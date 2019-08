Pernezia del Cile: caratteristiche e cure

E’ facile mantenere il proprio balcone e il proprio giardino fiorito e rigoglioso durante la primavera e l’estate, ma quando viene l’autunno sono poche le anime coraggiose che persistono nell’intento e continuano coltivare speranze e piante. Se si scelgono quelle giuste, però, è più facile, e per giuste intendo le piante autunnali da coltivare come la Pernezia del Cile, la protagonista di questo articolo. Non pensatela come un ripiego perché produce dei bei fiori e ha un aspetto interessante, non è nemmeno troppo difficile da coltivare. Vale la pena di provare ad acquistarne un paio e sfidare il clima settembrino.







Pernezia del Cile: caratteristiche generali

Originario dell’America Centrale e Meridionale, questo genere comprende oltre 170 specie che possono essere sia a foglie caduche che sempreverdi. Hanno le sembianze di arbusti di piccole dimensioni, nella maggior parte dei casi, salvo eccezioni, non superano gli 80 centimetri di altezza e ci sono alcune varietà, considerate “nane”, che addirittura si fermano a 30. In ogni caso la Pernezia del Cile forma un pon pon tondo, ha rami molto fitti.

Le foglie sono solitamente di un bel verde brillante, piccole ma di consistenza considerevole, hanno un certo spessore e sono resistenti. I fiori sono bianchi e non troppo grandi, sempre proporzionati alla pianta e ai suoi rami, e in autunno spuntano anche i frutti che permangono fino alla primavera successiva in modo che la pianta non sia mai spoglia e scheletrica. Sono rossi nella maggior parte delle specie ma possiamo trovarne anche di colore bianco oppure rosaceo, hanno una forma tondeggiante e un diametro di massimo 2 centimetri.

Trattandosi di una pianta dioiche, la Pernezia del Cile ha esemplari con solo fiori maschili e esemplari con solo fiori femminili. I primi non producono frutti, i secondi sì. Come sempre, per ottenere una buona quantità di frutti e dei cespugli generosi, è essenziale piantare almeno un esemplare maschile vicino alle piante femminili.

Pernezia del Cile: cure

Per prendersi cura di queste piante serve rispettare alcune condizioni non troppo difficili. Non sono piante esigenti e sono certa che non avrete problemi a coltivarne sui vostri balconi. Cominciamo a sistemarle dove possono prendere parecchio sole o in una posizione semiombreggiata in modo che possano ricevere la luce solare per diverse ore al giorno. Se abitiamo in una zona in cui l’autunno porta a temperature già parecchio basse, possiamo scegliere le varietà che si sono rivelate più resistenti, come ad esempio la Pernezia Mucronata che è in grado, assieme alla Gaultheria, di affrontare a testa alta anche periodi di gelo invernale se non troppo rigidi.

Il terreno migliore per ospitare queste piante è quello fresco e soffice, a basso contenuto di calcare, un po’ acido e ben drenato.

A seconda del mese, dobbiamo annaffiare la nostra Pernezia del Cile in modo diverso. Nella bella stagione, per cui da inizio primavera fino a inizio autunno, è importante controllare il terreno e bagnare la pianta solo quando è del tutto asciutto in modo che non si creino ristagni che possono favorire la formazione di pericolose muffe. In autunno e in inverno non è nemmeno necessario bagnarle. Restiamo lo stesso attenti al terreno e al grado di umidità perché potrebbe essere necessario intervenire se la stagione non regala troppe piogge. Il concime deve essere utilizzato solo durante il periodo vegetativo, una volta ogni tre settimane, mescolato all’acqua delle annaffiature.

Pernezia del Cile: moltiplicazione

Piante come la Pernezia del Cile devono essere moltiplicate tramite le talee. Nel caso volessimo procedere in prima persona, il momento giusto è la fine dell’estate, il mese di settembre. Dobbiamo attrezzarci per prelevare le talee semilegnose con piede di massimo 10 centimetri e poi metterle a radicare in un mix di terriccio e sabbia. Può essere utile trattarle con un ormone di radicazione. I professionisti che effettuano una selezione delle specie di questa pianta, procedono con la riproduzione per seme in ottobre in cassone freddo e si semina in composto non calcareo.

Pernezia del Cile: malattie

Anche se rustica e resistente, al freddo come anche agli attacchi dei parassiti, la Pernezia può lo stesso avere dei problemi di salute. Nella maggior parte dei casi è necessario intervenire per salvarla dal marciume radicale. I sintomi consistono di solito in un collasso improvviso seguito dalla perdita di fogliare.

Pubblicato da Marta Abbà il 27 Agosto 2019