno adattarsi alle basse temperature.







Che cosa sono le piante da siepe in vaso

Partiamo però dalle siepi in vaso perché ci si potrebbe chiedere come mai ci serve che stiano in vaso. Molto semplicemente perché è il modo per poterle mettere dove vogliamo anche se non abbiamo un giardino o se ne abbiamo bisogno proprio dove non c’è terra ma magari asfalto o coccio.

Le piante da siepi in vaso sono una vera e propria manna dal cielo non solo per proteggersi dai curiosi ma anche se si desidera semplicemente abbellire il proprio balcone o terrazzo. Tutto ciò per dimostrare che non è affatto necessario avere ettari ed ettari di giardino. Un vaso basta e avanza, se delle corrette dimensioni. .

Esempi di siepi in vaso sono ad esempio il Pitosforo, la Feijoa e l’Oleandro. Queste non sono adatte al freddo ma ve le vogliamo proporre brevemente.

Il Pitosforo è molto diffuso in tante diverse specie, il Pittosporum tobira è quella che più spesso si incontra dalle nostre parti e dà il meglio in primavera e in estate, producendo dei fiori bianchi e profumatissimi. E’ adatta al nostro clima e non ama la siccità ma preferisce stare al sole

La Feijoa, detta anche Acca Sellowiana, produce dei fiori rosa o bianchi e ha foglie verdi ma tendenti al grigio sotto. E’ originaria del Brasile ma si adatta bene anche al nostro clima permettendoci di realizzare delle lunghe barriere colorate in primavera, ricche di frutti commestibili dalla forma oblunga in estate. Prima di scoprire le nostre piante da siepe in vaso adatte al freddo, due parole sull’Oleandro che è una delle mie piante preferite. E’ un arbusto sempreverde piuttosto forte e resistente che ha delle foglie dalla forma allungata, verdi e ruvide, e anche velenose, e produce dei bellissimi fiori di ogni più vario colore, in primavera. Il fiore può essere sia singolo che doppio e nel secondo caso la fioritura è davvero meravigliosa. E’ una pianta che non richiede alcuna potatura ma in inverno è opportuno ripararlo dal gelo.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo

Ottimo, arriva l’inverno ed è il momento di capire come fare una siepe che resista alle neppure tanto fredde temperature italiane di gennaio e febbraio.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo: alloro

Il nome serio, scientifico, di questa pianta è “Laurus Nobilis”. Siamo di fronte ad una delle prime piante a cui si deve pensare se si ha bisogno di una siepe che sia sempre verde, che si tratti di terrazzo, balcone o giardino o altro. E’ tra l’altro molto facile da curare e non serve troppo tempo, tende a crescere da sola e arriva anche a 10 metri di altezza in pochi anni se glielo si permette. Chi vuole una barriera verde 12 mesi su 12 ha trovato ciò che gli serve. Il vaso però attenzione che deve essere profondo e sul suo fondo vanno messi 10 cm circa di materiale come l’argilla.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo: photinia

Di Photinia ne esistono tante tipologie, partiamo dalla Red Robin che è una delle più utilizzate e amate quando si tratta di creare delle siepi sempreverdi. Dal nome avrete immaginato che le foglie non sono come al solito verdi ma sfoggiano una meravigliosa sfumatura rossa fino ad arrivare ad essere di un rosso acceso. Solo quando sono adulte diventano verdi e questo crea una chioma variegata molto riccamente, l’effetto è quasi quello di una fioritura. Come pianta è molto facile da tenere, cresce velocemente adattandosi a qualsiasi tipo di terreno. Se la si pota non ne risente e continua a crescere e a proteggerci.

In alternativa possiamo anche puntare sulla Photinia compatta, una variante della Photinia Red Robin, che possiamo definire serenamente nana. Ha sempre le foglie come quella appena vista ma semplicemente non arriva a 3 o 4 metri, si ferma sotto il metro. Vi chiederete a cosa serve ma non è detto che tutti vogliano delle siepi che si trasformino in vere e proprie pareti di piante, in molti casi sia in giardino che in terrazzo una siepe come questa può fare da separé oppure da decorazione riempitiva. Per coltivarla al meglio dobbiamo bagnare il terreno con regolarità e concimarlo da marzo a novembre potandola ma solo leggermente e quando strettamente necessario.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo: Leylandii

Non è un nome noto a tutti ed è difficile ricordarlo ma è una pianta molto usata e che è perfetta per resistere al freddo, non lo teme affatto. La varietà Leylandii 2001 da innesto viene usata per i vasi o le vasche perché cresce molto meno rispetto alle altre. Ecco abbiamo un’altra siepe quasi nana ma che non per questo ci fa fare una figura minore, è un ottimo divisorio verde e anche molto fitto perché le sue foglie e i suoi rami sono fortemente compatti, ciò rende la Leylandii capace di attutire i rumori e il vento forte.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo: lauroceraso

Il Lauroceraso è invece una siepe in vaso da freddo molto conosciuta che arriva ad una buona altezza e può essere tranquillamente usata in giardino oppure su un terrazzo, sempre in vaso. In primavera alle sue foglie di un verde brillante si affiancano i fiori che hanno una forma simile a una pannocchia. La siepe cresce sia in larghezza che in altezza e non potremo lamentarci degli sguardi dei curiosi a patto che la si rinvasi ogni 3 anni per permetterle di crescere al meglio. Non è necessario un grande lavoro di cura, basta eliminare le foglie secche e potarla una paio di volte all’anno quando è adulta. C’è anche una specie particolare di cui vogliamo parlarvi che è il Pronus laurocerasus. E’ da conoscere perché molto compatta e quindi spesso ricercata da chi vuole dei muraglioni invece che delle semplici siepi divisorie o decorative. Anche questa è molto resistente al freddo ma sensibile ai terreni umidi.

Piante da siepe in vaso resistenti al freddo: viburno

In fondo alla lista incontriamo il Viburno di cui esistono molte specie, alcune con foglie caduche, altre invece sempreverdi. Se potete scegliere puntate subito sul Viburno lucido, perché ha dei fiori dal profumo delicato, delle belle foglie verdi e arriva anche a 4 metri di altezza. Ma il suo vero pregio è che cresce molto rapidamente quindi in poco tempo otterrete una bella siepe fatta e finita, lasciando una distanza di 50-60 cm tra una pianta e l’altra.

